« Briser même une branche d’arbre empêche un nom Divin de se manifester »: L’Emir Abdel Kader

Le sort des Prisonniers Français de l’Emir Abd El-Kader

L’émir Abdelkader El Djazaïri a été une personnalité brillante tant sur le plan militaire que dans le domaine de l’humanitaire, ce qui laissa Bugeaud, le maréchal français si infatué de sa personne, qualifier Abdelkader «d’homme de génie» du haut de la tribune de la Chambre des députés.

L’émir Abdelkader El Djazaïri, homme très attaché à sa religion, symbole de la tolérance, de respect de l’autrui et du rapprochement entre les religions du Livre, prônait le dialogue de l’humanitaire en tant que militaire et homme d’Etat.

La noblesse de comportement de l’Emir Abd El-Kader et la grandeur morale qu’il manifeste pendant les années de résistance, instituant en particulier un règlement humanitaire pour le traitement des prisonniers, ont fait impression sur tous ceux qui l’ont combattu, Certains de ces prisonniers ont témoigné des conditions dans lesquelles ils ont vécu leur séjour carcéral En fait, Abdelkader avait eu des prisonniers depuis 1833. Quand il y avait des femmes, et il y en eut quelques-unes, c’était sa mère et son épouse qui s’en occupaient, qui veillaient personnellement à ce que leur séjour fut le moins rude possible et leur honneur protégé.

Dans son livre Les prisonniers d’Abdelkader, qu’il publia après sa captivité Monsieur de France, enseigne de vaisseau, écrit : «Tant que tu resteras auprès de moi, lui dit l’Emir, tu n’auras rien à craindre, ni mauvais traitements, ni injures» et il tint parole. l’origine du droit international humanitaire est souvent liée au code Lieber, loi martiale instaurée lors de la guerre de sécession et connue sous le nom de «Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field». Acte signé par le président Lincoln le 24 avril 1863, qui codifie l’attitude à adopter de la part des forces armées de l’Union pendant la Guerre de Sécession ou guerre civile. Le «Lieber Code», définit la loi martiale, la juridiction militaire, le traitement des espions et des traîtres ainsi que des prisonniers de la guerre civile des Etats-Unis d’Amérique. La loi martiale est l’effet et la conséquence immédiate et directe de l’occupation ou de la conquête. Le territoire occupé par l’ennemi est soumis à la loi martiale de l’armée d’invasion ou d’occupation. La loi martiale instaurée lors de la guerre civile des Etats-Unis d’Amérique a abouti aux pires des exactions à l’encontre des populations civiles et des prisonniers. Il fallait sauver les Etats-Unis d’Amérique à n’importe quel prix. Peut-elle être prise comme modèle pour la rédaction des conventions de Genève? Il faut dire, que bien avant le code Lieber, et pour sauvegarder la vie des prisonniers des champs de bataille, l’Emir Abdelkader qui défendait son pays contre l’occupant (qui avait toute la latitude d’instaurer la loi martiale avec ses représailles), promulgue en 1843 un décret récompensant pécuniairement tout soldat qui amènerait un prisonnier ennemi sain et sauf quelque soit sa confession. Plus encore, il menaçait celui qui violerait cette règle de la sanction la plus sévère.

L’attention que portait l’Emir aux prisonniers de guerre, est illustrée par cette missive envoyée à Monseigneur Dupuch, archevêque d’Alger: «Envoyez un prêtre dans mon camp. Il ne manquera de rien. Je veillerai à ce qu’il soit honoré et respecté comme il convient à celui qui est revêtu de la noble dignité d’homme de Dieu et de représentant de son Evêque. Il priera chaque jour avec les prisonniers, il les réconfortera, il correspondra avec leurs familles. Il pourra ainsi leur procurer le moyen de recevoir de l’argent, des vêtements, des livres, en un mot tout ce dont ils peuvent avoir le désir ou le besoin, pour adoucir les rigueurs de leur captivité».

A ce sujet, et lors de l’un de ses discours en faveur de l’Emir Abelkader, Monsieur Jacob Kellenberger, président du comité international de la croix rouge déclare: «Je vous épargnerai la liste de tous les articles des conventions de Genève qui traitent du sujet, mais vous pouvez me faire confiance que le même esprit les anime. L’Emir a donné à l’avance et sans le savoir une description fidèle de ce qui constitue aujourd’hui encore le travail quotidien des délégués du C.I.C.R: apporter réconfort aux détenus et s’assurer que leurs droits soient respectés, rassurer leurs familles».

Le comportement chevaleresque, la grandeur morale et l’humanité de l’Emir sont reconnus par ses ennemis. Il institue un règlement humanitaire pour ses prisonniers, dont sa mère s’en occupe avec une très grande sollicitude. Le représentant de l’église à Alger, très sensible à la demande d’une épouse dont le mari était prisonnier chez l’Emir, intercéda auprès de ce dernier pour obtenir sa libération. Le sous-intendant retrouva sa liberté dignement. On lui remit son fusil, des habits neufs de la nourriture et une lettre de l’Emir à Monseigneur Dupuch dans laquelle il écrivit: «Permets-moi de te faire remarquer qu’au double titre de serviteur de Dieu et ami des hommes, tu aurais dû me demander, non la liberté d’un seul mais de tous les Chrétiens qui ont été faits prisonniers depuis la reprise des hostilités. Bien plus, tu serais deux fois digne de ta mission en étendant la même faveur à un nombre correspondant de Musulmans qui languissent dans vos prisons».

St-Arbaud écrit, dans une lettre adressée à sa famille : «Abdelkader nous a envoyé sans conditions, sans échange, tous nos prisonniers, il leur a dit : ‘‘Je n’ai pas de quoi vous nourrir, je ne vais pas vous tuer, je vous renvoie’’.» Voilà en résumé le comportement d’un peuple dit Indigène ,Que la France voulait lui apporter la civilisation .