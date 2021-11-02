القوة الناعمة إستراتيجية لمقاومة الإرهاب /الدكتور جعفر بوزميته

الدكتور جعفر بوزميته (باحث في التواصل السياسي– جامعة باريس)

تشترط محاربة الإرهاب وجود جبهة وطنية داخلية تُبْنَى من خلال خطاب يوحّد الرأي العام خلف قوات الأمن والجيش. وحتى إن إمكانية الانتصار أو الهزيمة تقاس بمدى توحّد هذه الجبهة. ففي حرب الفيتنام، مثلا، تواتر نقد القوات الأمريكية فانقسم الرأي العام الأمريكي في الداخل ما أدّى إلي تصدّع الجبهة الداخلية وإلى خسارة الحرب، وهو ما صرّح به الرئيس نيكسون في خطابه الشهير الذي حفظت منه الذاكرة هذه العبارة « إننا خسرنا الحرب على الشاشات ولم نخسر الحرب على الميدان ». خسارة الأمريكان باتت درسا في « التصرف في المعلومة » استوعبه في مرحلة لاحقة الجيش البريطاني أثناء تدخله في جزر الفولكلاندس في الأرجنتين وطوّره الجيش الأمريكي لاحقا في حرب الخليج الثانية وحرب أفغانستان والعراق.

لم يقتصر التصرف في المعلومة على التعتيم فقط أو على « الصنصرة » بل شمل في جانب كبير منه الدعاية لشيطنة العدو والدعاية لربح القلوب والعقول. أما من الناحية النّاحية الكلاسيكية فإن التصرف في المعلومة قد اقتصر على فترة المعارك حيث كانت ظرفية ارتبطت بطبيعة الحروب الكلاسيكية طيلة القرن العشرين. وبحلول القرن الواحد والعشرين تغيرت طبيعة الحرب نظرا لتغيّر طبيعة العدو ومعه تغيرت طبيعة بناء الجبهات الداخلية والتحالفات الخارجية. هذا البناء والتحالف لعبت فيه ترسانة الإعلام دورا مركزيا لشيطنة الإرهاب، فاحتدمت الحملات الإعلامية مع احتدام الحرب ومع تصاعد وتيرة الهجمات ضد الدول إلا أن التعامل الإعلامي الرسمي اختلف باختلاف حجم الدول وقدرة مؤسساتها على التصدي للعدو اللامرئي. وهكذا فإنّ صعوبة مواجهة العدوّ تطلبت إستراتيجية إعلامية عملت على بلورتها وتنفيذها عديد من مؤسسات الدولة في إطار إستراتيجية وطنية سواء كان ذلك في الغرب أو في بعض دول الشرق الأوسط.

تعتبر استمرارية الدعاية والتعبئة على مدار السنة السمة الأبرز للحرب على الإرهاب إلى درجة أنها أصبحت أولوية لدى مراكز البحث والقرار، هذه الاستمرارية أصبحت إعادة إنتاج لذروة الدعاية الغربية ضد المدّ الشيوعي حيث أُطْلِقت الإذاعات والبرامج التعليمية وتعاونت لهذا الغرض كل من المؤسّسات العسكرية والأمنية والقطاع السمعي البصري. ولعلّ أبرز هذه التعاقدات كان تعاقد البنتاغون وهوليود لتسويق علويته في حربه ضد الشيوعية وللتخلص من عقدة الفيتنام وللقطع مع التشكيك في عقيدة ونجاعة الجيش الأمريكي التي رافقته حتى انطلاق حرب الخليج الثانية حين أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أنّ الحرب ضد صدّام حسين مكنتهم من التخلص من عقدة الفيتنام.

أمتد الإرهاب إلي الدول الإسلامية والعربية فاختلفت طرق التصدي والمعالجة حيث اختارت الجزائر التعتيم الإعلامي عند صعود الرئيس الراحل بوتفليقة إلي سدة الحكم. وميدانيا واصلت المؤسسة الأمنية والعسكرية مقاومة الإرهاب ثم اختار النظام الجزائري إطلاق مصالحة وطنية لطيّ صفحة العشرية السوداء.

في المقابل، ذهبت عديد الدول الأخرى إلى المعالجة الإعلامية المبسّطة التي لم ترتقي إلى حجم الرهان ولم تَقْوَ على بناء جبهة وطنية داخلية تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المرحلة وتطور الاتصال والتواصل لدى العدو الذي أثبت إجادَتهُ استعمال التكنولوجيا الجديدة. هذا التوصيف لم تشترك فيه كل دول الشرق الأوسط، فمصر اختارت مقاربة اختلفت عن مقاربة تونس. التي التجأت لإعادة إنتاج سياسة إعلامية منعزلة غاب عنها الطابع الاتصالي التحسيسي والتعليمي. فالأخيرة ركنت إلى تأبين للجنود الشهداء حسب البناء الصحافي لا الاتصالي الحديث والتوصيف الجاف لمأساة عائلاتهم. ولم يصنع التعاطي الإعلامي جبهة موحدة ، بل كان ظرفيّا يتزامن مع استشهاد مواطنين أو جنود، كما اقتصرت التغطية على تحاليل سياسية أو بعض الومضات الإعلامية التي بنيت بتسرع غلب عليه طابع الهواة. إلا أن هذا التمشي صاحبه خطاب رسمي يفتقد شوكة الدولة نظرا لاستعماله مفردات مستهلكة ولا ترتقي إلى وضع تعددت فيه الهجمات الإرهابية وهو افقد الخطاب الرسمي حدته. تجدر الإشارة هنا إلى أن انهيار نظام بن علي صاحبه انهيار لمفهوم المنظومة الأمنية التي بنيت في مخيلة المواطن العادي الذي كان يرى في صورة بن علي نجاعة وشدة في البطش لكل من يتطاول على الأمن القومي أما الإرهابيين فقد خبروا قدرة النظام منذ أحداث سليمان سنة 2007.

