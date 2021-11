Décennie avec le Lion de Damas: B o u t h a ï n a C h a a b a n

Traduit de l’arabe et annoté par Ahmed Amri

Préfacé par Michel Raimbaud.

Prochainement aux éditions de l’ITRI

Ce livre ne se serait pas parachevé sans une longue liste de personnes qui ont contribué à lui assurer cette finalité. Je voudrais d’abord remercier monsieur le Président Bachar el-Assad qui m’a encouragé à réaliser cet ouvrage, et m’a permis de puiser dans les archives du Palais républicain, ce qui m’a permis d’accéder à des documents inédits.

Je remercie également M. Walid el-Mouallam, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des expatriés, d’avoir bien voulu mettre à ma disposition, tout au long de la rédaction du livre, les archives du processus de paix.

Je voudrais aussi adresser mes vifs remerciements aux membres de ma famille, mes filles Nahid et Nazik, mon fils Ridha, ainsi que les membres qui se sont joints plus récemment à cette famille, mon petit-fils Nejmeddin Salah et ma petite-fille Bouthaïna Jaouad Chakouf, qui furent et ne cessent d’être mes véritables associés chéris dans tout ce que j’ai produit, voire dans chaque mot que j’ai écrit. Sans eux, je ne serais pas devenue le personnage aujourd’hui familier aux gens. Ils sont derrière les élans de force, de sagesse et de capacité à persévérer qui m’animent depuis que les temps sont apparus orageux, soit en Syrie soit dans la patrie arabe au sens large. Notre table à manger à Damas était devenue la scène de nos longs débats quotidiens au fil des ans, et le témoin de tous nos échanges sur les initiatives et les épreuves concernant le projet de paix au Moyen-Orient. Nos espérances et nos déceptions étaient vécues en commun. Et comme le regard que nous portions aux horizons des dix ans du processus de paix était commun, l’amertume que nous avons ressentie après l’échec de ce processus et le rêve avorté de faire recouvrer aux Arabes leurs droits n’a épargné personne de notre famille.

Je ne saurais que trop remercier tous les responsables chargés de gérer les archives au ministère des Affaires étrangères et des expatriés ainsi qu’au palais présidentiel, en particulier Dr Iskandar Louqa, les professeurs Saïd Ahmed et Mohamed Dib Daâboul (Abou Salim). Leur patience attentive et inépuisable et leur généreuse assistance furent pour moi une manne inestimable, car ils ont enduré les longues heures de disponibilité pendant que je dépouillais et révisais les procès, les lettres, les documents manuscrits et les transcriptions de communications téléphoniques. Je dois remercier également mon collègue Dr Mohamed Mounir el-Asbahi qui a traduit en arabe, avec tant d’amour et d’attention, ce livre. Avec lui, le travail était si agréable et profitant, tant ce collègue a fait preuve de sympathie et de minutie. Mes remerciements les plus sincères vont aussi à la professeure Nabila Hachem qui a soumis à sa bienveillante attention la révision de la traduction arabe, un précieux concours que seuls ceux qui adorent la langue arabe, en maîtrisent les menus détails esthétiques ainsi que les ressources de richesse sauraient apporter avec tant d’application et de mérite en la circonstance. Et je prie cette aimable dame d’agréer à ce propos mes plus hautes considérations. Enfin, et la liste ne se clôt pas pour autant, je voudrais exprimer ma gratitude à mon adjointe Raghd el-Mahrous pour l’assistance qu’elle m’a prodiguée, ayant collaboré avec moi en tout instant et jour après jour dans la préparation de ce livre, tant dans sa version originale anglaise que dans sa traduction en arabe.

Bouthaïna Chaaban