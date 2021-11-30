عندما دخل الاستعمار الفرنسي الى الجنوب التونسي في حدود 1883 ادخل تغييرات جذرية على الحياة الاقتصادية للجهة. اعلن المنطقة منطقة عسكرية، حدد المراعي، رسم الحدود مع ليبيا، عمل تراخيص على حركة التنقل، انشا مدن (تطاوين وبنقردان) وخدم على سياسة لتوطين البدو وخلخل كل المرتكزات الاقتصادبة القديمة للمجتمع المحلي.

تراكم كل ذلك خلف أكبر ثورة في تاريخ تونس بالقرن العشرين: ثورة 1915-1918. الثورة جت في سياقات دولية واقليمية معينة وخاصة جدا. خلينا من السياقات هاذي وخلينا من الجذور العميقة « الوطنية » للثورو وحالة الرفض للاستعمار. لكن الاسباب الفعلية هي خلخلة المرتكزات الاقتصادية للمجتمع المحلي وتراكم نتائج ذلك.

عندما تضرب القواعد الفعلية التي يقوم عليها مجتمع ما دون العمل على بدائل تتماشى مع طبيعة ذلك المجتمع وطبيعة فضاءه المناخي والجغرافي والثقافي وطبيعة جيناته التاريخية لا يمكن ان تنتظر الا ردود فعل رافضة بشكل جذري وعنيف.

منذ سنوات قلنا ان القضاء على التهريب سيخلق ازمات اجتماعية خانقة في المناطق الحدودية في ظل عدم وجود بدائل فعلية واجراءات تهضم البطالة وتعيد تنشيط الاقنصاد المحلي.

انت ك »مثقف » تافه راكش وراء الحاسوب تنظر على جماهير البلهاء وقطعان الحمقى، انت نفسك كان عشت في رمادة او ذهيبة راك وبنسبة 50 بالمية تجيب في المعسل من الحد لانك لن تجد اي شيء تعيش منه هناك.

منذ سنوات تم اغلاق المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا بخندق مائي ومنطقة عسكرية عازلة، وهو اجراء يهدف الى محاربة التهديد الارهابي من الجارة العزيزة ليبيا التي تعيش منذ العام 2011 حالة من الانفلات الامني والسياسي وتحولت للاسف في مناطق منها الى حواضن لجماعات ارهابية خطيرة ومتطرفة. الاجراء هذا محمود ومشكور نظرا لطبيعة التهديدات الارهابية التي يمكن ان تهدد تونس وتهدد اساسا المناطق الحدودية التونسبة ومن بينها راسا رمادة وذهيبة وتطاوين وبنقردان.

لكن في الحقيقة الاجراء هذا كان منقوص لانو كان يجب ان يكون مردوفا باجراءات اقتصادية ومخططات تنموية وحتى ثقافية تهضم البطالة التي سيسببها التضييق على حركة التبادل غير النظامي للسلع بين الجانبين التونسي والليبي او التهريب.

الوضع بطبيعته اخذ شكلا ماساويا منذ العام 2011 بسبب الفوضى في ليبيا ولفض السوق الليبية لعشرات الآلاف من العمال التونسيين من سكان تلك المناطق.

يعني انت عندك الآن عشرات الالاف من العاطلين بسبب تعطل السوق الليبية عن قبول اليد العاملة التونسية وجزء كبير جدا منها من تلك المنطقة، وعندك خسارة الاقتصاد المحلي لجزء هام جد من موارده عبر التهريب.

حركة التهريب زاده كان تتدخل في معطى هام جدا آخر وهو حركة المواشي والابل في الاتجاهين حسب ضوابط والاحتياجات السوق، اغلاق الحدود ايضا ضيق تلك الضوابط استرادا وتوريدا والسوق اصبح تتحكم فيها حاجات غير مضبوطة تصابحها ازمات عنيفة جدا احيانا.

اضافة الى هذا هناك ازمة الاعلاف المتواترة منذ سنوات والتي حولت حياة مربي المواشي الى جحيم حقيقي. تربية الماشية والرعي جزء رئيسي جدا جدا من الاقتصاد المحلي واليوم اصبحت للاسف سوق مليئة بالمخاطر تدفع الغالبية من المربين الى بيع قطعانهم والخروج باقل الخسائر. الحقيقة السلط الفلاحية المحلية تقوم بمجهود كبير جدا لكنه للاسف غير كافي لانه لا يوازيه اي مجهود مركزي لحل هذه الازمات وخاصة ازمة الاعلاف.

