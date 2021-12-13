الحلقة_الثانية_في_تاريخ_مقتضب_لتنظيم_الاخوان_في_تونس بقلم هند يحي

ما أرويه هنا هو الحقيقة المطلقة ولا غير الحقيقة، واسألوا أهل الذكر فسوق يأكدوا دون أدنى شك ماكتبته،، هذا ما حصل بالضبط وباقتضاب شديد،، لأن التفاصيل تستحق كتبا ومدونات،،

#الحلقة_الثانية_في_تاريخ_مقتضب_لتنظيم_الاخوان_في_تونس

7نوفمبر : بارك التنظيم الانقلاب الأبيض وأيده بشدة ودعي قواعده للخروج في مسيرات تأييدا لبن علي وبدأ هذا الأخير في اطلاق سراح المجموعات التي كانت رهن السجون، ونظمت احتفالات في الشوارع والساحات، فرحا بذلك، تحت أعيننا الحائرة والمذهولة، أين المسير ؟؟

بين نوفمبر 87 ومارس 88، كان التأييد لبن علي شعبيا، وكانت نية بن علي تتوجه نحو الدخول في مرحلة ديمقراطية حقيقية وفعلية، حيث أراد التخلص من الحزب الدستوري وتشريك التيار اليساري في الحكم وقد لعب دورا رئيسيا في هذا المناضل اليساري المعروف العربي عزوز، اذ كان من القيادات البارزة والمؤثرة في المسار وممن ساهم في انقاذ البلاد بشكل بارز، ولكن العملية كانت بمثابة الانتحار السياسي المبكر، فالحزب الدستوري كان متحكما في مفاصل الدولة ومنتشرا في جغرافيا البلاد، آثر بن علي، بعد عمليات نصح وتوجيه من ثعالب السياسة في تلك المرحلة ومنهم الهادي بكوش، الدعوة لانصهار روافد يسارية في الحزب الدستوري، فبعث نادي 7 نوفمبر لحشد القوى اليسارية وتجميعها حول مشروع الميثاق الوطني الشهير، وانبثق عن هذه العملية تأسيس التجمع الدستوري الديمقراطي، واعتبر بن علي ان هذه العملية هي كفيلة بتغيير الوجه السياسي السيء لمرحلة انتهت وولت دون رجعة..

في الأثناء، كان الاخوان يتحركون في مسارهم دون الاهتمام بديمقراطية بن علي ولا بخياراته الجديدة، فنظم التنظيم مؤتمر صفاقس وانتخب صادق شورو أميرا للحركة، وقد اتخذ المؤتمر قرارا ألا وهو إعادة الكرة والاعداد لانقلاب جديد، بعد محاولة 8 نوفمبر الفاشلة ولكن على مراحل، تنتهي في جوان 91، علما بأن هذه القرارات موثقة ضمن اعترافات في محاضر بحث ومحجوزات موجودة لدى القضاء العسكري والمدني، ولدى المحامين الذين نابوا عن هؤلاء،

هذه القرارات وهي التالية، تلخص لمراحل تاريخ تونس المعاصر وصراعه مع التنظيم الإرهابي،

1- خطة المهادنة والتطمين : مهادنة السلطة وتطمين الرأي العام المحلي والدولي بعد انكشاف المجموعة العسكرية ومحاولة الانقلاب في 8 نوفمبر 1987، والذي أُفشل بحكم عملية 7 نوفمبر الاستباقية، وتدوم هذه الخطة كامل سنة 88،

2- خطة استجماع أسباب الاستعصاء والتعويق : استجماع أسباب القوة بمعنى الشروع في تصنيع الأسلحة وتجميعها، مثلما جاء في اعترافات كريم عبد السلام، وأعد لذلك محل في جهة رادس يملكه حداد اسهم بالشيخ، ويتكفل هذا الأخير باعتباره متخصص في الخراطة بتصنيع مسدسات ومتفجرات في قالب ستيلو فاوتر ذا طلقة واحدة للاغتيالات، والتعويق هو تعطيل مشاريع الدولة، (حطان العصا في العجلة)، وتستمر طيلة 89 التي شهدت اول انتخابات رئاسية وتشريعية.

