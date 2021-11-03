  • Recherche: »
  • Accueil
  • »Chroniques»تونس بلاد الزيتون بدون منازع فيها واحة زيتون من أكبر الواحات في العالم و30% من أراضينا المزروعة هي زيتون
Poster un commentaire

تونس بلاد الزيتون بدون منازع فيها واحة زيتون من أكبر الواحات في العالم و30% من أراضينا المزروعة هي زيتون

Publié par Candide le 3 novembre 2021 dans Chroniques

Peut être une image de montagne
Leonidas Hannibal

 تونس بلاد الزيتون بدون منازع فيها واحة زيتون من أكبر الواحات في العالم و30% من أراضينا المزروعة هي زيتون و تسمات أول جامعة اسلامية في العالم جامعة الزيتونة و لليوم يجيوها من كل العالم لدراسة ونشر الحضارة الإسلامية في كل العالم وفيها ‏زيتونة «العكاريت» في ولاية تطاوين إلي هي أكبر وأقدم شجرة زيتون في منطقة حوض البحر المتوسط، وربما العالم، يؤكد بعض الخبراء أن عمرها يتجاوز 9 قرون، ويبلغ محيط جذعها 116 م إذ تغطي مساحة حوالي ألف متر مربع. أنتجت سنة 1992 أكثر من 1500 لتر من زيت الزيتون كأعلى رقم قياسي…

Permalien

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :