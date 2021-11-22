دار ديار في معرض تونس الدولي للكتاب: الكتاب والشعراء الأكثر مبيعا

· ج اختُتِمَت أمس الأحد الدورة 36لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم التي شاركت فيها دار ديار للنشر بإصداراتها وإصدارات دار الشنفرى للنشر ودار لوغوس للنشر والتوزيع والمعهد التونسي للعلاقات الدولية، هذه الإصدارات التي بلغ مجموعها نصوصا إبداعية ودراسات وترجمات أكثر من 150عنوانا باللغات العربية والفرنسية والانكليزية والإيطالية في حقول الشعر والرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي والفنون المسرحية والمعمارية والفكر الفلسفي والسياسة والتاريخ ومقارنة الأديان وغيرها ، لأكثر من 55مبدعا ومفكرا وناقدا ومترجما تونسيا وعربيا وأجنبيا.وعلى الرغم من إبعاد جناح دار ديار إلى مناطق الظل في المعرض ، فقد باعت حوالي 250نسخة فقط من العناوين المعروضة ، تصدّرتها تلك العائدة خاصة إلى مصطفى الكيلاني، ماجد الأميري، لطوف العبد الله ، نديم الوزه، زهرة كريدي وأحمد المناعي، سعدية بن سالم، أحمد نظيف، عفاف الحمروني ، يوسف خديم الله، سامية ساسي، وهادي دانيال.في الحقل الفلسفي كان الأبرز كتاب « الموت والزمن » الذي أصدرته دار لوغوس للدكتور مصطفى الكيلاني إلى جانب كتاب « فلسفة الفن » لجان لكوست الذي صدر عن دار الشنفرى بترجمة للدكتور حفناوي عمايرية ، وفي حقل التاريخ تصدر قائمة المبيعات كتاب « الإقطاع ونمط الاستغلال الإتاوي » من إصدارات دار لوغوس للدكتور الحبيب سريوي ، إلى جانب كتاب « تمثّلات الحرب في النقوش والنصوص والأساطير السومريّة » للدكتور ماجد الأميري، وفي الدراسات المسرحيّة برز كتاب الدكتور ماجد الأميري أيضا « المُتَخَيَّل الرافدي الهارب من التاريخ » كلاهما من إصدارات دار الشنفرى، إلى جانب كتاب حاتم التليلي محمودي « الانقلاب الفرجوي »، وفي الرواية تصدّر نديم الوزه قائمة المبيعات بروايتيه » شهوة الآنسة صوفي » و »دنيا في سريري » إلى جانب لطّوف العبد الله بروايته « وردة وياسمين » و سعدية بن سالم بروايتها « يحدث أن نختار ».وفي النقد الأدبي تصدر قائمة المبيعات كتاب « فتنة السرد-بهجة التلقّي » من إصدارات دار الشنفرى للدكتور مصطفى الكيلاني. وفي الشعر أقبل زوار الجناح على مجموعة » حقيبة لِسَفَرٍ واحد » للشاعرة عفاف الرحموني ، ومجموعة « على يأس وأضحك » للشاعر يوسف خديم الله ، إلى جانب مجموعة « لا تلتفت لنراها » للشاعرة سامية ساسي و »شرفة في الهواء » للشاعر هادي دانيال.أمّا في السياسة فقد انصبّ اهتمام زوّار جناح دار ديار على كتاب باللغة الفرنسية من إصدار المعهد التونسي للعلاقات الدولية هو (الأسرى الفلسطينيون تحت الاحتلال الصهيوني LES PRISONNIERS PALESTINIENS SOUS OCCUPATION SIONISTE ) للأستاذة زهرة كريدية والدكتور أحمد المناعي، إلى جانب كتاب « المجموعة الأمنية » لأحمد نظيف، و »التطبيع » لهادي دانيال، وكليهما من إصدارات دار ديار.+10

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