Majed Nehmé:Les Kurdes de Syrie, quelle est la question ?

Conférence AFS sur les kurdes de Syrie

Le 9 novembre 2021

Les Kurdes de Syrie : quelle est la question ?

Depuis le déclenchement de la guerre en Syrie et contre la Syrie en 2011, les projecteurs de l’actualité s’étaient soudainement braqués sur les Kurdes de Syrie.

Jusqu’ici, l’irrédentisme kurde en Syrie, contrairement à la Turquie, à l’Irak et à l’Iran, n’était pas considéré comme constituant un vrai problème. Et pour cause : Les Kurdes de Syrie, globalement bien assimilés et très éparpillés sur l’ensemble du territoire, ne posaient pas vraiment un problème identitaire. A cela s’ajoute leur faible poids démographique dans la population syrienne et surtout leurs divisions. En l’absence de recensements ethniques, il est difficile de donner un chiffre fiable du nombre des kurdes syriens. Ils étaient estimés, selon Eric Biegala, un journaliste de la rédaction internationale de Radio France, jusqu’en 2011, à 1,5 million de personnes (Kurdes de Syrie : le crépuscule du Rojava : https://www.franceculture.fr/geopolitique/kurdes-de-syrie-le-crepuscule-du-rojava).

On est bien loin du chiffre de trois millions avancé par les dirigeants séparatistes kurdes et certains plumitifs occidentaux attirés par les aspirations d’un peuple sans Etat dispersé dans quatre pays. On estime que leur nombre global oscille entre 20 et 40 millions de personnes dans le monde.

Selon l’Institut kurde de Paris, financé notamment par la France, et qui a tendance à gonfler les chiffres, ils seraient 15 millions en Turquie (soit 20 % de la population du pays), 6 à 7 millions en Iran (de 8 % à 10 % de la population), et 5 millions en Irak (22 % de la population). S’agissant de l’Irak, le gouvernement central se base sur des estimations (17 %) inférieures à celle du Gouvernement régional du Kurdistan.

Concernant la Syrie, le nombre des Kurdes ne dépasserait guère en réalité le million concentrés surtout dans les grandes villes (Damas, Alep, Homs, Hama..) et dans la bande frontalière avec la Turquie et l’Irak. A ce chiffre, il convient d’ajouter les centaines de milliers qui avaient fui la persécution du pouvoir turc kémaliste.

Selon le recensement officiel organisé en 1962 par le gouvernement pro-occidental de Damas, issu du coup d’État qui avait mis fin à l’Union syro-égyptienne en 1961, 20% des kurdes résidant en Syrie, particulièrement dans des zones frontalières, n’étaient pas éligibles à la nationalité syrienne. Ils ont été toutefois accueillis en Syrie comme apatrides ou résidents étrangers. Avec la dégradation de la situation des kurdes en Turquie et en Irak, leur nombre n’a cessé d’augmenter. N’étant pas inscrits comme résidents étrangers, le nombre des clandestins, ou les non déclarés, était estimé avant 2011 à 100.000 personnes. Un vrai problème humanitaire qui imposait une solution durable.

Michel Raimbaud, ancien ambassadeur et grand spécialiste de la Syrie, à laquelle il a consacré deux livres de référence et plusieurs dizaines d’articles , de conférences et d’entretiens, a bien situé la problématique dans le contexte des années soixante. Dans une analyse reprise en décembre 2019 sur le site afrique-asie.fr, sous le titre « Il était une fois, le Rojava », il explique :

« Avec l’arrivée aux affaires du parti Baath en 1963, l’arabisme devient l’élément central de la politique nationale, ce qui ne présente pas de difficulté particulière pour les Kurdes : arabisés, ils ne sont pas perçus comme un groupe ethnique particulier. Leurs options politiques sont diversifiées (dans les années 1980/1990, on dénombrera treize partis pour 1,5 million de personnes). Nul ne parle encore de «régions kurdes». En effet, s’il y a de toute évidence un Kurdistan en Turquie, en Irak et en Iran, la situation est différente en Syrie, en l’absence d’assise historique ou géographique. Les trois modestes cantons kurdes de Qamishli, Ain al Arab (Kobané) et Afrin, situés dans le nord du pays, n’ont de continuité que via les territoires turc ou irakien et sont en réalité à peuplement mixte, les Kurdes ne représentant guère qu’un tiers de la population, pour un tiers d’Arabes musulmans et un tiers de chrétiens arabes ou se réclamant d’une identité spécifique. Le Rojava, qui a comme capitale Qamishli à la frontière turco-syrienne, n’existe qu’en mythe. »

(https://francais.rt.com/opinions/68806-il-etait-fois-le-rojava)

Pour couper court à l’exploitation de cette situation, le Président Bachar al-Assad, dès son entrée en fonction en 2000, avait promis de régler cet épineux problème hérité du découpage colonial de la région, de la répression turque de la minorité kurde et de la guerre entre les kurdes barazanistes d’Irak et les pouvoirs irakiens successifs.

