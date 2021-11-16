أساتذة جامعيون يشهدون بإستقامة سمير الطيب وبنظافة اليد طيلة مسيرته المهنية

قراءة مريحة Lire cet article en français16 نوفمبر 2021 10:29مدّة القراءة : 8 دقيقة

نقلا عن العدد الأخير لجريدة المغرب المنشور بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، عبّر عدد من الأساتذة الجامعيون وعددهم 134 فردا عن تضامنهم الكلّي مع زميلهم، وزير الفلاحة الأسبق، سمير بالطيب، على إثر القضية المثارة ضده وعلى خلفية مداهمة منزله وخلعه من طرف مجهولين.

وأكّد الجامعيات والجامعيين الممضين أسفله، أنّ سمير بالطيب يُشهد له بـ استقامة ونظافة اليد طيلة مسيرته المهنية. وأدانوا الجو المشحون بروح الانتقام والتشفي الذي يحف بالقضية والمتنافي ومبدأ الممارسة النزيهة للقضاء.

وشدّدوا في عريضة المساندة على أنّ لهم ثقة في قدرة القضاء على العمل خارج كل الضغوطات وكشف الحقيقة في هذه القضية وإعطاء كل ذي حق حقه.

القائمة الأولى للإمضاءات

1. عبد المجيد الشرفي عميد سابق لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ورئيس سابق للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بتونس » مؤسسة بيت الحكمة ».

2. سامي بوسطانجي، عميد سابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

3. سلوى الشرفي، مديرة سابقة لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار.

4. منصف بن عبد الجليل، عميد سابق لكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة.

5. حمادي الرديسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

6. خديجة الشريف، جامعية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

7. درة محفوظ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس

8. سليم اللغماني، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

9. نايلة شعبان، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

10. آمال قرامي، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

11. حبيب القزدغلي، عميد سابق لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

12. نعمان الرقيق، استاذ قانون وعميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس.

13. سلوى الحمروني، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

14. إقبال الغربي، جامعة الزيتونة.

15. رضا بن رجب، مدير سابق للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.

16. رفيق بوجدارية، أستاذ استشفائي جامعي.

17. رابعة بن عاشور عبد الكافي، المعهد العالي للغات.

18. رجاء بن سلامة، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

19. جلال التليلي، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

20. فتحي بن سلامة، جامعة باريس-ديدرو، فرنسا.

21. نور الدين بن شهيدة، أستاذ استشفائي جامعي، مدير معهد البحوث البيطرية بتونس.

22. محمد رؤوف محجوب، مدير عام سابق للمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، جامعة جندوبة.

23. هشام سكيك، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

24. عبد الفتاح التريكي، أستاذ استشفائي جامعي ومدير عام المدرسة الوطنية للطب البيطري.

25. فاضل موسى، أستاذ متميّز، جامعة قرطاج.

26. العربي شويخة، معهد الصحافة وعلوم الأخبار.

27. عاطف مالك، أستاذ استشفائي جامعي ومدير سابق للمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس.

28. توفيق كركر، كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.

29. سامي العوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.

30. سناء بن عاشور، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

31. سنية النقاش، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.

32. بكار غريب، عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.

33. محمد المهدي قلال، أستاذ استشفائي جامعي، عميد سابق لكلية الصيدلة بالمنستير.

34. فتحي الرقيق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.

35. كريم الطرابلسي، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.

36. توفيق يعقوب، مدير سابق لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار.

37. حبيب الملاخ، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

38. خيرة بولعراس، المعهد الوطني للتراث

39. أسماء نويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

40. منصف الوهايبي، كلية الآداب بالقيروان.

41. لسعد جاموسي، المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمّرت.

42. لطفي بن عيسى، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

43. لطيفة لخضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

44. دلندة لرقش، مؤرخة ومديرة عامة سابقة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة.

45. عبد الجليل بوقرة، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.

46. خديجة بن حسين، المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والإنسانية بتونس.

47. انيس المرعي، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس.

48. حفيظة شقير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

49. ألفة مزيو، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.

50. سليم بن الشيخ، جامعة منوبة.

51. سعاد التريكي، المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.

52. انشراح حبابو، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.

53. حبيبة بن رمضان، أستاذة استشفائية جامعية.

54. محمد لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

55. علي المزغني، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

56. جون كلود صوفير، أستاذ استشفائي جامعي، باريس، فرنسا.

57. حاتم مراد، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

58. علي بالشريفة، كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.

59. نجلاء الغربي، جامعة روان، فرنسا.

60. حسان القصار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

61. نزهة سكيك، المعهد الوطني للتراث بتونس.

