Anas Chebbi

تفضلت مشكورة جريدة الشارع المغاربي اليوم 9 نوفمبر 2011 فنشرت لي النص المصاحب:بعد أن أحالته قرارات 25 جويلية إلى عطلة إجبارية خرج علينا راشد الغنوشي بمقال نشره في جريدة الرأي العام بتاريخ 4 نوفمبر 2021 تحت عنوان « انقلاب السودان وانقلاب تونس.. الدرس؟ » تناول فيه الأحداث التي جدت في البلدين في الفترة ألأخيرة وذلك بعد حشر مصر ورئيسها في الموضوع، واللافت للانتباه أنه ينتقي الأحداث لإثبات قناعتين لديه:1) إن ما حدث في تونس انقلاب.2) وإنه لا مخرج من ذلك إلا بالتوافق.ردّا على ذلك أتساءل منذ البداية عن مفهوم الانقلاب في الميدان السياسي وهل ينطبق على حالتنا التونسية؟ وهل أن تجميد البرلمان وتنحية الحكومة وغيرها من إجراءات 25 جويلية كافية لتوصيف ما حدث لدينا بأنه انقلاب؟.الانقلاب يعني التحول من حال إلى حال آخر أو تغيير وضع ما بوضع آخر بما يعني أن المصطلح محايد لا يحمل في حد ذاته تقييما سلبيا كما قد يتبادر إلى الذهن ولكن الذي جعل منه سبة وشينا هو التصاقه بالتجارب التي وقعت في بلاد المشرق العربي منذ منتصف القرن الماضي حيث يستولي الجيش على الحكم ويحاول تأبيد بقائه فيه بمختلف الأساليب فيقضي على الحياة الحزبية ويمنع حرية الرأي وينفرد بالسلطة، هذا النوع من الانقلابات لا يصح لا في:1) تونس حيث لم يستلم الجيش السلطة ولم يحدث تغيير في قيادة البلاد ولم تُمنع الأحزاب ولم يلغى الدستور بل تمت كل التغييرات تحت غطائه فالذي حدث هو انقلاب على الفساد وعلى سيطرة فرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تونس على الحكم وعلى الأجندات الخارجية التي رهنت القرار الوطني وجعلت من بلادنا رقما في أجندا إقليمية لا مصلحة لنا فيها وهو ما دفع بالغنوشي إلى أن يكتب في مقاله: « كان الاعتراض شديدا وجادا على انقلاب البرهان بينما الاعتراضات على انقلاب قيس أقل من الاعتراضات على البرهان » وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي لا ينظر إلى ما حدث لدينا على أنه يمثل خطرا أو تهديدا للحياة الديمقراطية بل هو تغيير فرضته الأوضاع التي وصلت إليها البلاد في حكم الفرع المحلي كما يؤكد مرة أخرى فشل اللوبيينغ والاستقواء بالأجانب وغيرها من الأساليب لتحشيد الرأي العام ضد الوطن وقيادته أما الاعتراضات القليلة فهي في طريقها إلى الزوال لأن ما حدث اقتضته الضرورة.2) ولا في مصر كذلك لأن الجيش هناك لم يستلم الحكم إلا بعد المظاهرات المليونية التي خرجت تطالبه بإنهاء حكم المرشد في 30 جوان 2013 وهو ما حدث وتفهمته القوى الدولية وساندته بعد معاينتها حجم الخراب والخطورة التي يمكن أن تنجر على التوازنات الدولية في المنطقة في صورة بقاء الإخوان في الحكم يقول الغنوشي في مقارنته بين السيسي والبرهان « إذ بالقياس إلى موقف الغرب من انقلاب السيسي الذي تم تمريره وتسويقه دون عقبات ولا عقوبات ولا حتى تهديد بذلك » وهو ما يؤكد أن الأجنبي يقدر المسائل حق قدرها ولا يتعامل مع الأنظمة بمسطرة واحدة بل بمساطر متعددة من بينها أساسا مصلحته بجانب أخرى من بينها القبول الشعبي لهذا النظام أو ذاك ولهذا السبب اختلفت مواقف القوى الدولية من التغييرات التي حصلت في البلدان الثلاثة.أما بالنسبة للتوافق الذي اعتبره الغنوشي نعمة واستثناء تونسيا فلم يكن كذلك لأن الناظر في مواقف حركة النهضة منذ سنة 2011 إلى الآن يلحظ أن التوافق لديها يعني إيجاد الفرص للتمدد داخل دواليب الدولة واختراقها وقد لجأت إليه في السنوات الأولى مع حزبين لا وزن لهما استعملتهما للبقاء في الحكم ثلاث سنوات بعد أن تعهدت بالبقاء سنة واحدة يحرّر فيها الدستور ولأنها أخلت بوعودها جميعها خرج الناس في اعتصام الرحيل وقبله أطرد المرشد من حكم مصر وحدث اللقاء المشؤوم في باريس بين الباجي والغنوشي الذين وضعا خطتهما لقادم الأيام حيث يصبح الباجي رئيسا وتدخل النهضة الحكومة بتمثيل محدود لطمأنة الرأي العام، وتمرّ الأيام إلى أن حشرت الحركة الباجي في الزاوية وتركته كالجمل الأجرب الذي توفي مقهورا، هذا النوع من التوافق لا تعتمده الحركة إلا في حالتين الأولى منهما إذا شعرت بالقوة فإنها تستعمله مع الأحزاب