تتالت التجاذبات السياسية التي رأت في السيطرة على المؤسسة الأمنية ضمانة للتمكن من السلطة فتتالت الإقالات والتعيينات والتجاذبات ووقع حلّ جهاز البوليس السياسي فتلاشى مفهوم الأمن القومي وغاب عن الخطاب الرسمي للمؤسسات الدولة ولم تقدر الأحزاب على إدراجها في برامجها الانتخابية لعدة أسباب منها ما يرجع لضعف التفكير السياسي الاستراتيجي لهذه الأحزاب ومنها من رأى فيه تهديدا لوجوده باعتباره يتعارض مع نوايا سيطرتها على دواليب الدولة ومنها من لا يرى فيه معطى انتخابيا مغريا للناخبين.

لم تطلق مراكز البحوث العلمية التي يتداخل فيها الأمني مع العلمي وتُسْتَغَلُّ لها المقاربة الدينية الرسمية فلم نشهد تطورا في الأداء الإعلامي للمؤسسة حيث اقتصرت تدخّلاتها على التصريحات التقنية التي لا تؤثر في المواطن العادي، أي أن الخطاب لم يتغيّر بل اقتصر على مفردات متكررة وتتراوح بين التمجيد أو تعداد التضحيات التي قدمتها المؤسسة الأمنية. لم يتعوّد المواطن على الاستماع إلي مداخلات للمؤسسة العسكرية حسب مفهوم العلاقات العامة، مع بعض الاستثناءات كمداخلة العميد خليفة الشيباني الذي تماهى حضوره الإعلامي المتميز مع انتظارات المشاهد Public expectancy، ولا تزال مداخلاته تمثل استثناءا. لهذا يُسْتَوْجَبُ العمل على تطوير تجربة العميد الشيباني حتى تتمكن المؤسسة العسكرية من تجاوز المقاربة التي عَزَلَتْ بها نفسها حين ما التزمت بمقاربة إعلامية تطابقت مع توجه الدولة منذ سنوات الاستقلال حيث أُبعدت عن الحياة المدنية وأُخْتيرَ لها العمل في صمت. هذا الصمت لم يعد نافعا في الحرب ضد الإرهاب التي تستوجب إيجاد مقاربة اتصالية تشمل الإعلام التقليدي والحديث وتعيد صياغة التعبئة ضد الإرهاب لتنطلق برؤية يتقاطع فيها التعليم مع باقي مؤسسات الدولة.

تجربة العميد خليفة الشيباني تعد مثالا وجب دراسته والعمل على إعادة إنتاجه كسبيل لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وببنية خطاب تتسم بالمصارحة والواقعية وتتفادى الروتين المؤسساتي. هذه التجربة تستدعي ضرورة الدفع بخبراء المؤسّسات الأمنية في المنابر الإعلامية بصفة متواترة مما قد يمكّن من تقديم القراءة الميدانية والواقعية للوضع، ومنعا للتوظيف السياسي للمسألة الأمنية وتجنّبا لحصر ذلك في دور النقابات الأمنية التي باتت محلّ تجاذبات أو تقاربات القطاعية أو حزبية.

إنّ تطوير تجربة العميد الشيباني ستمكّن من إنتاج خطاب جامع يعتمد مبدأ « الأخذ من كل شي بطرف » كما حدده الجاحظ في تعريفه للثقافة فيتولّد عنه استرسال في التحليل وتمكّن من الإقناع فيصبح طرحا لبديل واقعي عن الخطاب السياسي الذي فشل في جعل الأمن القومي أولوية.

