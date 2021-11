18/05/2019

هذا هو الجزء الأول من رد أحمد المناعي على علي العريض الذي اتهمه بالتطرف

أحمد المناعي

اليوم 18 ماي 2019. من ثلاثين سنة يوما بيوم أي يوم 18 ماي 1989 التقيت براشد الغنوشي وقد كان يستعد للسفر الى الجزائر حاملا معه مشروعه الأنقلابي وموكلا لأتباعه ومنهم علي العريض أمر تنفيذه

علي العريض كما عرفت

في مجتمع كمجتمعنا انهارت فيه القيم وغابت فيه كثير من الضوابط الأخلاقية، يستطيع أي كان أن يتهم أيا كان بما يريد. ولكن أن يجرؤ شخص حكم عليه بالإعدام مرة وبالمؤبد مرة أخرى وقضى ثلث عمره في السجون في قضايا تآمر على أمن الدولة وووووووعلى اتهام شخص دافع عنه وعن أبناء طائفته بلا هوادة وبلا مقابل بالتطرف يوم كان المحامون لا يقبلون الدفاع عن « الاسلاميين » إلا تعيينا، فذاك لعمري شيء عجاب

إني لم أتعود الرد إلا على نظرائي، وحتى هؤلاء فكثيرا ما أغض الطرف عنهم. وسأرد استثناءَا على علي العريضالذي اتهمني بالتطرف على المباشر وفي غيابي. وأحمد الله أن لم يتهمني بمحاولة الأنقلاب على النظام أو أني زلم من أزلام النظام السابق أو أني استئصالي او لائكي او علماني أو ملحد أو كافر أو مرتد- علما بأني مسلم من قبل أن ألتقي براشد الغنوشي وقبل أن يرجع باسلامه الغاضب الى تونس- أو إني زعيم إرهابي أو رئيس عصابة تهريب أو إني أموَّل من إمارة قطر وأني عميل الأمريكان أو الفرنسيين او أني سفّرت الإرهابيين التونسيين إلى سوريا على طائرات صفاقس ايرلاينز عبر أراضي الخلافة العثمانية الجديدة أوأني من دفعت المجموعة الأرهابية التي اغتالت الشيخ البوطي وتلامذته في محرابه – علما أن الغنوشي هو الذي عرفني باسم الشيخ الفاضل شهيد المحراب لأول مرة في سنة 1968 في باريس – أو أني صديق « ماكوين » و »صوروص » و « أولبرايت » وباقي قيادات الإرهاب العالمي من أحبائه

علي العريض كما عرفته

عرفت علي العريض بالاسم عندما كان مطاردا في خريف 1987، وحزنت لما حكم عليه بالإعدام غيابيا وأشفقت عليه لما ألقي عليه القبض وحمدت الله على نجاته من الموت لما تحول حكم الإعدام الى سجن مؤبد وفرحت لما أطلق سراحه و نسيته بعد ذلك، إلى أن لاقيته صدفة ذات يوم

يوم 18 ماي 1989 كنت كعادتي كلما كان لي شغل في العاصمة وأنزل إليها بالقطار، كنت أطوف ببعض أحيائها القديمة بادئا بنهج الجزيرة ثم باب منارة وساحة القصبة وأنزل منها الى الأسواق ثم باب البحر وأمضي الى حيث أحدد موعدي. ويومها وعلى مستوى رقم 19 نهج الجزائر تذكرت أن مقر مجلة المعرفة يقع في هذا المكان. وكانت نوافذه المطلة على النهج مفتوحة إشارة إلى أن المحل الموجود في الطابق الأول كان مأهولا فصعدت المدرج

وجدت السيد عبد القادر الجديدي على الباب في موقف الحارس فرحب بي وأدخلني المحل بعد أشارة لمن فيه بأن هناك زائرا. زيارتي الأخيرة لذلك المقر كانت منذ أكثر من خمس سنوات بعد سراح الجماعة في محاكمتهم الأولى لىسنة 1981. وقتها كان صاحب المجلة ومؤسسها ومديرها الشيخ عبد القادر سلامة رحمه الله، لا يزال موجودا في هذا المقر، وتحديدا في الركن الأيمن المقابل للباب مع مكتبه ومكتبة صغيرة وراء ظهره

