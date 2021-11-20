الدكتورة أيسر ميداني ….الى سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور احمد بدر الدين حسون..

سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور احمد بدر الدين حسون.. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

نحن رئيسة وأعضاء مؤسسة أحفاد عشتار، نتقدم من سماحتكم بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل ما قدمتوه خلال فترة توليكم هذه المسؤولية الكبيرة، التي حملتموها بكل أمانة واقتدار في أشد الظروف قساوة وخاصة في فترة الحرب الظالمة التي شنت على وطننا الحبيب سورية، نعم لقد كنتم مثالأ رائعاً للحس الوطني الصادق الشريف، وكنتم النموذج الحقيقي بأقوالكم وأفعالكم وحملتم رسالة الأمة والوطن والدين بوسطيتكم واعتدالكم، وأظهرتم للعالم أجمع حقيقة دين الاسلام بالتسامح والمحبة والألفة والعفة والعفو عند المقدرة، حين عفوتم عن قاتل ابنكم فلذة كبدكم التي انفطر قلبكم لاستشهاده، ولم تحقدوا على من نبش قبر ابنكم الشهيد وقبر والدكم طيب الله ثراهما، فكان التسامح والعفو ليس فقط شعاراً ترفعونه، بل كان منهاج عمل لكم.

لقد كنتم يا سماحة المفتي رسول السلام لدين الاسلام، وخير ممثل وخير من حمل لوائه في المحافل التي كان لكم فيها مكان الصدارة، بسلاسة حديثكم، ورقة قلبكم، وغزارة علمكم، وسعة صدركم، فوقفتم دون خوفٍ أو وجل، أمام البرلمان الأوروبي عام 2015 والتي لا يزال صداها يتردد على مسامع العالم بأسره، وتحدثتم عن الحضارة والانسان والدين، واستقبلتم كل من طرق بابكم من وفود رسمية وشعبية، وشخصيات عادية واعتبارية، ونحن شخصياً في أحفاد عشتار كان لنا مع سماحتكم الكثير من الوقفات والزيارات واللقاءات الودية، وكان لها عظيم الأثر في نفوس ضيوفنا الأجانب لطالما ركعوا أمام قامتكم العالية طالبين من سماحتكم البركة والدعاء، ولا ننسى أولئك البرلمانيون الأوروبيون الذي اندهشوا بسعة علمكم وانتم تحدثونهم عن تاريخ اوروبا والثورة الفرنسية والأحداث الدقيقة حديث العارف بتفاصيل الأمور بشكل مذهل وهذا ليس بغريب عنكم.لقد استقبلتم

Damien Viguier & Fabrice Delinde & Alain Corvez & Richard labeviere & Michel Collon والكثير من الأعلام العرب والأوربيون والأمريكيين وكنتم بحق الصوت السوري المدوي، الذي يصدح بالحق والمدافع الصلب عن سورية والمندد بالعدوان عليها، وحامل رسالة الانسانية، رسالة المحبة والسلام التي رعتها سورية للعالم كله، وناديتم بالأخوة بين جميع الأديان ونبذ الأحقاد والظغائن، ورفضتم التفرقة الطائفية أياً كان مصدرها أو سببها، وكنتم وبكل فخر رجل المحبة والحضارة وصاحب القول المؤثر والحجة الحاضرة والبديهة المتقدة.سماحة المفتي..نحن مثلكم نؤمن بأن انتهاء الخدمة الرسمية بحكم القانون، لن يثني عزيمتكم أو يجد من عطائكم، فأنتم المعين الذي لا ينضب، ونحن العطشى لننهل من بحور علمكم.مكانتكم في قلوبنا وقلوب سائر محبيكم لن تنتهي ولن تنقطع لمجرد نص قانوني، لأن علاقة المحبة التي جمعتنا كانت برابط الهي انطلاقاً من عطائكم، ونحن على عهدنا معكم ما حيينا، وحبكم في قلوبنا يزيد ولا ينقطع وسنبقى معكم وإلى جواركم ليقضي الله أمراً كان مفعولا.سماحة المفتي ..دمتم بحفظ الله ورعايته..دمتم ذخراً لمحبيكم ومريديكم..دمتم سالمين للعالمين..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باريس 20/11/2021

الدكتورة أيسر ميداني رئيسة مؤسسة أحفاد عشتار رئيسة شبكة علماء سورية في المهجر (نوستيا)