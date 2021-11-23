الصادق الحنشي

الوثائق الاميركية تكشف لأول مرة عن الحرب السورية وعن الإرهابيين الأجانب في سوريا وجنسياتهم.

عدد الإرهابيين الأجانب في سوريا رقم مرعب صراحة وما زالوا يقولون: ( ثورة سورية !!)و إليكم التفاصيل :

من وثائق الأمم المتحدة:عدد الإرهابيين الأجانب في #سورية :171400معلومات ووثائق عن جنسيات وعدد الإرهابين الأجانب الذين دخلوا سورية منذ بداية الحرب القذرة على سورية.24500 إرهابي من #السعودية قتل منهم 5990 إرهابي بينهم 19 إمرأة وفقد منهم 2700 إرهابي.25800 إرهابي من #تركيا قتل منهم 5760 إرهابي وفقد منهم 380 إرهابي.21000 إرهابي من #الشيشان قتل منهم 5230 إرهابي وفقد منهم 1950 إرهابي ، وبين القتلى 16 إمرأة.14000 إرهابي من #فلسطين المحتلة أغلبهم من حركة حماس الإخوانية ، قتل منهم 4920 إرهابي وفقد منهم 670 إرهابي.10500 إرهابي من #تونس قتل منهم 4200 إرهابي بينهم 45 إمرأة وفقد منهم 1260 إرهابي.9500 إرهابي من #ليبيا قتل منهم 3940 إرهابي وفقد منهم 1650 إرهابي.13000 إرهابي من #العراق قتل منهم 3780 إرهابي وفقد منهم 1200 إرهابي.11000 إرهابي من #لبنان قتل منهم 3110 إرهابي وفقد منهم 1080 إرهابي بين القتلى 7 نساء.8600 إرهابي من #تركمانستان قتل منهم 3050 إرهابي بينهم 11 إمرأة وفقد منهم 900 إرهابي.7500 إرهابي من #مصر قتل منهم 2100 إرهابي وفقد منهم 870 إرهابي.3800 إرهابي من #الاردن قتل منهم 1990 إرهابي وفقد منهم 265 إرهابي.4600 إرهابي من #باكستان قتل منهم 1380 إرهابي وفقد منهم 590 إرهابي.3600 إرهابي من #أفغانستان قتل منهم 1380 إرهابي وفقد منهم 630 إرهابي2800 إرهابي من #اليمن قتل منهم 1440 إرهابي وفقد منهم 700 إرهابي.2550 إرهابي من #كازخستان قتل منهم 1130 إرهابي.2700 إرهابي من #أوزباكستان قتل منهم 780 إرهابي وفقد منهم 390 إرهابي ، بين القتلى 4 نساء.1900 إرهابي من #الكويت قتل منهم 640 إرهابي وفقد منهم 8 إرهابيين.1950 إرهابي من #الجزائر قتل منهم 620 إرهابي وفقد منهم 44 إرهابي.2100 إرهابي من #المغرب قتل منهم 610 إرهابيين بينهم 7 نساء وفقد منهم 630 إرهابي.30000 إرهابي من #أوروبا الغربية ومن جنسيات مختلفة ( أمريكا وفرنسا وروسيا وبريطانيا وبلجيكا ونيوزيلندا والسويد وفنلندا والدنمارك والنروج ).وهذا يعني أن العدد الكلي للإرهابيين الذين دخلوا إلى سورية هو (171400) مائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة إرهابي ، قتل منهم على يد الجيش العربي السوري (51910) واحد وخمسون ألف وتسعمائة وعشرة إرهابيين وفقد منهم إما اعتقالا أو فرارا (33847) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون إرهابياً.

من وثائق الأمم المتحدة:هذه الارقام نشرت في وثيقة معتمدة من منظمة الأمم المتحدة .نشرها الكاتب المصري رفعت السيد أحمد في الكتاب الذي نشرته وزارة الثقافة السورية بعنوان 😦 سورية في مواجهة الحرب الكونية حقائق ووثائق ) الصفحة رقم 520 و 521و الكُتّاب المشاركين في التوثيق هم :(( إسماعيل إسماعيل مروة، أمين محمد حطيط، أنيس نقاش، تحسين الحلبي، تركي حسا، حسا قاسم جوني، حياة الحويك عطية، حيان أحمد سلمان، خلف محمد الجراد، رفعت سيد أحمد، طلال ناجي، محمد أشرف البيومي، ناديا خوست ))

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