ولكن في هذه المرة غاب صاحب الدار وغابت المكتبة وغاب المكتب وظهرالمحل خال من كل أثاث سوى طاولة صغيرة من « الفرميكا » كتلك التي كانت تؤثث كل المقاهي الشعبية. جلس حولها السيد الغنوشي وشخص آخر لم أكن أعرفه. تبادلنا السلام وترك لي الشخص الثاني كرسيه وسألني راشد إن كنت أعرف علي العريض، فقلت له أني أعرف اسمه

لقد كنت أنت علي العريض ذلك الرجل الثاني وبادرت بالحديث عن أحوالك الخاصة وأنك لم تعمل يوما منذ تخرجك من معهد البحرية التجارية في سوسة فيما أذكر وأنه…. (إنها معجزة ربانية بيد »كلينتنية » -نسبة لهلاري كلينتن- أن يكون أول عمل مارسته في حياتك هو توظيفك كوزير داخلية للجمهورية التونسية ).ثم انسحبت لتقف مع عبدالقادر الجديدي في الركن المقابل

وفي لفتة إلى يميني شاهدت حقيبة في ركن من القاعة وتفطن راشد إلى ذلك فقال لي إنه سيسافر اليوم الى المانيا بدعوة من بعض الطلبة هناك

وتحدث طويلا فيما يشبه الهذيان حول علاقاته المستقبلية مع النظام مركزا على بعض الكلمات منها لفظ: عامين …عامين وهو يخربش ورقة أمامه راسما خطوطا ملتوية طلوعا ونزولا

وفي ثانية تحرك فيه الحس الأمني فالتفت إلى الخلف ونزع « فيشة » الهاتف قائلا لا ندري على المصائب…لم ينبس بكلمة عن الإنتخابات التشريعية التي لم يمر عليها سوى شهر(1)، وهي الانتخابات التي كنت طرفا فيها في دائرة المنستير

ودّعت الجمع وكنت أتصور أن الغنوشي سيرجع بعد شهر أو شهرين، ولكن تساؤلي الوحيد كان كيف حصل على تأشيرة إلى ألمانيا وهو قريب العهد من سراحه من السجن، وشروط الحصول على التأشيرة صعبة جدا. تصورت أن الرئيس بن علي، الذي استجاب لطلبه الملح ومنحه جواز السفر، قد يكون كلف من تدخل لفائدته لدى السفارة الألمانية. لكن الرجل قابل الرئيس بن علي في ذلك اليوم ولم يسافر إلى ألمانيا كما قال لي وإنما إلى الجزائر في سيارة تشريفات الرئاسة أوصلته الى الحدود. هذا ما لم أعرفه إلا بعد 22 سنة وتحديدا في بداية سنة 2011. كما أنني لم أعرف إلا في تلك السنة أن اسمه الحقيقي هو الخريجي بالرغم من أن لقائي الأول به كان في اكتوبر سنة 1968[1

والتقيت مع السيد راشد بعد عامين لكن في المنفى ومن الأيام الأولى وتحديدا من يوم 22 ماي 1991 عندما كنا داخلين ونحن أربعة أنفار إلى مقر قناة « أنتين 3 ) بباريس. أشار الى بولعابي أنه لن يترك من برامج هذه القناة الموجهة الى تونس الا الأخبار (راشد لم يفرق بين « أنتين 3 » التي هي قناة محلية خاصة بفرنسا و « أنتين 2″ التي هي قناة دولية كانت تبث برامجها في تونس ليلا) وأنهى حديثه بـ « صباص او صكاص » جوابا على سؤال الصحفي. كنت المترجم وحفظت الأسئلة والأجوبة

عندئذ، بدأت أشك في روايتكم بأن نظاما مستبدا قد قرر إنهاء وجودكم واجتثاثكم وشيئا فشيئا فهمت ما حل بالبلاد ومن تسبب في ذلك. وشيئا فشيئا أدركت يقينا أنكم خططتم لمحاولة انقلابية انطلقت بدايتها في يوم 18 ماي 1989 أي يوم تعرفت عليك. وهو ما نددت به لدى السيد راشد في مكالمة هاتفية بواسطة السيد الحبيب المكني يوم 23 سبتمبر 1991 ولم ينكر، لأنه كان لا يزال يأمل في نجاح الخطة

