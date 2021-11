Les dernières manœuvres du RG … Renard …édenté. ( AD )

Certains « pontes « d En Nahdha , sont ils trop malins , manquent ils de mémoires , ou prennent ils les tunisiens normaux pour des imbéciles ! ? . Les voilà qu’ ils réclament , des élections anticipées , y compris …la Présidentielle … Oublient ils qu’ avant leur terrible 25 Juillet , et alors que le pays se détériorait de jour après jour , un pays au bord de la ruine , déchéance globale , souillé , ruiné , ILS , ces pontes d En Nahdha , n ont jamais voulu parler , entendre parler d élections anticipées , concernant le Parlement . La , ou Rached Ghannouchi , a régné , en monarque absolu , entouré dune cour nombreuse , obséquieuse , choisie par lui , et payée par l argent public . IL n était pas question pour eux , de dissoudre , ou d aller vers des élections anticipées , malgré les scandales répétés , le nombre de corrompus , y siégeant , les dossiers camouflés pour échapper de perdre l impunité , et autres les députés voyous , usant des insultes , des menaces et même des coups de poings et des téléphones brisées de leurs adversaires . En rappel d un des incidents majeurs , Abir Moussi accusée d Apostat ! , ce qui équivaut a une condamnation à mort , dans les rangs des ultras religieux . Et En Nahdha , est un parti religieux de la tendance Freres Musulmans , portant le Masque de la Démocratie …

Depuis le 25 Juillet , après des décisions salutaires , la Tunisie est passée d un pessimisme total , sauf pour les vernis , à une période de doute devenu permanent . Et voilà les traqués qui relèvent la tête , osent croire qu’ ils peuvent revenir aux commandes ! Revenir à la destruction , commencée voilà Dix Ans ? Comptant encore sur le manque de mémoires , et un certain mental , « je m en foutiste « , alors que eux , restent unis par l esprit clanique . Indépendamment de leurs chamailleries internes . Voila Rached Ghammouchi , et ses dizaines de casseroles traînées , qui re re reclame le Retour à la légalité du Parlement , et lui de nouveau Président , quitte que après retour , de la Revanche , lui magnanime , rétabli dans son « honneur « , il démissionnerait . Le malin , reste tordu , vicieux , renard ! . Sa Démission sera interprétée , comme magnanimité d un Sauveur de la République , de la « Révolution « , et confirmerait , pour l Intérieur et l Extérieur du pays , que la légalité est rétablie , le droit revenu , et que Kaies Saied , était auteur le 25 Juillet et jours suivants , d un réel Coup d État …qui vient d’échouer ! Le Parlement reprendrait il avec les ténors braillards d En Nahdha , Karama , Qalb Tounes , ceux de l Alliance majoritaire , Alliance fondée sur des intérêts particuliers , et à leurs têtes , tiens ! Souvenez vous de tous leurs méfaits , leurs vantardises , menaces , et suffisances des leaders de leurs partis ! Que sera , la prochaine issue du match entre Le loup et le Renard ? Et ce dernier , vieillissant , démodé , a t il encore des dents ? AD