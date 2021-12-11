لماذا يجب حل حركة النهضة وكل التنظيمات السياسية ذات المرجعية الدينية؟ولماذا تونس لا تتّسع لهم?الأستاذ عميره عليّه الصغيّر

لماذا يجب تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا؟ولماذا يجب حل حركة النهضة وكل التنظيمات السياسية ذات المرجعية الدينية؟ولماذا تونس لا تتّسع لهم؟

افتعال حريق في مقر النهضة البارحة 10 ديسمبر 2021 يثبت مرة أخرى أن جماعة الغنوشي بالعقيدة القائم عليها تنظيمهم ومنذ سبعينات القرن الفائت وبتجربة العشر سنوات من حكمهم انهم لا يمكن ان يندرجوا ضمن الأحزاب المدنية السلمية و لا ضمن المؤمنين بمبادئ حقوق الانسان ،هم يتلحّفون بالدين كعصابات غازية شعارها امّا أن يخضع الناس لهم ويشكلون حياتهم كما هم يبغون ويتصرفون في موارد الدولة وفي وظائفها كغنيمة يوزعونها بين الأتباع و بين المؤلفة قلوبهم وامّا ان يحرقوا اليابس و الأخضر.

لذاك كان تقدم الحزب الحر الدستوري ومنذ سنة بلائحة لمجلس النواب تطالب بتصنيف فرع الاخوان المسلمين (اي النهضة) تنظيما ارهابييا فكان ان تغيّب عن حضور جلسة البرلمان نواب الاخوان وتوابعهم (الكرامة وقلب تونس) وكذلك ممثلا كتلة الاصلاح والكتلة الديمقراطية ولا يستغرب كذلك من جماعة عبّو والشعب لأننا لو بحثنا في الخلفية العقائدية للتنظيمين هذين ، رغم خطاب التضليل المعادي لإسرائيل والمنادي بالديمقراطية وحتى الحداثة ،أعرف أن مناضلين كثيرين منهم هم فعلا على هذه المواقف والقيم لكن الغالب فيهم لا يختلفون عن الاخوان وتنظيم القرضاوي في مرجعياتهم العقائدية والا كيف لا يبادرون بالتصديق على هذا المطلب ويتغيبون على حضور اجتماع سيخوض في موضوعه ! « اعتصام الغضب » للحزب الدستوري الحر لحل الذراع العقائدي للإخوان ( الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ) في تونس هو في نسخته الثانية و الذي سينطلق يوم 14 ديسمبر يلقى التأييد من شرائح واسعة من التونسيين من عامة الناس ومن المثقفين والجامعيين بينما دعاة الديمقراطية والوطنية يديرون وجوههم عن مطلب تصنيف الاخوان تنظيما ارهابيا والحال ان دولا كثيرة صنفته كذلك و اخرى ( خاصة في اروبا واولها فرنسا) هي قادمة على ذلك التصنيف لأنها اقتنعت بالحجة و الدليل ان الارهاب الذي ضربها هو من جيوب الاخوان ومن ثمار عقيدتهم التي تقوم على التكفير وكره الاخرين والتحريض على بث دعوتهم و الجهاد في من تسميهم كفارا حتى وان كانوا من مسيحيين و يهودا فما بالك للمفكرين الاحرار واللاّدينيين.

و تاريخ الاخوان منذ انبعاثهم سنة 1928 ليس فقط في مصر بل في العالم كله هو تفريخ للإرهاب اذ كل التنظيمات الارهابية في العالم من الجهاد الى القاعدة ودولة الخلافة وبوكو حرام و أنصار الشريعة …هي من مدرسة حسن البنا وسيد قطب والمودودي والقرضاوي… أفكار مؤسسي هذا التنظيم ومنظريه كلها تقوم على تقسيم المجتمعات بين مسلمين ( أي من هم على عقيدتهم) و »مرتدين » واقلهم » في جاهلية جديدة » و جرها للخلف و معاداة حقوق الانسان والمساواة بين المرأة و الرجل ولا ينكر ذلك الا جاهل بتاريخ هذا التنظيم الاصولي الارهابي او متورطا معه او ممولا منه عبر شبكة جمعياته الكثيرة و مؤسساته البنكية عبر العالم. نحن في تونس اكتوينا ونكتوي من هذا التنظيم ومنذ خاصة قبضه على زمام الحكم في 2011 ، اكتوينا منه ومن مناصريه ، عنفا و تكفيرا وارهابا و قتلا اذ سقط اكثر من 500 شهيد جراء جرائمهم وكان حساب حكمهم تفليسا للدولة و للاقتصاد و تهديدا لمكتسبات مجتمعنا في المساواة و في التحديث التي ناضلت من اجلها اجيال من التونسيين .عدم تصنيف تنظيم الاخوان واجهزتهم و منها « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » الذي يكوّن الاتباع في تونس وتحت انظار الدولة و يضرب وحدة التعليم فيها و يكفّر مجلة الاحوال الشخصية ومكتسبات المرأة التونسية التي هي تنظيمات ارهابية يجب منعها من بث سمومها في تونس وتتبع المنضوين اليها هو في اقلها غباء ممن يجهل تاريخ هذه المجاميع الخطيرة المهددة لأمن تونس و حتى العالم و في حقيقتها الساطعة خيانة للوطن و لأهله.

الأستاذ عميره عليّه الصغيّر

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