يومها أدركت أنني وقعت في ورطة حقيقية، فمنذ حلولي بباريس يوم 18 ماي 1991 بادرت بكتابة شهادتي عن القمع في تونس، ووزعتها على نطاق واسع، ثم طفت على ست إذاعات محلية لنفس الغرض وأدليت يشهادتي في ندوة نظمت في اليونسكو يوم 13 جوان. وفي شهر جويلية، أدليت بحديثين إلى صحيفتين فرنسيتين وأخرى إلى » وكالة الأنباء الفرنسية « ، وفي نفس الشهر تحولت الى الولايات المتحدة فقدمت شهادتي لدى أمنستي « A.I » و « لويرس كمتي[1] » ولدى المعهد العربي الأمريكي وأدليت بحديث لدى إذاعة واشنطن العربية وعقدت ندوة صحفية في نادي الصحافة بواشنطن. وما إن رجعت إلى باريس حتى استأنفت نشاطي، وكانت لي اتصالات أخرى بنواب في البرلمان الفرنسي بما فيهم نائب الرئيس الذي استقبلني في مقر بلديته صحبة الحبيب المكني وبولعابة، وتقدم بمساءلة لوزير خارجية بلاده بخصوص القمع في تونس وتدخلت في ندوة نظمتها جماعتكم في قاعة في البرجي ثم في المؤتمر السنوي لا تحاد المنظمات الأسلامية في فرنسا وكل ذلك من أجل الشهادة وكل ذلك موثق بالمكان والزمان والأشخاص المشاركين والوسطاء

وهو ما دفع السلط الأمنية الفرنسية الى التحقيق معي في شهر أوت 1991 اذ اعتبروني أني الرئيس الفعلي للنهضة

لم يكن لي من اختيار إلا الأنسحاب من لجنة الاعلام التي تأسست مع شخصين من النهضة. وفي الأثناء جاءني مرسول من الرئيس بن علي في شخص المرحوم علي دلدول (الذي كان ملازما أول في الجيش التونسي ونائب مدير الأمن العسكري- بن علي- حتى استقالته من الجيش سنة 1974) يقول لي: إن وزارة الداخلية قد أخطأت في حقي ويدعوني للرجوع الى تونس كي يصلح الخطأ، وأمام رفضي اعتقل الأمن ابنتي أميرة يوم 19 أكتوبر 1991 وهي دون 15 سنة ويوم 21 أكتوبر اعتقل ابني بلال ذو 19 سنة وهو الذي اعتقل في صيف 1987 وعمره أيضا دون 15 سنة لأنه كان في مخيم كشفي قريب من مكان تفجيراتكم في الساحل السوسي. بلال حكم عليه بـ 26 شهرا سجنا

وبعد 15 سنة علمت أنكم سيطرتم على الكشافة في تلك الفترة وجيشتم أحداثا وشبابا لمعركة الأنقضاض على الحكم فيما سمي بالقضية الأمنية لسنة 1987 وهي التي بعث لي قائدها كل تفاصيلها في سنة 2003 وأصدر فيها كتابا صادرتموه

من شهر أكتوبر 1991 إلى جوان 1992 أي خلال 9 أشهر حضر بلال وأميرة 23 جلسة في محكمتي البداية والإستئناف بالمنستير مما اضطرني لتهريب كامل العائلة خلسة عبر الحدود الجزائرية في شهر جويلية 1992

وبعد عشرين سنة من ذلك يصدع أمني سابق أنه في تلك الفترة أيضا أي في شهر سبتمبر 1991 أوكل إليه مدير المصالح المختصة مهمة اغتيال كل من صالح كركر وأحمد بنور وأحمد المناعي ولكنه رفض[3

(1)،يقول راشد الغنوشي في حديث الى صحيفة ليبراسيون الفرنسية بتاريخ 3-4 أكتوبر 1992

Interview Libération Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre 1992

Gilles Millet

Question/ la justice tunisienne en vous condamnant a considère que vous étiez responsable des actions violentes commises par les islamistes

Qu’avez vous à répondre à ces accusations

RG/

Un parti majoritaire tel que le notre qui a 80% du peuple tunisien avec lui n a pas besoin d utiliser la violence

عجيب الا يحرك هذا الزعيم عشر أنصاره لقلب الدنيا على النظام ويخير الخروج من البلاد على أمل الرجوع اليها بعد أن ينجح مخططه الأنقلابي بعد سنتين

[1] بعد أسبوعين من لقائي المذكور براشد الغنوشي دخلت محلا لبيع الأنعال في الوردانين صاحبه حسين سعيدانة كان من أنصار قائمتنا الأنتخابية وهو لا يزال على قيد الحياة وتجاذبت معه أطراف الحديث عما بعد الإنتخابات التشريعية ولما فهم الرجل أني غير راض عن تصرف النهضة قال لي يا سيد أحمد ان النهضة عندها خطة لعامين وهو ما يؤكد شهادة السيد رفيق الغانمي واخرين بأن

من طرائف المحاولة الانقلابية الثانية للعام الواحد والتسعين انها وعلى عكس الاولى لسنة 1987..كانت علنية معلومة للجميع ..تتحدث بها النساء في الحوانيت والصبيان في الروضات .والطلبة في الجامعات .هل سمعتم بانقلاب يتحدّث عنه الناس في المقاهي وفي العلن ..توقيته وابطاله وغاياته ..انقلاب هذا ام انقلاب على تاريخ الانقلابات

[3] Aidez-moi à connaître mon sauveur!

