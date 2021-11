France-Algérie : Emmanuel Macron cherche (en vain) à joindre le président Tebboune

https://www.lopinion.fr/international/france-algerie-emmanuel-macron-cherche-en-vain-a-joindre-le-president-tebboune

Allo

Par Pascal Airault

09 novembre 2021

Selon nos informations, le chef de l’Etat français a tenté d’appeler son homologue pour l’inviter à la conférence de Paris sur la Libye

Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel MacronSipa Press

Emmanuel Macron cherche à renouer le contact avec son homologue Abdelmadjid Tebboune . Selon nos informations, le chef de l’Etat français a tenté de joindre lundi soir son homologue algérien, notamment pour le convaincre de venir à Paris pour la Conférence sur la Libye, ce vendredi… mais il n’a pas trouvé son interlocuteur au bout du fil.

Un courrier en ce sens avait été précédemment envoyé à Alger par les canaux diplomatiques.

Dans un entretien accordé au magazine allemand Spiegel, fin octobre, le président algérien avait confié qu’il ne prenait plus le chef de l’Etat français au téléphone. Raison : les propos prêtés au locataire de l’Elysée lors d’une rencontre, début octobre, avec des jeunes binationaux et français d’origine algérienne. Le locataire de l’Elysée aurait mis en cause l’existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Il aurait encore évoqué ce qu’il appelle une « haine de la France » , expliquant que le système politico-militaire s’était construit sur une « rente mémorielle », fragilisée par la révolte populaire du hirak.

La révélation de ces propos dans Le Monde a entraîné de nombreuses réactions d’indignation en Algérie. Abdelmadjid Tebboune a indiqué avoir fermé son espace aérien aux avions militaires français. « Si les Français veulent aller au Niger ou au Mali, bien, ils vont mettre neuf heures et non plus quatre heures, comme avant, a expliqué le président algérien au Spiegel. Bien sûr, on va toujours rendre possible le rapatriement des blessés. Mais sur le reste, on n’a plus à coopérer ensemble, peut-être que c’est simplement fini maintenant. Macron a blessé la dignité des Algériens – nous n’étions pas un peuple de sous-hommes, nous n’étions pas des tribus nomades avant que les Français viennent. »

Face à la détérioration des relations, la présidence française tente de désamorcer la crise diplomatique. « Depuis quatre ans, le chef de l’Etat mène un travail mémoriel sur la colonisation et la guerre d’Algérie, explique une source élyséenne. Il a rencontré des jeunes Algériens pour travailler sur les orientations du rapport de Benjamin Stora sur le sujet. Il s’est exprimé à cette occasion sur sa politique mémorielle et a fait part d’un certain nombre de questionnements. Il regrette les propos qui ont été rapportés dans la presse. Il a un grand respect pour la nation algérienne et son histoire. Il est attaché au développement de la relation bilatérale au bénéfice des peuples des deux pays. »

Abdelmadjid Tebboune a rappelé dernièrement qu’il ne ferait pas « le premier pas » pour tenter d’apaiser les tensions entre Paris et Alger. Visiblement, l’Elysée tente de reprendre langue.