62. معز عطية، المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

63. صوفي بسيس، باحثة جامعية، باريس.

64. حسان موري، المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس.

65. خميس العرفاوي، المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والإنسانية بتونس.

66. مهدي بن جمعة، كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة.

67. فتحية السعيدي، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

68. خيرية محجوبي، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

69. سلمى عكروت، كلية الحقوق بصفاقس.

70. انور زميط، المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، جامعة تونس.

71. جنان الامام، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

72. جنيدي عبد الجواد، المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس.

73. أيمن حسن، المعهد العالي للإنسانيات بالمكنين، جامعة سوسة.

74. رضا السهيلي، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

75. زين العابدين بن عيسى، كلية الآداب والانسانيات والفنون بمنوبة.

76. انور بن نوة، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية.

77. رضا الشنوفي، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

78. بوبكر الكراي، المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.

79. رجاء قمير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

80. رضا مامي، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

81. رمزي الصولي، المعهد العالي للدراسات بتونس.

82. زهير ابراهمية، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

83. سلمى السميري. مساعدة للتعليم العالي.

84. محمد علي الحبيب، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

85. سناء الوشتاتي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

86. سهيمة بن عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

87. شريف الفرجاني، جامعة ليون الثانية، فرنسا.

88. صلاح الجديدي، استاذ جامعي.

89. مولدي القسومي، أستاذ علم الاجتماع.

90. صلاح الدين الشريف، كلية الآداب والانسانيات والفنون بمنوبة.

91. عادل بن يوسف، كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة.

92. عبد الحليم المسعودي، جامعة منوبة.

93. عبد الستار السحباني، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

94. سميرة الفاسي، استاذة جامعية.

95. عبد المجيد بن سالم، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية.

96. العروسي العمري، المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

97. عفاف مبارك، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

98. علياء بلقاضي معاوية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.

99. رشيد الشملي، أستاذ استشفائي جامعي.

100. فاضل بليبش، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

101. هيكل بن مصطفى، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

102. وحيد الفرشيشي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

103. يوسف طريفة، المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.

104. فاطمة اللافي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

105. فتحي الهويدي، استاذ بجامعة منوبة.

106. كارم الداسي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

107. لسعد الدنداني، المعهد العالي لمهن التراث بتونس.

108. مالك الزرلي، أستاذ استشفائي جامعي.

109. محسونة السلامي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.

110. عبد الحميد العذاري، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.

111. عفيفة المرزوقي، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

112. محمد دمق، استاذ جامعي.

113. هاجر بن الشيخ احمد، جامعة قرطاج.

114. رياض التويتي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

115. محمد ضيف الله، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.

116. ايناس الخميري، المعهد العالي للغات بتونس.

117. مفيدة العباسي، المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.

118. منصور خليفة، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

119. زينب التوجاني، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

120. نوال جباس، المعهد العالي للفلاحة، شط مريم، جامعة سوسة.

121. منير العياري، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

122. مهدي عبد الجواد، المعهد العالي للرسكلة والتكوين المستمر بتونس.

123. ناصر سليمان، أستاذ استشفائي جامعي.

124. صحبي الأسود، أستاذ جامعي.

125. نجاة طنني، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.

126. نجم الدين القزدغلي، المعهد العالي للغات، جامعة قرطاج.

127. نرجس الأسود، استاذة جامعية.

128. إلهام بن صالح، أستاذة جامعية

129. نصاف كمون، استاذة جامعية.

130. فتحية الباروني بن سدرين، استاذة بجامعة تونس.

131. نورالدين الجويني، جامعة باريس 13، فرنسا.

132. نوفل جوادة، المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس.

133. ايناس عبد الجواد، المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات، جامعة قرطاج.

134. عبد القادر الحمدوني، المعهد العالي لعلوم وتكنلوجيات البيئة ببرج السدرية، جامعة قرطاج.

لنُشر، إلى أنّ وزير الفلاحة الأسبق وعلى خلفية قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتاريخ 30 أكتوبر الفارط، والذي ينصّ على إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة في علاقة بقضية تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية ، تمتّع هذا الأخير بدعم كبير من قبل العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية.

وقد عبر رؤساء منظمات حقوقية وناشطون في عريضة بتاريخ غرة نوفمبر 2021، عن تضامنهم مع وزير الفلاحة السابق المودع بالسجن سمير الطيب، مؤكدين أنه لم يثبت عليه حصوله على أيّة منفعة خاصة أو رشوة أو إهدار للمال العام. وأكد الممضون على هذه العريضة أنّ إيقاف سمير الطيب جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وأنه تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفي عبر منصات التواصل الإجتماعي.