أحمد المناعيFacebookTwitterPartager

لعلك تتصور يا سيد العريض أن حركتك، أي النهضة، في المهجر هي التي دافعت عنك وعن بقية المساجين أو هي التي تابعت المحاكمات وخاصة محاكمات صيف 1992، وأنها هي التي تابعت ملفات طلاب اللجوء السياسي في مختلف البلدان الأوروبية وفي كندا… إذا تصورت ذلك فأنت واهم.

النهضة في المهجر كانت وهما وسرابا ولم تنفعها كثرة أفرادها وأموالها الطائلة. فقد كان الحبيب المكني حكيما عندما نصح أفواج الهاربين إلى فرنسا بتدبير رؤوسهم والبحث عن مصالحهم الشخصية والتفرغ لشؤونهم والتوجه للعمل والدراسة، حيث أن النهضة ماتت وانتهت.

كان المساكين يتصورون أن النهضة دولة حتى في اوروبا. فممثلها في فرنسا كانت له سلطة على كل بلاد « السانت امبير فرنكو جرمانيك ». وقد انقسم منتسبوها وتفرقوا بين طلبة تفرغوا لدراستهم، وقيادات تفرغوا لأعمالهم التجارية وعمال يكدحون وراء لقمة العيش والمسكن ورئيس ظل إلى حدود سنة 2008 يؤجج النار ويحرض على النظام ويصعد المواقف بخطاب كهذا:

« أن يسود تونس جو من الحزن والوجوم والرعب والكمد والغيظ ضد النظام وتمتلئ الصدور بالنقمة ضده والثأر منه… أن تبكي الآلاف من الأمهات والزوجات والأخوات.. أن تتصاعد الزفرات في كل مكان وتلهج القلوب وتستغيث بالله داعية بالويل على الطاغية وحزبه وأجهزته.. أن يُشرّد الآلاف في خمسين دولة في العالم بعضها دخلها التّونسيّون لأوّل مرّة في التاريخ.. أن تمتلئ السجون بالأحرار.. أن يطرد عشرات الآلاف من وظائفهم.. أن تصبح الأصولية مصدر رعب للعدو وقلق.. وباعث أمل لدى الشعب في الخلاص… تلك يا أحبائي الإرهاصات الضرورية للثورة.. ليوم الزحف الأكبر.. لهدم دولة الطاغوت وقيام دولة الشعب، دولة الحرية، دولة الديمقراطية، دولة الإسلام، فلا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم إذا كان فعلكم حقا في سبيل الله، فضلا عن كونه مقدمات ضرورية للثورة المقدسة ويوم الخلاص الأعظم.. فلا يأسركم الواقع، فمن آلامه الطافحة تنبثق بشائر المستقبل الزاهر. إن حركتكم تكاد تكون وحدها الصامدة في وجه الطغيان تمارس عليه فيتو صارم: إنه بعد اليوم لا حرية ولا ديمقراطية ولا استقرار دون الإسلام. صحيح إنه قد نال العدو من دنياكم، من أبشاركم وأموالكم وأرواحكم، ولكن نيلكم منه عند التحقيق ليس بالأهون، فقد ضربتم في العمق سمعته وقيمه المعنوية وفضحتم شعاراته وحكمتم على مستقبله، مستقبل حزب الدستور بالإعدام. إن الماديات تعوّض ولكن خسارة المعنويات لا تعوّض……« ….

(من رد راشد الغنوشي على رسالة محمد العماري)

وحتى عندما أطلق حمادي الجبالي نداء استغاثة من سجنه « أن أخرجونا من هذا القبر » وكان ذلك في شهر ماي سنة 2005، وتلقته مجموعة من أبناء النهضة المستقيلين منها في باريس وتحرك معهم أصحاب النفوس الطيبة وقرروا ان يتحركوا لمساعدة اخوانهم في غياب اي تحرك جاد لشيخهم لإنهاء هذه المأساة، اتصل بي محمد العماري وعبد السلام لسود ولزهر عبعاب وتشاورنا في الأمر واتفقنا على ارسال رسالة مفتوحة الى الرئيس بن علي ندعوه فيها الى إطلاق سراح مساجين النهضة لأسباب إنسانية. وكان ذلك بعد نقاشات طويلة وجمع للتوقيعات ناور الغنوشي وعمل كل جهده لإحباط المبادرة.