ووجب التأكيد في هذا السياق أن حوار ومفاوضات أقيمت مع راشد الغنوشي ومع قيادة التنظيم على أساس الدخول تحت مضلة التجمع الدستوري الديمقراطي في الانتخابات وحصولهم على ثلاث مقاعد، ثم ارتفعت الى 5 مقاعد، ثم وقع الاتفاق مع بن علي على أساس الترشح في دوائر محدودة والظفر بالمقاعد المتحصل عليها في الانتخابات، ولكن هذا لم يكن يعنيهم اذ كانت مجرد مرحلة يُعدون بها لما بعد، يعني تنفيذ مقررات مؤتمر صفاقس، وأي حديث عن تزوير للأنتخابات لم يكن الا تعلة لاسقاط الشرعية على الانتخابات، لأن لا شيء كان سيغير مخططاتهم، وهدفهم هو الاستحواذ على السلطة كاملة، لذا لم تكن النتائج لتغير شيء، ومشاركتهم في الانتخابات كانت فقط للتلهية والتعتيم على مآربهم الحقيقية، وكان مجلس الشورى يؤكد في كل دورة له على نفس الاستراتيجية دون تراجع.

3- خطة فرض الحريات : ما يعني فرض الحريات الدينية وخاصة تحرير المساجد من قانون المساجد لبن علي، حيث كانت المساجد مجالا واسعا وسهلا للاستقطاب والانتداب في أمان تام، وهذه الخطة كانت عبارة عن كرة ثلج تستعمل للدحرجة نسق ارتفاع منسوب العنف والمواجهة، إذ بدأت بالدروس المسجدية التي تشرف عليها قيادات مركزية، ومن بين أهدافها إستفزاز رجال الأمن واستدراجهم للتدخل في المساجد وجرهم للعنف، وترتبت علي ذلك خطتين مرحليتين :

– خطة تحرير المبادرة الفردية والجماعية وتعني حل التنظيم يعني الاورقانيقرام يصبح شبح، والمبادرة تصبح للعناصر الاخوانية القاعدية : ضرب المقرات الأمنية، والتجهيزات والسيارات والاعتداء على الإطارات والأمنيين والاعتداء على مقرات الحزب الحاكم، والمؤسسات الاستراتيجية لشل الاقتصاد، باب سويقة مثالا، والمجمع الكيميائي بقابس مثالا آخر،

– خطة احداث فراغ دستوري : بمعنى اغتيال رأس الدولة ومن ينوبه دستوريا،(صاروخ ستينغر)، لكن احداث باب سويقة أفشلت الخطة المرحلية الأخيرة التي تنتهي في جوان 91 والتي كانت ستنتهي من حيث بدأوا في الأول يعني الانقلاب على السلطة في 8 نوفمبر 87. فبعد أحداث باب سويقة، بن علي كان في حالة هيجان وغضب لا يوصف، والاستنفار الأمني في أوجه، وبدأت الأبحاث وبدأت مواجهة السلطة لهم بشكل واضح ومفتوح، وأفشل مخطط جهنمي كان سينتهي بحمام دم، وفي الأخير استشهاد عمارة السلطاني أنقذ البلاد من كارثة حقيقية، فمباشرة بعد هذه العملية، وقع إيقاف القيادات وشل المشروع الانقلابي بالكامل.

في الاثناء وقع اغتيال إبراهيم الورغي امام جامع الكرم، من طرف عبدالرزاق مزقريشو، بتعليمات من القيادة87، ثم الاعتداء على القاضي كيدار محكمة الاستئناف بالمنستير بماء الفرق، والقاضي بن عبيد في محكمة تونس في 87.

