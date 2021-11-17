Une journée en Syrie, Il y a dix ans: Témoignage syrien au 01/12/2011

LA SYRIE : IL Y A 10 ANS Témoignage syrien au 01/12/2011

Wafa Salim

… لا يوجد في الشارع الآن أكثر من 1إلى 1.5 % من السوريين، في دمشق لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف، في حمص هناك ثلاثة أحياء تتظاهر وما يقوله النظام عن أن المجرمين يجبرون الناس على التظاهر ويهددونهم بالسلاح ويقومون بالاغتصاب هو كلام صحيح 100 % وقد سمعته من معارضين يعيشون في جسر الشغور وإدلب وحماة والرستن وحمص؛ ولأن النظام فاقد للثقة يكذّبه الجميع

بعد الخطاب الثا لث للرئيس، قالت الجزيرة إن مئات الآلاف يتظاهرون في ساحة العاصي احتجاجاً على الخطاب، وأنا كنت في تلك اللحظة في قلب ساحة العاصي أرى من هم الذين يتظاهرون؛ كان هناك ما لا يتجاوز 150طفلاً لا يوجد فيهم شخص واحد يتجاوز 18 سنة وكانت شرطة السير موجودة والسيارات والحركة طبيعية، وكنت مع ثلاثة من قادة المظاهرات وكانت الجزيرة تبث صور جمعة سابقة، إحدى أهم وسائلهم هي تزوير مقاطع الفيديو، حيث يعيدون صور المظاهرات من خلال غرف المونتاج التي يتحدث عنها النظام، وهي صحيحة وموجودة وأحدها في لبنان يديرها رامي نخلة وعمر إدلبي، وقد تحدثوا علناً أنهم يعملون على تنظيمها وتنقيتها وتوزيعهابسام القاضي جريدة بلدنا 01/12/2011

درعا .. الصنمين 2011جموع من الثوار يقتربون على مبنى الأمن العسكري مع صيحات التكبير و الحرية حراس المبنى يطلقون النار بالهواء..اليوم الثاني جموع من الثوار المسلحين مع التكبير يحاولون اقتحام مبنى الأمن العسكري والحراس يحاولون ضبط النفس …اليوم الثالث مظاهرة الثوار السلميين يقودها » تركس « لفتح ثغرة في مبنى الأمن العسكري مساعد أول في مبنى الأمن العسكري وضع رشاشه على سطح المبنى و أردى سائق » التركس « و عشر مسلحين معه حاولوا اقتحام المبنى….اليوم الرابع لا مظاهرة و لا مسلحين ومحاولات للصلح مع رجال الأمن العسكري.