كل هذا يوازيه وضع اقتصادي وطني سيء جدا اثر على كافة مناحي الحياة في تونس كاملة بمافيها المناطق الحدودية هاذي.

بالتالي امام كل هذه التغيرات والازمات المتواصلة والخلخلة المتتابعة لمرتكزات الاقتصاد المحلي، طبيعي جدا ستواجه ازمات اجتماعية خانقة من نوع الكامور واحتجاجات رمادة التي كانت تنظر شرارة كمقتل المرحوم منصور الطرومي رحمه الله ورزق اهله الصبر لتندلع في شكل احتجاجات عنيفة.

الكامور ورمادة وغيره هي نتيجة طبيعية جدا لتحولات الاقتصادية ولهذه الخلخلات المتتابعة لمرتكزات الاقتصاد المحلي. وعدم التفكير في بدائل فعلية وفي وقت مناسب للحد من الانعكاسات الاجتماعية لكل هذا.

يا اصدقاء راهو يصكر معلم في امريكا يعمل احتقان اجتماعي ووضع امني محتقن، راهو قانون بدائي هذا وقت تتخلخل المرتكزات الاقتصادية لاي مجتمع راهو الامر يعمل انعكاسات اجتماعية.

للاسف الاقتصاد المحلي للمناطق الحدودية مرتبط بالتهريب وتربية الماشبة والسوق الليبية. هذا واقع موضوعي لازم نتعاملوا معاه بكل وضوح واذا تحب تقضي على التهريب (من منطلق انو مضر للاقتصاد الرسمي) فالمفروض تكون عندك خطط بديلة وماتخليش الناس للجوع والبطالة. ومن المفروض كان عندك سياسة للقضاء على قطاع تربية الماشية مثلا لازمك زاده تحضر بدائل للناس تعبش منها.

والله مفهوم جدا انو توفير البدائل صعب الحقيقة، لكن ماهوش معقول ومنطقي انك تواجه كل هذا بخطاب تخوين الناس والتشكيك في وطنيتهم او تشويههم او وصمهم.

علاش انت قاعد وراء حاسوب تفتفرض انك اكثر وطنية من شخص في رمادة. شنوة سعور وردة فعل واحد يعيش في رمادة او بننقردان او تطاوين يحل الفايسبوك او الاعلام ويلقى « نخب » تسب فيه وتخون فيه وتوصف بداعش وتسخر من لهجته او مظهره؟

الحقيفة وبدون اي شوفونية رمادة بالذات وحدة من اعظم معاقل الوطنية، وناس رمادة الي يعرفهم يهرف انهم من انقى واطيب وارجل الناس.

لكن الوضع قاسي فعلا يا اصدقاء، قاسي على تونس كاملة واشد قسوة في المناطق هاذي. بالله امشي اعمل طلة على رمادة قبل ما تسب الناس وتوصمهم ونركبلهم سبناريوهات من مخك. امشب للرمادة واذا طاح عليك المغرب وما عشوكش وكا بيتوكش ومافرحوش بيك وتلموا عليك حومة كاملة يسهروا معاك وفرحانين بيك كضيف يا سيدي روح سبهم ميسالش. باهيش هكة؟!

الناس راهي عندها مشاعرهم واحاسيس والوضع كله خايب والناس تعاني من قسوة المناخ والطبيعة والحياة وزيد عليها الوضع الاقتصادي، فبالله ماتزيدوش عليهم بهذا الكلام الغير المسؤول والاجرامي، نعم اجرامي!

عندنا مشاكل كبيرة في المناطق الحدودية لازمنا نحلوها، طبعا نحكي مع الناس العاقلة. شوف الارقام في تطاوين والقصرين. شوف النتائج المدرسية، شوف نسب الفقر والبطالة، شوف الوضع الصحي، شوف البنية التحتية وشوف وشوف.

الازمات لا يحلها التفه والبلهاء والحمقى ونخب الصدفة المريضة. الازمات تحلها العقلانية ويحلها الخطاب العاقل والمسؤول ومواجهتها ومحاورة الناس والجلوس معهم ومعاملتهم كبشر وكمواطنين.

Mohamed Bettaieb