Samer Ben Brahim

صباح النور…

يقول القنصل الأمريكي بتونس في ستينات القرن التاسع عشر « أموس باري » في كتاب ألفه حول تونس وشعبها : « إن الإيالة التونسية كبقية الأراضي الإسلامية لها طبيعة جميلة جدا، لكنها مسكونة من أناس سيئين ومحكومة من حكومة أكثر سوء. سكانها عديمو الإحساس وقليلو الهمة، يخدّر عقولهم ويغيّم على رؤياهم الكسل وعدم النشاط. يسمحون لغيرهم بالإستقواء عليهم وباستفزازهم دون القيام بأي مجهود للمواجهة أو رد الفعل. المواجهة أو رد الفعل؟ كيف ذلك وهم شعب أحمق يؤمن بالإنهزامية؟ لقد انحنوا لقرون تحت قسوة القدر وظلم الإستبداد، حتى تكون لديهم طبع الأستسلام وأصبحوا يخضعون أنفسهم بدون أي تحفظات إلى مشيئة الله وإلى مشيئة أي قوة أخرى كانت.

إنهم لا يدركون أنه من الناحية الإنسانية لا يمكن لا لله ولا لأي قوة أخرى كانت أن تحسّن من أوضاعهم وأن تجعلهم سعداء دون أن يأخذوا هم بزمام الأمور.

منقول Samer Ben Brahim

صدقت يا سيد أموس بري هكذا كان أجدادنا وهكذا نحن اليوم أيضا.