QUI TUE UN HUMAIN, [ dans ce cas un Jeune Syrien ] , TUE TOUTE [ La Fausse ] HUMANITÉ …. A. D.

Abdelaziz Dahmani

Hier , Samedi, j ai écouté d une façon lancinante , 12 a 15 fois , sur la même chaîne , RFI , le décès d un jeune syrien , mort de froid , et de faim , devant une frontière , européenne , bloqué entre la Biélorussie et la Pologne . Dans cette hallucinante frontière , d une nouvelle guerre froide européenne , quelques autres , 3000 Moyens Orientaux , sont bloqués , tous voulant rejoindre des pays d Europe , pour essayer d y vivre , retrouvant salubrité , sécurité , travail et santé , au delà des cauchemars de leurs pays d origines : Irak , Syrie , Yémen , Libye …

Le décès de ce jeune Syrien , du côté de cette frontière fermée , celle d un bras de fer , entre Biélorussie et reste de l Europe , mérite la compassion , et fait mal au cœur à tout être humain . Mort de froid dans une maigre forêt , dans l indifférence des soldats hostiles des deux bords . Mais la répétition , en boucle de l annonce de ce décès d’ un immigré … arabe , finit par être suspecte ! D autres milliers meurent , souffrent , dans l indifférence générale , y compris des Arabes eux mêmes . A travers cette victime syrienne , c est la Biélorussie , et derrière elle Poutine qui sont visés , sous couvert , noble , du manque de respect des Droits de l Homme . Poutine , la Chine ne veulent plus accepter , la main mise séculaire , de l ordre mondial , né de la dernière guerre mondiale . Et cela fait nouveaux désordres planétaires .

Fin d un monde ? Recommencement d un autre ? Mais voilà , Ce jeune Syrien est la victime de qui ? Sûrement de la misère qui s est installée dans son pays , la Syrie ! Naguère joyau raffiné du monde arabe. Victime de la Dictature du régime ? , ou autres motifs justifiant son départ et tous les risques suicidaires pris pour aller vivre ailleurs ? De nos jours , mémoires courtes , on se lave les mains , essayant d oublier les responsabilités de la destruction de plusieurs pays de ce même Moyen Orient et autres pays , affiliés de la fameuse « veuve « , édentée , la Ligue Arabe …

Destructions notamment effroyables de l Irak , Syrie , Yémen , Libye , sans compter la Palestine , occupée . Et c était sous couvert de se débarrasser de quelques dictateurs , tels Saddam Hussein , Moamar Kaddafi , Bachar El Assad , qu‘on a pulvérisé leurs pays , détruit leurs villes , leurs tissus économiques , et même détruit des pans de leurs Histoires , y compris musées pillés , hôpitaux , écoles , poussant des millions de gens aux immigrations intérieures , extérieures , sans compter , globalement des centaines et centaines de milliers de morts . Qui , de nos jours s’ en émeut ? Arabes compris ….

Les méga destructeurs , de Bush à Sarkozy , sans oublier Blair , la fiole “ nucléaire “ de Colin Powel … , et autres , restent des politiciens respectables . Et si on leur cherche noise , dans leurs pays respectifs , c est pour autres motifs bien plus mineurs ! Les millions d être humains de leurs victimes ? Des gens presque “ sans importances “ … Un peu partout , dans ce monde arabe , on regrette , de nos jours , amèrement , les éliminations , assassinats des Saddam Hussein , Kaddafi … Leurs citoyens , ou sujets , même sous leurs dictatures vivaient , globalement , beaucoup mieux dans leurs pays . Remplacés , par de fausses libertés corrompues .

L‘Irak , pulvérisé , avait sous Saddam , dictateur , de grandes aspirations et projets . IL fallait l éliminer … Et voilà aussi , de nombreux pays Arabes , pratiquement détruits , ou amoindris , par d autres moyens dits pacifiques ! Même en Tunisie , nombreux regrettent leur ancien dictateur , fut il aussi corrompu tel Zein Ben Ali . De nos jours , il serait peut être élu , sans , fausser , falsifier , l élection ! Ma consolation , personnelle , est que Bachar El Assad , oui , Dictateur , sans trop de victimes …avant 2011 , est resté au pouvoir , malgré les dizaines de milliards des Arabes du Golfe , investis pour sa destruction , malgré l’ armement sophistiqué , a coups de milliards d achats , déversé dans les champs de batailles … Cela a ramené , en contre point , la Russie de Poutine , et l Iran des Ayatollahs sur ce champ des batailles … .

Durant la Guerre syrienne depuis 2011 , les tunisiens , réquisitionnés par …le nouveau pouvoir islamiste installé , par ruses , en Tunisie , se sont comptés par milliers ! Sur demandes ,express , américaines et chéquiers arabiques . Et cela a failli , installer , à Damas , soit la Qaida locale ou le Daesh …. . Et non les Démocrates syriens , qui furent dépassés , soldés , par les brutalités des extrémités , nombreux faux “ fous de Dieu “ , mobilisés , argent arabe , armement pris aux démocrates , , pour leurs fanatiques causes

. Et ceux de Tunisie , Frères , qui ont envoyé des milliers de jeunes Tunisiens vers l extrémisme de leurs ambitions …politiques , ont espéré , installant leurs “ frères “ à Damas , raccourcir les lignes vers le Califat , commun à cette alliance , prête à abolir , frontières , constitutions , drapeaux …

Oui , Bachar , après Sissi , menant le combat du premier échec de la conspiration freriste , Merci ! . Et toutes mes compassions pour l anonyme jeune Syrien , mort de faim et de froid , aux portes de l opulente Europe , devenue , aussi , convoitée à son tour par d autres fanatiques , d autres religions , tel Zorro-Zemmour , le tout dernier des Croisés ….

Abdelaziz Dahmani