الكرتونية كما حدث مع الترويكا حتى تتوزع مسؤولية الفشل بين الثالوث رغم أنها صاحبة القرار والثانية في حالات الضعف من ذلك شعورها بالخوف الذي انتابها بعد سقوط حليفها الأكبر في مصر واعتصام الرحيل، وبعد سنوات تحدث الغنوشي عن أسلوبه في هذا النوع من التوافق بالقول إن حاله فيه يشبه حال الملاكم الذي يحتمي بجسد خصمه الأقوى حتى يتفادى ضرباته وهو ما صنعه في توافقه مع الباجي الذي لم يبخل عليه بالحماية فأشاع في المحافل الدولية أن الإخوان في تونس ديمقراطيون ولا خوف منهم، لذا لا يعتبر التوافق الذي يتبجح به الغنوشي إلا شكلا من أشكال التحيل على الأحزاب لأنه في حالتنا التونسية يفتقد إلى المضامين السياسية فهو في حقيقته اتفاق بين شخصين على اقتسام السلطة انتهى إلى تغلب الطرف الأكثر عددا من النواب في البرلمان والأشد انضباطا لقيادته، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقتضي التوافق أن تكون أطرافه مدنية أي أنها تعود إلى حقائق موضوعية عند الخلاف يُحتكم إليها أما في حالة حركة النهضة فالأمر مختلف تماما هي حركة دينية برنامجها الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وكل ما ورد في الرؤية الفكرية التي تضبط خط سيرها وتم إقرارها والاحتفاظ بها في المؤتمر العاشر هذا البرنامج لا يمكن أن يكون محل توافق لأنه اختيار ذاتي شخصي لهذا السبب بالذات يجد قائد الحركة الحرية الكاملة في التصرف خارج الرؤية وهو ما يفسر انقلابه من الموقع إلى نقيضه دون مقدمات أو ضوابط فيعقد التحالفات وينهيها كلما تبينت له مصلحة في هذا الاتجاه أو ذاك، من ذلك أن الحركة تشيع إيمانها بالديمقراطية والانتخاب إلا أن النصوص تقول العكس فقد ربى الغنوشي أتباعه طوال نصف قرن على الكفر بالانتخابات التي هي باب الديمقراطية والمتأمل فيما سمي مؤتمرات حزبه يلحظ أن الانتخاب لديه مسألة شكلية للتسويق الخارجي وحتى عندما أوهم الجدد من منتسبي حركته بأنه سيعتمد نتائج الانتخابات الداخلية في الانتخابات التشريعية الماضية سرعان ما أخذ القائمات التي توهّم المنتسبون أنها ستكون المعتمدة وقام بالتصرف فيها وهو ما أغضب البعض قال الغنوشي: « لقد أقنعهم [الله] وهم في ساحة الجهاد بضرورة القيادة والإمارة وضرورة أن تكون هذه القيادة مطاعة لأنها قيادة تصدر في أمرها عن الدين فطاعتها من طاعة الله ورسوله: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني (البخاري كتاب الأحكام)……. واعتبر الترشح لمنصب من المناصب في الدولة الإسلامية سببا كافيا للحرمان منه قال عليه السلام: إنا لا نولي هذا أحدا طلبه، ومن ثم لا مجال في المجتمع الإسلامي للحملات الانتخابية يخوضها الزعماء قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم (سورة النجم الآية 32) وإنما الأمة هي التي تزكي وترشح من تراه كفئا »[مقالات لراشد الغنوشي، الطبعة التونسية الثانية ص141] والذي تهمنا الإشارة إليه أن التيارات التي تخلط الدين بالسياسة لا تحتكم في حالات الخلاف السياسي مع القوى المدنية إلا إلى عقيدتها في الرؤية الفكرية وواهم من يعتقد أن عوامل الزمن وإكراهات الواقع يمكن أن تغير منها قد تنحني وقد تستعمل التقية وقد تُظهر غير ما تبطن ولكنها في كل الحالات سلاحها التكفير وتجييش العامة وشعار الإسلام في خطر وتذكروا أننا مررنا بهذه التجربة في العشر سنوات الماضية.ختاما وجب أن نتوجه إلى الذين ما زالوا يراهنون على الغنوشي وحركته ويعتقدون أنه يمكن أن يكون حليفا يُعْتمد عليه بأنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن وفي حق أنفسهم فائتلاف الكرامة الذي استعمله الغنوشي عصا ثقيلة للاعتداء على معارضيه مرتكبا من الجرائم داخل البرلمان وخارجه الشيء الكثير مما أدى بمنتسبيه إلى الرمي بهم حاليا في السجون وإثارة القضايا ضدهم وهروب بعضهم من البلاد، هذه الجماعة التي تجاوزت كل الحدود دفاعا عن الغنوشي متوهمة أنه حليف موثوق يضعها اليوم في نفس المرتبة مع خصومه قيس سعيد وعبير موسي كتب يقول بـ: « سقوط تجربة التوافق بوفاة الباجي اندلعت عديد من الشعبيات شعبوية قيس وعبير والكرامة » أفلا تتدبرون أمركم وأمر الوطن أم على قلوب