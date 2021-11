Damas. Après 10 ans de rupture, et la reprise de leurs relations diplomatiques en 2018, les Emirats Arabes-Unis en visite officielle…. »Le président Bashar Al-Assad reçoit Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, accompagné de Khalifa Shaheen, ministre d’État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, et Ali Muhammad Hammad Al Shamsi, chef de la Autorité Fédérale de l’Identité, de la Citoyenneté, des Douanes et de la Sûreté des Ports avec rang de Ministre.Au cours de la rencontre, ils ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays frères, du développement de la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun et de l’intensification des efforts pour explorer de nouveaux horizons pour cette coopération, notamment dans les secteurs vitaux afin de renforcer les partenariats d’investissement dans ces secteurs.Le président al-Assad a souligné les relations fraternelles étroites entre la Syrie et les Émirats arabes unis depuis l’époque de feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, et a noté les positions objectives et correctes prises par les Émirats arabes unis, soulignant que les Émirats arabes unis ont toujours soutenu le peuple syrien.Pour sa part, Cheikh Abdallah a souligné le soutien des Émirats arabes unis aux efforts de stabilité en Syrie, considérant que ce qui s’est passé en Syrie a affecté tous les pays arabes, exprimant sa confiance que la Syrie, sous la direction du président Assad, et les efforts de son peuple sont capables de surmonter les défis imposés par la guerre, indiquant que les EAU sont prêts à toujours soutenir le peuple syrien. La discussion a également porté sur la situation dans les arènes arabes et régionales, et il a été convenu de poursuivre la consultation et la coordination sur les différents problèmes et défis auxquels la région arabe est confrontée, afin de réaliser les aspirations de ses peuples et leur volonté loin de toute influence extérieure ingérence.Présidence de la République arabe syriennePour suivre le compte de la Présidence de la République sur Instagram :https://www.instagram.com/syrianpresidency«

· الرئيس #بشار_الأسد يستقبل الشيخ #عبد_الله_بن_زايد#آل_نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة #الإمارات العربية المتحدة، يُرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.وأكّد الرئيس الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين #سورية والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ #زايد_بن_سلطان آل نهيان، ونوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري. من جانبه شدّد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سورية، معتبراً أنّ ما حصل في سورية أثَّر على كل الدول العربية، معرباً عن ثقته أنّ سورية وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري. وتناول النقاش أيضاً الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.

