مجزرة جسر الشغورفي السادس من حزيران/يونيو عام 2011،

تلقى عناصر القسم الأمني المسؤول عن جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي معلومات مفادها أن مسلحين غرباء باتوا في طريقهم إلى الموقع، ليتأهب كادر القسم متمترسا فوق سطح المبنى ورجاله يرمقون التل المقابل الذي سينطلق منه التكفيريون الفيديوهات التي تسربت فيما بعد، أظهرت حينها إدراكهم أنهم ملاقون المذبحة لا محالة،ليظهر الشهيد فداء أحمد أبو يعرب والذي يرأس القسم الأمني،في تسجيل شكل في مضمونه أحد أعقد المشاهد الأسطورية خلال الحرب، مردداً بشجاعة فريدة سلسلة من الأغنيات أمام الجنود، تقطيعاً للحظات الانتظاركان رجال القسم على علم تام بما جرى لكتيبة حفظ النظام التي تم إرسالها لمؤازرتهم،وتعرضها لكمين غادر قرب جسر بلدة « أورم الجوز »،لم ينج أي من هؤلاء مع قائدهم المقدم الشهيد محمد مباركتم تصفيتهم جميعا بطلقات قناصات وأسلحة لم يعرف نوعها اخترقت القلب أو الرأس بعد تجاوزها الخوذ العسكرية.

لم يرضخ جنود القسم المتحصنين لتهديد الإرهابيين لهم بالمصير الذي لاقاه زملاؤهم المؤازروين

كانوا يعلمون أن قطع الرؤوس ينتظرهم بعد أسرهم ليس إلاوبعد رفضهم الاستسلام،اقتربت عبر البستان القريب جرافة ضخمة تحمل براميل مع بمواد شديدة الاشتعال،وعند مدخل القسم،تم تفجيرها لتحول أجساد معظم عناصر القسم إلى أشلاء، وليواجه الناجون منهم أبشع طرائق القتل وتناثر الجثث المشوهة والمحروقة بهذا القدر من العنف والوحشية من قبل.جبهة النصرة

فمع مطلع شهر حزيران 2011 اخترق الإرهابيون جسر الشغور وحولوها إلى ساحة للقتل والترويع، وهاجموا المراكز الأمنية والشرطية والمؤسسات العامة والخاصة، واستباحوا شوارع وأحياء ومنازل المواطنين الأبرياء، ومثلوا بجثث القتلى، وألقوا بعضها في نهر العاصي وفي مكبات القمامة قبل مجزرة جسر الشغور بأيام قليلة ارتكبت الجماعات الارهابية مجزرة راح ضحيتها أكثر من مئة من الشرطة وقوات حفظ النظام كانوا في طريقهم لمؤازرة مفرزة الأمن العسكري المحاصرة في جسر الشغور، كما قام عشرات الارهابيين بقتل ثمانية من حراس مبنى البريد ومثلوا بجثثهم وألقوها في نهر العاصي بتاريخ 5 حزيران يونيو وقعت قوة عسكرية وأمنية تضم أكثر من 100 عنصر، كانت متجهة لمؤازرة مفرزة الأمن العسكري المحاصرة في جسر الشغور، في كمين محكم ومدروس في منطقة « أورم الجوز » التابعة لـجسر الشغور، قتل على إثره جميع عناصر تلك المؤازرة حيث فتك بهم دون ان يطلقوا طلقة واحدة فقد تبين من معاينة أكثر من مئة جثة أن الطلقات المستخدمة كانت من نوعية فريدة وأطلقت باحترافية عالية من مسافة 600 إلى 700 متر واستهدف جميعها منطقة القلب والرأس، ما يشير إلى أن « عتاة المحترفين والقناصين من المقاتلين الأجانب، هم من نفذ هذه المجزرة، مستخدمين أسلحة عالية الدقة والقوة كان نحو 120 عنصرا في مفرزة الأمن العسكري المحاصرة يقاتلون ببسالة ويتصدون لأكثر من 700 مهاجم، في معركة محسومة النتائج، حيث يفوق عدد الارهابيين المهاجمين أعداد المدافعين بأضعاف، وحيث موقع المفرزة لا يسمح لها بالدفاع، إذ تقع في منخفض تحيط به التلال.

وبحسب اعترافات إرهابيين شاركوا في المجزرة بلغ عدد المهاجمين نحو 800 شخص تم توزيعهم على مجموعات بمحيط المفرزة واستمرت المعركة ٥ ساعات وبعد سقوط عدد كبير من الارهابيين قاموا بتفخيخ مبنى المفرزة ببراميل من المواد المتفجرة باستخدام جرافة،وتفجيرها وبتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2018 دخل الجيش المدينة، ليتم بعد ذلك العثور على ثلاث مقابر جماعية ضمت جثث الشهداء وأشلاءهم، وبتاريخ 20 من الشهر نفسه تم استخراج عشرين جثة بموقع نهر الأبيض، بحضور وسائل إعلام محلية وخارجية، ونحو 70 من الدبلوماسيين العرب والأجانب‫ »الدكتور زاهر حجو‬‎المدير العام لـ » الهيئة العامة للطب الشرعي : « لا أظن أن تاريخ البشرية شهد أقبح وأقذر مما افتعل بجثث شهداء المجزرة،كان هناك تعمد لتضييع معالم الشهداء ومحي امكانية التعرف عليهم، كانت 18 جثة مقطوعة الرأس، وهناك عشرات الجثث التي دفنت في مكب القمامة، و يتابع الدكتور حجو تشير الفحوصات إلى تعرض العناصر الأحياء إلى عمليات تعذيب وحشية قطعت بها أوصالهم،وأحدهم تم نشره طوليا إلى نصفين، وآخران تم دفنهما حيين، ويبدو أن الإرهابيين وجدوا بعد ذلك فسحة من الوقت للهو فلعبوا كرة القدم برؤوس الشهداء وهو ما أكده شهود عيان إضافة إلى فحوصات الطب الشرعي..