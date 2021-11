Hend Yahia Khayem/ Caracas, Jour 1: L’envoûtement

#Caracas, Jour 1, L’envoûtement

Nous tenions à peine debout, exténuées, harassées, nous ne voulions qu’une seule chose, sortir de cette enceinte pesante de l’aéroport de «Simone Bolivar » et partir vers l’hôtel. La longue file d’attente, les procédures lourdes, la rigidité sécuritaire, la rigueur des équipes de contrôle sanitaire, et une atmosphère chargée nous poussait violemment vers l’air libre qui nous manquait jusqu’à en perdre l’équilibre. Mes yeux s’ouvraient à peine, et je vacillais comme un roseau dans une marrée.

Nous prenons le bus qui nous emmenait à l’hôtel Marriott au centre de Caracas, le dispositif sécuritaire en place nous escortait comme des gens importants, jamais je ne me suis habitué à ce genre de traitement, et jamais je ne m’y habituerais d’ailleurs, je suis une fille du peuple, et je tiens à mon statut, un sentiment de malaise me prit et ma pensée va vers ma Tunisie et mon petit nid ; Au fond de moi et avec une once de regret je me répétais, « mais qu’est ce qui t’a pris d’accepter cette mission, et de faire tout ce chemin ?? »..

Soudain, levant les yeux brusquement, je fus paralysée par une perspective de paysage prodigieux, ou plutôt religieux, je me voyais plongée comme un duvet dans une effusion de chaines de montagnes aussi hautes et colossales les unes que les autres, collées les unes aux autres, étroitement enlacées, formant une unité de hauteurs, de formes, de contour et de grandeur, garnis de milliers d’arbres denses, et couverts à vue d’œil de boisement. Au fond, beaucoup plus loin vers le bas, des vallées vastes couvertes de forets compactes de verdures et de toutes sortes de plantation, une panorama surréelle, j’en perdais toute orientation chargée de sens, désormais, le sens n’y est pour rien, ici c’est la divinité qui régit l’existence des êtres et évente leur extrême légèreté.

Le chemin vers la capitale bordé par ce paysage à peine croyable, présentait en bas des montagnes qui nous soustrayaient furtivement de notre essoufflement, des rochers enveloppées des couleurs nationales : rouge, jaune et bleu, avec au milieu l’emblème de la Républica, le drapeau des bolivars était peint sur les rochers !!.. à notre droite la mer des caraïbes, méditerranée des Indes, bordais la chaine des montagnes, je contemplais l’étendu de la mer, et je regrettais mes regrets d’il y a à peine quelques minutes, oh que nous sommes infiniment petits et insignifiants. Mes yeux grands ouverts comme un soufi en contemplation dans un désert, ne pouvaient plus se refermer, entièrement envoutée, tel un aimant ce lieu m’enchainait déjà et je souhaitais ne pas arriver à cet hôtel mais rester encore sur ce chemin, jusqu’à la fin des temps,De mes propres yeux j’ai vu des nuages immenses se faufiler descendant du ciel caresser les pics des montagnes, tout doucement il les prenaient, les enveloppaient et on aurait dit que la terre n’existait plus mais qu’on était entre ciel et terre, la magnificence de l’étreinte des nuages me laissait incapable de détacher mon regard de cette merveilleuse vue d’embrasement céleste. J’ai presque oublié de vous dire que les montagnes étaient incrustées de maisons des vénézuéliens, des maisons en briques rouges, des maisons en tôle, des maison en bois, tel un ciel étoilé, une diffusion de couleurs même dans la pauvreté et l’affront, l’étendue de ces habitats se prolonge jusqu’à l’entrée de la ville, les vénézuéliens ont pris les montagnes comme refuge, comme forteresse, telle la guérilla d’antan, dans la résistance anti-impérialiste.

Le tango battait son plein dans notre bus, il agrémentait le spectacle qui me prenait captive malgré moi, et éveillait une cascade d’image du film tango ou l’exil de Gardel, de Carlos saura, ce film culte qui racontait les luttes et l’exil par le tango. Le tango n’est pas seulement des rythmes ou des pas et des mouvements, ni une plastique charmeuse du corps, le tango est une arme contre le désespoir et une manière d’exister et de défendre le choix de nos chemins.Jésus nous accueillait à bras ouverts sur une grande route et nous nous enfonçons dans le cœur de la ville, il n’était pas seul à le faire, les héros de la nation peints sur des murailles se précipitaient les uns les autres pour nous ouvrir les portes de Caracas, l’hôtel était à quelques centaines de mètres.

#Saludo_Comandante…#Hend_Yahia