تستوجب المقاربة الجديدة في جزء منها استنساخ المقاربة المصرية التي اعتمدت « القوة الناعمة » (الفن) والتي نجحت في خلق تعاطف داخل المجتمع المصري لم تقدر عليه المؤسسة الأمنية و العسكرية لوحدها بل استدعت له خيرة الممثلين المصريين وكتاب السيناريوهات والمخرجين واحدث تقنيات التأثير. فكتبت سيرة الشهداء الأمنيين وأخرجت في عمل درامي تابعته كل شرائح المجتمع في شهر رمضان من البيوت والمقاهي، وهتفت الجماهير باسم الممثل الذي نجح في دحر الإرهابيين ووقفت كل الطبقات الاجتماعية هاتفة لانتصار الدولة على أعداءها. لم تتوقف المقاربة المصرية على هذا الإنتاج بل تواصلت على شكل « مصلحة ما بعد البيع » (service après vente) وذلك بإقامة حفل نُقل على الفضائيات بحضور الرئيس المصري الذي كرّم فيه عائلات الأمنيين الشهداء. هذه المقاربة لم تشتمل على إنتاج مسلسل واحد بل تطوّرت لتشمل في ما بعد إنتاج فِلم يصور تاريخ المقاومة المصرية ضد المستعمر الانجليزي بشكل ملحمي. وقد انطلق التسويق له فأصبح الشارع المصري مترقّبا ومتأملا لعمل سيرفع من منسوب الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

ذكاء التسويق انطلق بافتعال خلاف بين المخرج و بطل المسلسل حيث بدأ الخلاف في وجهات النظر بين المخرج بيتر ميمي و الممثل أمير الكرارة، جزءا من خطة إعلانية لتشجيع الكثيرين على متابعة الحلقة. حيث حذر المخرج عائلات الضحايا من مشاهدة بعض المشاهد القاسية إلا أن بطل المسلسل حث المشاهدين وأهالي الضحايا على متابعة كل المشاهد لكي تصل الرسالة والصورة كاملة. فقد استمر المصريون في البحث عن الحلقة الحاسمة من هذا المسلسل، وحملت عنوان « ملحمة البرث »، وانتهت بمقتل المنسي وعناصر من كتيبته حتى بعد انتهاء الحلقة، التي أثارت فيضا من المشاعر المتناقضة لدى المشاهدين. وقبل عرض الحلقة، ارتفعت عمليات البحث عنه ليصبح على رأس أكثر الموضوعات بحثا على غوغل في مصر.

بهذا، تكون الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب قائمة على الاستثمار في الدراما الموجهة التي تؤجج المشاعر وتوقد روح الانتماء والبطولة في نفوس الفئات العمريّة الهشة التي يسهل استدراجها من طرف الفكر المتطرف. ولذا فإننا نرى أنه من الواجب فَوَجَبَ توثيق ملحمة بنقردان بطريقة تتراوح بين المشاهد الوثائقية واللقطات الحربية بتقنيات ومؤثرات بصرية متطورة. وباعتبار أن الدراما التونسية تعيش ذروتها في شهر رمضان فإننا نرى أنه من الضروري عرض ملحمة بنقردان في شكل مسلسل رمضاني ولخصوصية الشهر الذي يتزامن مع استشهاد بعض الأمنيين . يجب أن يكون عرض العمل تلقينيا موجّها ويجب أن يعرض دون فواصل إعلانية كي يخلق حالة توحِّد بين المشاهد والأحداث بكيفية مؤثرِّة قد تدفع للبكاء كما ستمكن من تثمين تفاصيل لحياة الجنود وذويهم الذين يعتبرون هم كذلك أبطالًا، وإعطاء حيز كبير لتفاصيل أحلامهم وأمانيهم، ضحكاتهم ومزاحهم، وتفاصيل لجزء من حياتهم اليومية البسيطة مع التركيز على رغبتهم في العيش بسلام مما سيجعل من حربهم على الإرهاب منظومة متاكملة اختار الكثير خوضها يقينا منهم أنه لا حياة مع الإرهاب.

إنّ تَوخّي مثل هذا التمشي سيؤسّس لتفاعل إيجابي مع فئة من الشباب الذي بدوره سيوثق ويتداول أكثر المشاهد تأثيرا حين ما تمتزج لديه مشاعر الحزن والفرح لتتحوّل إلى افتخار بابطال تصدّوا لمؤامرات دولية بوطنية الأمني والمواطن كما حدث في بنقردان أو في ضواحي العاصمة أو في جبال سيدي بوزيد والقصرين. ولهذا فإنّ ضرورة الاعتماد على مقاربة اتصالية شاملة ستوحّد المواطنين وراء مؤسسات الدولة وتُرسّخ الامتداد العميق للأمن القومي الذي يتوحّد فيه الأمني بالراعي والحارس الليلي البسيط الذين استشهدوا في سبيل وطن الكل فيه مستهدف.

حتما سيكون التداخل الفني بالأمني الاستراتيجي تعريف للأجيال الجديدة بتاريخها وإنجازات جيشها وأعدائه الحقيقيين. وسيمثل هذا التخليد الدرامي اختيارا استراتيجيا تتداخل فيه »للقوة الناعمة » (الفن) مع التواصل الاجتماعي مما سيساهم في رفع وعي الناس بمخاطر « الإرهاب »، وخلق مراجعة لتاريخ « التنظيمات المسلحة » التي لا تؤمن بالدولة تُسَخِّرُ الدراما الدينية خدمة للدراما والثقافة الوطنية حتى تخفف من وطأة الاستهلاك التركي وبهذا تكون المقاربة الاتصالية شاملة لربح الحرب على شاشات التلفزة والهواتف الذكية.