لم يكن للتونسيين في فرنسا أي جمعية حقوقية تؤطر نشاطهم. فحتى النهضة الحاضرة في فرنسا منذ 1981 لم تؤسس جمعيتها الأولى إلا في 4 جويلية سنة 1997 » Solidarité Tunisienne » وانشغلت بطبختها الداخلية وخاصة جمع الأموال من الشرق والغرب وايصالها الى لندن عن طريق حملة الحقائب من أبنائها ومن الشباب الفرنسيين المسلمين الجدد، ولم يذكر لكم حضور على الساحة. وحتى عندما يحضر بعضكم في المنابر التي تعد للدفاع عنكم وعن مساجينكم ولاجئيكم فهم لا يتكلمون أما جهلا باللغة الفرنسية أو خوفا من…..

وقد أسس أحمد المناعي أول جمعية حقوقية تونسية « Coordination pour la Défense des Libertés en Tunisie » في شهر ديسمبر 1991 وأصدرت بيانها الأول بتاريخ 18 ديسمبر 1991 وتقريرا عن واقع الحريات في تونس في 2 جانفي 1992.

وقد تلقت المنظمة يوم 31 جانفي 1992أول رسالة_فاكس « من طفلي المسمى نجيب خلفاوي الموقوف في برج الرومي منذ أفريل 1991 « »وهو الان مدير في رئاسة الحكومة « »واستمرت ناشطة فاعلة وفعالة حتى شهر مارس 1998 حين أسس أحمد المناعي المعهد التونسي للعلاقات الدولية.

وأن في أرشيف هذه الجمعية 273 وثيقة في 671 صفحة تهم كلها مساجينكم وطالبي اللجوء من أتباعكم من مراسلات مع المحامين والمنظمات الحقوقية والصحافة الفرنسية والبلجيكية والسوسرية والندية وبعض الشخصيات الأعتبارية الفرنسية وشهادات في صالح بعض طلاب اللجوء وبيانات وبلاغات اعلامية وحتى مراسلات مع كبار جهازكم الأستخبراتي -الأنقلابي الفاشل أمثال محمد شمام-عند ايقافه في النمسا – ووليد البناني في بلجيكا.

إن الذين دافعوا عنكم من تونسيين وأجانب لا تعرفونهم. فإضافة للجمعيات الحقوقية الدولية المعروفة والتي تتحرك طبقا لأجنداتها، هناك أشخاص أذكر منهم المرحوم علي السعيدي التجمعي الذي انخرط في هذا العمل منذ شهر جوان 1991 والذي اغتيل في قفصة نهاية 2001، والذي ابتز أحدكم اخاه في جنيف بدعوى الدفاع عنه وتحريك قضية اغتياله.

وقد أسس علي السعيدي جمعية[1] ظلت نشيطة الى حد وفاته، أنتجت أدبيات كثيرة وتدخلت بالخصوص ميدانيا لحل قضايا اللاجئين بما كان يتمتع به صاحبها من علاقات اجتماعية وسياسية واسعة وجرأة على خلع الأبواب الموصدة.

وتبعه في سنة1992 المنذر صفر[2] الذي ظل 18 سنة في خدمة الجميع يستنجد به كل طالب خدمة أو مساعدة حتى في أعماق الليل وهو الذي كان يعيش من » RMI « .

ثم المازري الحداد، الذي كان من أوائل من دافع عنكم بمقالاته في » ليبراسيون « . ويونس عثمان الرجل الطيب الخدوم الذي سخر لكم شقته في أريانة سنة 1991، فصادرها البوليس لأنكم حشدتم فيها جندكم ليوم الحسم. وأوكل لعبد الفتاح مورو أمر استرجاع أرض اغتصبها جاره، فأهمل القضية وضاعت عليه الأرض وتقدر قيمتها الآن بحوالي مليون دينار. وقد ورطتموه في قضية الفندق الذي اشترته النهضة فأصبح ملاحقا من قبل قاضي الإرهاب » بريقيار Bruguière « .

