· يقول الرئيس بن على في رسالته الى الشعب التونسي التي نشرت في فرنسا في ديسمبر هذا العام : التحضير للانقلاب على الشرعيه بدأ منذ سنوات طويله اما البوادر الحقيقيه فلاحت في 2007 لما رفضت اعطاء الامريكان القاعدة العسكريه في بنزرت و رفضت المشاركه في الحصار الظالم على ليبيا،،ثم يتحدث الرئيس بن على في رسالته عن زيارة كوندليسا رايس الى تونس في 2008 فيقول انها جائت مقترحة إقامة مركز لتدريب الشباب على حقوق الانسان في تونس بنسختها الامريكيه و تحت سلطة الولايات المتحدة فقلت لها: لماذا لا تقيمون هذا المركز في اسرائيل!و يبدو ان جوابي صدمها لدرجة انها سكتت و لم تجب و غادرت و لم تحضر مأدبة الغذاء التي أقيمت على شرفها و قطعت زيارتها لتونس!يقول الرئيس بن على ان هذه كانت بعض البوادر على المؤامره الوشيكة على تونس و شعبها و النظام الشرعي ثم يقول ان بعض اجهزة الاستخبارات الأجنبيه اتصلت بنا حتى قبل ان يحرق البوعزيزي نفسه و بعد ذلك منبهة من انقلاب وشيك و كنت في كل مره اجتمع بعلى السرياطي و لكنه كان يقول ان تلك اخبار غير صحيحه و اشاعات و ان كل شيء تحت السيطرهو يضيف الرئيس بن على في رسالته : توجهت يوم 14 جانفي الى المطار لاشيع زوجتي و ابني الى المطار متوجهين في عمره الى السعوديه و هناك و لما هممت بالرجوع الى القصر بعد توديع عائلتي فاجاني على السرياطي قائلا انه علي مرافقة عائلتي لانه لا يمكن له ان يضمن سلامتي و لما رآني متعجبا مما قاله و غير مصدق قال لي انه بإمكاني الرجوع لما تهديء الأمور و هكذا سافرت و بَارَحت تونس و كانت هذه المحادثة معه غير بعيد من زوجتي و ابني الذان كان يهمان بالصعود في الطائرهثم يقول الرئيس بن على: اعطيكم هنا لمحة عن المؤامره التي حيكت من طرف الامريكان و نفذت من طرف عملائهم و الخونه،، اتضح فيما بعد ان على السرياطي ينتمي الى المجموعة التي دبرت و نفذت الانقلاب على الشرعيه و تضم كذلك كل من رشيد عمار و كمال مرجان الذي وعده الامريكان بأخذ مكاني في رئاسة الجمهوريه بعد الإطاحة بالنظام الشرعي و قد وصلت الى هذه الحقائق بعد معلومات و مذكرات و شهادات من بلدان صديقه و شقيقه و اصدقاء و زملاء ،،،و تابع الرئيس بن على في رسالته قائلا: مثل القناصه حجر الزاويه في تاجيج الأوضاع و دفع الناس لينتفضوا على الدوله بتعمدهم قتل الأبرياء و إشاعة الفوضى و إسالة الدماء و اتضح فيما بعد انهم يتبعون وكالة الاستخبارات الامريكيه CIA و كونوا و عملوا تحت إمرة رشيد عمار كما كان هناك ايضا مجموعات القتل التابعه للنهضة و الذين كونوا و سلحوا من رشيد عمار و الذين لازالوا يعملون الى اليوم في تونس كما كان هناك مجموعات دخلوا من بلد مجانب لتونس و كذلك مرتزقه جلبتهم وكالة الاستخبارات الامريكيه و تم صرف مرتباتهم من قطر و هم من دول يوغسلافيا القديمه و خاصة من بوسنياثم قال الرئيس بن على: لما اتضحت الرؤيا لنا بعد وصول التقارير و اتضح ان حركة النهضة كان لها دور في المؤامره بتعمد قتلتها المدربين و المسلحين من طرف رشيد عمار اطلاق النار على المتضاهرين العزل تذكرت حادثة قبل سنوات و تتمثل في ان سفير امريكا في تونس تقدم بطلب لمقابلة حمادي الجبالي لما خرج من السجن فأعطي الموافقة و لكننا لم نكن نظن وقتها ان الاتصالات و العلاقات بين النهضة و CIA قطعت أشواطا بعيده و صارت عميقه و هو ما كانت لنا تخمينات و بعض الاسئله بشأنه لكن ليس لحد الشك في ان العلاقه كانت متينه و مهما يكن من امر فالدليل على تورط قتلة النهضه هو ان مئات القتلى سقطوا تحت الرصاص كالأرانب بعد ان غادرت البلادالى السعوديه و هل تسأل احدكم من أعطى الأوامر لقتل هؤلاء بينما كنت خارج البلاد هل تسأل احدكم من اخرج هؤلاء المرتزقه من تونس بعد ان ألقي القبض عليهم من طرف الشعب التونسي؟؟ثم يواصل الرئيس بن على قائلا: و تواصلت المسرحيه الردئيه فتحت إشراف مصطفى كمال النابلي تم نقل كميات كبيره من الأموال من البنك المركزي الى القصر لتصويرها و إيهام الشعب بأنها أموالي او أموال استحوذت عليها و بعد ان نجح السيناريو خرج اعضاء حركة النهضه مدعين انني قمعتهم و اتهامي بكل الشرور و هكذا اصبحت مزايدات من يكذب اكثر و من يختلق الاكاذيب و التهم اكبر و من يشيطنني اكثر و لا احد فيهم ذكر انهم تمكنوا من النجاة من الإعدام و أولهم الغنوشي بفضلي فلما تسلمت الحكم كان الزعيم الحبيب بورقيبه ينوي إعدامه يوم 8 نوفمبر 1987 و ألح على ذلك قبل و حتى بعد ان يتنحى عن الحكم و اليوم اصبحت تونس مرتع لعصابات اجراميه و وجواسيس تديرها وكالة الاستخبارات الامريكيه CIA و قد أمضى اخيرا كل من راشد الغنوشي و الباحي قائد السبسي على وثيقة لانتصاب قاعده عسكرية امريكيه في تونس و المستقبل سيبرهن ذلك لكم كما سيبرهن جسامة الخيانه و العماله و غياب السياده و الانبطاح الذي تتخبط فيه البلاد و يبقى الكثير من الحقائق و التي سوف نكشفها لاحقا،،نشره جيل مينيي في 1 ديسمبر 2017

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