وخلافا لما يروجه بعض قيادات الحركة : فان حادثة باب سويقة لم تكن مجرد حدث عرضي بل باب سويقة هي تفسير للعنوان الرئيسي في خطة مارس 88 وهي فرض الحريات، وبعد فشل هذه الخطة الجديدة لجوان 91، دخل التنظيم في موجة إيفاد مجموعات طلابية الى السودان حيث تتدرب على السلاح وعلى حرب الشوارع، وكانوا يتنقلون الى ليبيا ببطاقات التعريف ويستقبلهم في ليبيا رضا البوكادي، الذي عين سفير تونس في طرابلس بعد ثورة الربيع العبري، ثم يحولهم الى المركز الحدودي بين السودان وليبيا وسامه الكفرى، ثم في الخرطوم ينسقوا مع مدير في بنك الشمال الممول من طرف بن لادن واسمه هاشم جامع، ويتولى تمويلهم وتوزيعهم على مجموعة من المعسكرات لتلقي التدريبات العسكرية ويشرف عليها مجموعات من جماعة بن لادن وأخرى من جماعة رضا الباروني احد المورطين في تخطيط محاولة انقلاب 87، ويتواصل هذا لمدة لشهرين، ثم تتغير الوجهة الى البقاع عند القيادة العامة للجبهة الشعبية احمد جبريل. هناك يتلقون تدريبات في الجوسسة ومكافحة الجوسسة وتفخيخ السيارات وفنيات التفجيرات، وقد تفطن الأمن لهذه الخطة وأفشلها في الوقت المناسب ونتج عنها تنفيذ حكم الإعدام في أحد العناصر التي غرسها الأمن ضمن هذه المجموعات.

وكل هذه الخطة مؤطرة بالأوامر والتعليمات التي تأتي من الجزائر أين كان راشد الغنوشي ومحمد بن سالم ومحمد شمام يقيمون، وهم من يحددوا الأسماء المختارة لهذه المهام،

من الأشخاص الذين ذهبوا في هذه المهام التدريبية على السلاح : عماد الدايمي، مرحمة ولد الكبارية، وكان هناك كمال العيفا وزوجته السودانية، وهو أحد المتهمين باغتيال شكري بالعيد، ورضا البوكادي المورط في اختطاف البعثة الديبلوماسية التونسية في ليبيا، وهو سفيرا لتونس في ليبيا، فالى أي مدى هؤلاء لا يؤمنون بالوطن ولا بالدولة، بل بالموالاة المطلقة والمقدسة للتنظيم وللأمير،

وبعد احكام قبضة الأجهزة الأمنية التونسية على التنظيم وعناصره، وبعد محاكمتهم وايداعهم السجون، انطلقت مفاوضات من اجل اطلاق سراحهم، وكان من بين الشروط هو الاعتراف بالمجموعة الأمنية مما اضطرهم بعد جدال طويل، الى الاعتراف وعلى اثر ذلك وقع اطلاق سراح الغنوشي في أوائل التسعينات 1)، وحين خرج من السجن قال قولته الشهيرة : ثقتي في الله وفي بن علي.

ولكن كل ما شاهدناه وعشناه مع تنظيم الاخوان في مرحلة الثمانينات والتسعينات، لا يوازي خمس دقائق مما عشناه وتعرضنا له في عشرية الربيع الاخواصهيوني، وهل بعد كل هذا، مازال هناك من يدافع عنهم ويطالب بالتطبيع معهم باسم الديمقراطية وحقوق الانسان؟؟؟…

التاريخ لا يرحم ولن يرحم من ضحوا بدولة وبوطن من اجل فقط الخطو على سجاد عرش الاخوان الدموي.

#هند_يحي

Seule la VERITE est sacrée.

راشد الغنوشي أطلق سراحه يوم 2 ماي 1988 ومنح جواز سفر وسافر الى الجزائر يوم 19 ماي 1989