Cependant l’invasion de l’Irak par les États-Unis et ses alliés en 2003, qui avait provoqué un exode de quelque deux millions d’Irakiens vers la Syrie, avait retardé la concrétisation de cette promesse.

Ce n’est que le 7 avril 2011, que le décret N° 49 a été promulgué et publié dans le Journal officiel. Il intervenait dans la foulée d’une série de mesures d’ouverture et d’apaisement prises par le président syrien concernant notamment l’abrogation de l’article VIII de la Constitution relatif au parti unique, l’instauration du multipartisme et l’ouverture du champs médiatique. Le décret 49 régularise la situation de près de 300.000 résidents kurdes, apatrides et clandestins qui sont naturalisés et jouissent désormais de la plénitude des droits de la citoyenneté. Mais cette mesure n’a pas été appréciée à sa juste valeur par les dirigeants kurdes de la PYD (parti de l’Union démocratique, affilié au PKK turc), ni d’ailleurs par l’opposition soutenue par l’étranger. Pensant sans doute que les jours du régime étaient comptés, ils espéraient en profiter pour y créer leur propre État, même si cette revendication n’avait pas été formulée de la sorte explicitement. Ils parlaient de fédéralisme et se disaient attachés à l’intégrité territoriale de la Syrie, au concept foireux de démocratie communaliste tout en faisant le contraire sur le terrain.

A cette époque-là, l’armée arabe syrienne, n’ayant pas les effectifs suffisants pour combattre sur tous les fronts, avait cohabité avec les combattants kurdes du PYD qui faisaient face, comme elle, aux groupes armés intégristes (Al-Nosra, Daech et l’opposition armée pro-turque). Une sorte de modus vivendi tacite s’y est installé.

Ammar Bakdach, l’actuel secrétaire général du parti communiste syrien, lui-même issu d’une grande famille kurde, en réponse à une question que je lui ai posée par écrit sur la position de son parti sur le PYD ou le SDF (Qassad en arabe, Quouât Souriya al-Dimocratiya), m’a répondu :

« …le FDS, (dirigé par le PYD syrien), affilié au PKK turc, a été porté aux nus par les médias occidentaux, particulièrement en Allemagne. Sous prétexte d’incarner une véritable ligne de gauche, il a porté des coups sévères et douloureux aux autres organisations de gauche, allant jusqu’aux liquidations physiques des militants et dirigeants de ces organisations.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, le PKK a changé de look marxiste

A la suite de l’arrestation d’Ocalan, le parti a abandonné sa stratégie de mouvement de libération nationale pour promouvoir la fondation d’une entité « démocratique » gélatineuse, conformément au nouveau projet sioniste du Grand Moyen-Orient.

Le vernis national a été mis en avant après le début des événements en Syrie, afin de renforcer sa base populaire et justifier sa coopération avec les Américains.

Il convient de noter que le FDS comprend actuellement une partie importante de combattants issus des tribus arabes de la région, attirés par l’argent des pays occidentaux et des monarchies du Golfe.

Ainsi, notre combat contre ces suppôts de l’impérialisme fait partie de notre combat contre le colonialisme et les supplétifs de l’impérialisme (…). Les communistes syriens qui mènent ce combat de libération nationale, que ce soit dans la Jazirah syrienne, à Ain al-Arab, ou à Jabal al-Akrad (région d’Afrin), sont pour la plupart des kurdes syriens. »

L’entreprise factieuse des dirigeants kurdes du Rojava ne tient actuellement que grâce à l’occupant américain. Même si ses forces évitent de croiser le feu avec l’armée syrienne, sa force de nuisance est loin d’être négligeable. Elle étend en effet son contrôle sur une vaste région qui comprend les plus grands champs pétroliers syriens et qui constitue le grenier de blé de la Syrie. Des ressources vitales pour la reconstruction de la Syrie ciblée par un blocus occidental criminel. La résistance populaire à cette mainmise du PYD sur la région et ses ressources va aujourd’hui crescendo : refus de la conscription forcée des jeunes dans ces milices, rejet de l’idéologie totalitaire qui se traduit dans des programmes scolaires qui ne respectent pas les sensibilités culturelles et sociales de la population locale dans la région la région. On y assiste régulièrement à des manifestations. La perspective du retrait inévitable du contingent américain de la Syrie fragilise les dirigeants kurdes qui voient ainsi leur projet de Rojava s’évaporer…

