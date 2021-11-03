تونس بلاد الزيتون بدون منازع فيها واحة زيتون من أكبر الواحات في العالم و30% من أراضينا المزروعة هي زيتون و تسمات أول جامعة اسلامية في العالم جامعة الزيتونة و لليوم يجيوها من كل العالم لدراسة ونشر الحضارة الإسلامية في كل العالم وفيها ‏زيتونة «العكاريت» في ولاية تطاوين إلي هي أكبر وأقدم شجرة زيتون في منطقة حوض البحر المتوسط، وربما العالم، يؤكد بعض الخبراء أن عمرها يتجاوز 9 قرون، ويبلغ محيط جذعها 116 م إذ تغطي مساحة حوالي ألف متر مربع. أنتجت سنة 1992 أكثر من 1500 لتر من زيت الزيتون كأعلى رقم قياسي…

Partager cet article : E-mail

Imprimer

Facebook

Twitter

Tumblr

LinkedIn

Pinterest

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires