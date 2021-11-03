Leonidas Hannibal
تونس بلاد الزيتون بدون منازع فيها واحة زيتون من أكبر الواحات في العالم و30% من أراضينا المزروعة هي زيتون و تسمات أول جامعة اسلامية في العالم جامعة الزيتونة و لليوم يجيوها من كل العالم لدراسة ونشر الحضارة الإسلامية في كل العالم وفيها زيتونة «العكاريت» في ولاية تطاوين إلي هي أكبر وأقدم شجرة زيتون في منطقة حوض البحر المتوسط، وربما العالم، يؤكد بعض الخبراء أن عمرها يتجاوز 9 قرون، ويبلغ محيط جذعها 116 م إذ تغطي مساحة حوالي ألف متر مربع. أنتجت سنة 1992 أكثر من 1500 لتر من زيت الزيتون كأعلى رقم قياسي…