Le dernier ambassadeur américain en Syrie, Robert Ford, n’a pas mâché ses mots, depuis des années, pour dénoncer la myopie des dirigeants kurdes syriens. «Les Kurdes commettent la plus grande erreur de leur vie en plaçant leur confiance dans les Américains », écrit-il en juin 2017.( https://www.les-crises.fr/syrie-the-game-is-over-une-prophetie-de-robert-ford-par-rene-naba/

Et d’ajouter : « Ce que les Américains font aux Kurdes est non seulement un acte hideux mais de grande immoralité…Les Américains se sont longtemps servis des Kurdes du temps de Saddam Hussein. Pensez-vous vraiment que les Américains vont traiter l’UNION PATRIOTIQUE et aux Unités de protection du peuple (YPG), autrement dit les Kurdes de Syrie) d’une manière différente de celle employée à l’égard des Kurdes irakiens par Henry Kissinger, secrétaire d’État de Richard Nixon, dans la décennie 1970. »

L’heure de vérité approche. Certains dirigeants kurdes semblent avoir pris conscience de l’imminence du lâchage américain. Inquiétés par le départ chaotique des troupes américaines d’Afghanistan, les Kurdes de Syrie avaient exhorté Washington de les prévenir à l’avance de leur départ. Ils ont aussi reçu le 26 et 27 août dernier, une délégation américaine présidée par Joey Hood, l’assistant du secrétaire d’Etat pour le Moyen-Orient dans leur fief du nord-est du pays. Censée les rassurer quant aux intentions de Washington, cette dernière, selon le bulletin confidentiel Intelligence On Line, n’a accédé à aucune de leurs demandes.

Cela explique sans doute le récent réchauffement des relations entre les Kurdes et la Russie ainsi que la relance des discussions informelles avec Damas, qui n’ont jusqu’ici rien donné.

C’est dans ce contexte que le numéro 2 du PKK, Jamil Bayek, dans une récente interview sur le site libanais pro-américain, Annahar al-Arabi, s’est permis de prendre sa distance à propos de la politique conduite par le PYD en déclarant :

« Notre relation avec Damas repose sur un fondement historique et nous ne pouvons pas l’oublier. Nous ne sommes pas un mouvement qui peut les oublier ou les traiter avec ingratitude. Notre relation avec Hafez al-Assad et sa famille était étroite et chaleureuse. Nous ne pouvons pas être anti-syriens ou anti-Assad. Nous avons préalablement établi nos relations sur la base de l’intérêt général des Kurdes et de la fraternité entre kurdes et arabes. Maintenant, nous voulons être partie prenante d’une telle relation. Bien que l’administration de Bachar al-Assad ait adopté une attitude froide et négative envers nous à cause de ce qui s’est passé au Rojava, nous n’avons pas adopté une approche similaire. Nous avons essayé de les comprendre. Nous voulons aussi qu’ils nous comprennent. Nous n’avons jamais rompu notre relation avec Damas. S’ils ne le coupent pas, nous ne le couperons jamais. Nous avons toujours apprécié l’amitié entre le leader Abdullah Öcalan et la famille Assad. »

Est-ce le début de la fin ?

C’est bien plausible.

Le même numéro 2 du PKK, qui commande dans les faits la politique du PYD déclare dans cette même interview :

« Nous avons toujours voulu que l’Administration autonome résolve ses problèmes avec Damas. Nous avons essayé d’user de notre influence dans ce sens. Car la solution la plus correcte est la réconciliation entre l’Administration autonome et le gouvernement de Damas. La Syrie ne peut pas être la même qu’avant 2011. Eux aussi l’ont accepté. Le fait qu’ils aient dit qu’ils pensaient à un système décentralisé a ouvert la porte à la réconciliation avec l’administration indépendante. Ils ont également dit qu’il y aurait un enseignement en langue kurde. S’il y a de la bonne volonté et de la flexibilité mutuelles, Damas et l’Administration autonome se mettront d’accord sur une solution. Ce sera bénéfique pour les Kurdes. La principale puissance qui ne veut pas de solution entre Damas et les Kurdes est la Turquie. Car ils craignent que cette solution ne déstabilise le régime génocidaire en Turquie. Pour cette raison, ils attaquent les zones où vivent les Kurdes. C’est la seule raison de leur attaque ».

Il y a là l’ébauche certaine d’une voie de sortie de cette impasse. L’État syrien a agi avec sagesse en évitant d’engager son armée dans un combat absurde et épuisant avec le PYD. Ce dernier, de son côté, réalise, de plus en plus, l’absurdité de son pari sur l’Occident et les monarchies du Golfe. La France, qui s’est massivement investie dans ce projet séparatiste, sort quant à elle grande perdante.

