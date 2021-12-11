الأخ والصديق سعد العبسي المناضل الوطني الجزائري في ذمة الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل إلى جوار خالقه الأخ والصديق سعد العبسي المناضل الوطني الجزائري. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته و عزائي لعائلته وأصدقائه ورفاقه في باريس ومدينة الواد وفي كامل التراب الجزائري..

وقد ولد المرحوم سنة 1928 بواحة الواد على الحدود التونسية وناضل منذ صباه في صفوف « حزب الشعب الجزائري- حركة انتصار الحريات الديمقراطية » ثم التحق بجبهة التحرير الوطني الجزائرية حيث أصبح المسؤول عن فدرالية فرنسا بداية من سنة 1957. وبعد استقلال الجزائرأصبح عضواللجنة المركزية لجبهة التحرير في سنة 1964. وبعد الأطاحة بالرئيس أحمد بن بللة سنة 1965 استقر في فرنسا وبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي والأجتماعي ومن أجل فلسطين مع معارضين جزائريين أمثال أحمد محساس(الأسم الحربي علي) ومحمد بودية الذي اغتالته المخابرات الصهيونية يوم 28 جوان 1973 في باريس.

شخصيا تعرفت على المرحوم سعد في ربيع سنة 1969 خلال بحث ميداني في الأحياء القصديرية لضاحية باريس لفائدة مركز دراسات اجتماعية تابع لوزارة التجهيز الفرنسية .. وقد دعاني مرة أنا وزوجتي مليكة الى بيته في « جونوفلي » لمساعدته على ترجمة القانون الأساسي لجمعية كان يريد تأسيسها « للدفاع عن الرئيس أحمد بن بللة والمطالبة بأطلاق سراحه ».وكان معه يومها التونسي العفيف الأخضر الذي سبق لي أن تعرفت عليه قي عاصمة الجزائر سنة 1965 .

وقد شارك في تأسيس » الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر« التي ترأسها أحمد بن بللة سنة 1984 والذي لم يعترف به الا سنة 1990 .

وقد استأنفت علاقاتي مع المرحوم سعد بداية من سنة 1991 وكنا كثيرا ما نلتقي في مكتبة العراقي قيس العزاوي في نهج كلود برنارد بباريس.

وغاب عني في النصف الثاني من عقد الألفين وقد سعيت للتعرف على مصيره الى حد الشهرالفائت دون جدوى.

بوفاة سعد العبسي تطوى صفحة هامة من تاريخ الجزائر ومن تاريخ الهجرة الجزائرية والمغاربية في فرنسا ومن تاريخ النضال الفلسطيني في أوروبا.

رحمك الله أخي سعد فقد كنت مثالا في النضال الصادق وفي نكران الذات والتواضع.

ملاحظة: زوجتي مليكة تعرفت على المرحوم للوهلة الأولى وما أن رأت صورته وهي التي لم تقابله الا مرة واحدة في سنة 1969. وقد ذكرتني بحادثة بسيطة من أنها حال وصولها الى بيت المرحوم في جنيفيلي تشككت من أنها تركت وجبة الأرز على الكانون الكهربائي مشعولا …الأمر الذي اضطرها الى الرجوع يسرعة الى البيت..ومن حسن الحظ لم يكت شكها في محله