Je voudrais, pour conclure, rappeler ces quelques points cruciaux qui résument les enjeux de cette question :

La Syrie actuelle et historique, a toujours été une terre d’accueil pour toutes les minorités persécutées : Arméniens, Tcherkesses, Palestiniens, Algériens qui fuyaient le colonialisme français, les Kurdes de Turquie et d’Irak qui fuyaient la guerre et la répression. La majorité de ces exilés et immigrés s’étaient assimilés sans difficulté et sont devenus des citoyens à part entière ;

On compte entre 1932 et 1954 plusieurs chefs d’états kurdes ;

La Syrie a toujours été solidaire des kurdes de Turquie ;

L’Occident, qui considérait le PKK et sa filiale syrienne comme des entités terroristes, les utilisent aujourd’hui comme cheval de Troie pour émietter la Syrie ;

Le PYD s’allie avec des forces occupantes et s’est comporté comme force de répression vis-à-vis des habitants de la région qu’il contrôle avec la protection militaire américaine et autres ;

Dans la perspective du retrait américain de l’Irak et de la Syrie, les dés seront désormais jetés et les dirigeants kurdes du PYD auront le choix entre revenir au bercail national, avec des droits culturels et locaux, que la nouvelle constitution garantirait à toutes les régions, ou être écrasés par la soldatesque turque.

Le maintien de cette zone, qui abrite, aux frais des États-Unis et de l’Europe, quelques 6000 prisonniers de Daech, et près de 70.000 de leurs femmes et enfants, constitue une bombe à retardement pour toute la région mais aussi et surtout pour la sécurité de l’Europe. Ces pays refusent en fait de récupérer leurs ressortissants terroristes pour les juger et n’acceptent certains de leurs enfants et femmes qu’au compte-goutte. Il y a là une pépinière gigantesque pour la nouvelle génération de terroristes ;

Le journal en ligne, Mediapart, a récemment révélé des informations qui font froid dans le dos. Ce média d’investigation, a révélé, dans son numéro du 1er novembre, que d’anciens membres de l’État islamique ont été libérés par les Forces démocratiques syriennes, groupe armé dirigé par les Kurdes et principal allié de la coalition internationale, en échange de compensations financières ;

Une fois dans le bercail de l’État syrien, selon un scénario bien rôdé qu’on a vu à l’œuvre avec succès dans plusieurs foyers de tension et de guerre, comme dernièrement à Deraa, et demain dans la province d’Idlib, la menace séparatiste kurde ne sera plus invoquée par le régime turc pour maintenir son occupation d’une partie du territoire syrien ;

Quant aux relations avec la Turquie, elles seront régies par l’accord d’Adana, signé le 20 octobre 1998. Cela a été suggéré à la fois par la Syrie, la Turquie et la Russie. Son application dépend justement du désarmement et de la dissolution du Rojava et de l’engagement réciproque des deux pays à ne pas ouvrir leur territoire respectif à la formation armée du PKK et affiliés côté syrien et aux groupes islamistes terroristes côté turc.

Pour finir, je voudrais insister sur le fait que la Syrie, dans ses frontières actuelles ne pourrait survivre à une nouvelle tentative de partition, quel que soit le qualificatif employé : fédération, autonomie, indépendance. Le mandat français, en collusion avec la Grande-Bretagne, après avoir divisé le Levant ou Bilad al-Cham, en plusieurs pays (Palestine, Jordanie, Liban, Irak et Syrie), s’était employé à démembrer la Syrie elle-même en cinq mini-Etats. En vain. Ce projet a été rejeté, en son temps, à la fois par le peuple syrien et par ses représentants élus. On voit aujourd’hui le résultat calamiteux de cette entreprise de démembrement au Liban, en Syrie, en Irak et en Palestine.

A l’époque le père jésuite Henri Lammens, dans une conférence donnée à Alexandrie, avait mis en garde les décideurs franco-britanniques contre la dangerosité de cette stratégie.

« Prenons garde de lacérer, de diviser la tunique sans couture, inconsutilis, tout d’une pièce, de la patrie (…) Je n’ai jamais connu qu’une Syrie, celle de la géographie, la Syrie traditionnelle et historique, telle enfin que l’a constituée le Créateur, comme l’ont toujours comprise les auteurs de l’Antiquité classique, les Strabon, les Pline, les Grecs, les Romains (…).

Malheureusement, il n’a pas été écouté.

Je vous remercie de votre écoute

Majed Nehmé

AFS

09 novembre 2021