وعبد العزيز شرف الدين اليعقوبي الذي جاء من حركة الوحدة الشعبية والذي خدمكم في منطقة » ليون » وسخّر علاقاته في صحيفة « Le Progrès de Lyon » والرابطة الفرنسية لحقوق الأنسان في جهته و « Helene Dupont « . ومنصور الصياح الدستوري البورقيبي في مدينة « Toulouse « . و « Claudine Chiffaudel » رئيسة جمعية مساعدة اللاجئينComité d’Aide aux Réfugiés ، وهي جمعية تأسست منذ الحرب الفياتنامية، طلبت مني مساعدتها فاختارني مجلس الإدارة كاتبا عاما فإذا بواحد منكم، لم يكتب يوما سطرا ولا نطق بكلمة، يأتيها ليعرض نفسه عليها …عوضا عن المناعي.

و « Janine Borel » في » Aix en Provence « . وهل تعرف Jean François Poirier الجامعي الفرنسي الذي أطردته السلطات التونسية من تونس سنة 1999 وما أن خرج حتى استولت شريكته سهام بن سدرين على حصته 150.000F فرنك في دار النشر التي أسسها معها ولم يمنعه ذلك من تقديم الخدمات الجليلة للتونسيين ومنها التوسط للمرزوقي في تسميته استاذا زائرا في جامعة بوبنيBobigny.

وهل تعرف المرحوم فاروق سبع الليل؟ وبطرس حلاق السوري وابراهيم سايس المغربي من الجمعية العربية لحقوق الأنسان؟ وهل تعرف محرز الشابي وجماعته التونسيون الأحرار…؟ ولن أذكر الذين نشطوا من أجلكم والمندسين فيكم من الاستعلامات الفرنسية فقد كانوا في مهمة خاصة.

وإن أنسى فلن أنسى عبد الوهاب الهاني، فقد كان من الأوائل وبقي إلى آخر يوم في الدفاع عنكم وجازيتموه بـ « طريحتين » سنة 1997: الأولى أعطاه إياها أنور الغربي في جنيف وهو الذي أصبح فيما بعد مستشارا للمؤقت السابق والثانية أعطاها إياه في باريس أخوك الشقيق رئيس جمعية تضامن التونسي والذي أصبح نائب شعب. كانت تهمة الهاني أنه يأتي للمناعي بأخباركم.

وأذكر البقية بعجالة وسأفيهم حقهم في فرصة لاحقة.

هل تعرف (CEDETIM)ورئيسه Gustave Massiah الذي نظم ندوة حول واقع حقوق الأنسان في تونس في ربيع سنة 1991 جمعت من التونسيين مصطفى بن جعفر ومنصف المرزوقي وخميس الشماري(الذان كادا يشتبكان بالأيدي) وأحمد المناعي ولم ينبس فيها واحد من جماعتكم بكلمة واحدة. أسأل ان شئت رضا ادريس زميلك في الشوري فقد كان حاضرا.

هل تعرف Amina Kadi « أمينة قاضي وفتيحة طلحايت Fatiha Talahite

الجامعتين الجزائرتين وجينات اسكندراني Ginette Hess Skandrani » الفرنسية اليهودية مؤسسة حزب الخضر في فرنسا و » سلطانة شرفة Sultana Chorfa » الفرنسية من أصل جزائري مؤسسة المجموعة الاشتراكية ذات الثقافة المسلمة و » د.هلين جافي Hélène Jaffe » الفرنسية اليهودية رئيسة جمعية » أفر AVRE « ؟

وهل تعرفون الأستاذ » إيف دشزل Maitre Yves Deshezelles » محامي زعماء حركات التحرير من بورقيبة إلى علال الفاسي وقادة جبهة التحرير الجزائرية ؟

ولا شك أن محمد بن سالم المسؤول عن مجزرة الجامعة في ماي 1991 والذي أصبح وزيرا لفلاحة جبل الشعانبي يتذكر أني اصطحبته معي إلى موعد خاص مع هذا المحامي الكبير والرجل العظيم في بيته ليحرك علاقاته وشبكات اتصالاته وكان الاجتماع الجماهيري الذي ضم 1500 نعم 1500 شخص في قاعة « Mutualité » حسب تقديرات الاستعلامات الفرنسية في جويلية 1992 والذي ضم حزبي العمال الفرنسي برئاسة أمينه العام » DANIEL GLUCKSTEIN« ، والجزائري برئاسة أمينته العامة لويزة حنونLouisa Hannoune .

وهل تعرف » Monseigneur Jacques Gaillot » و « Maître Hélène Carrera Rubinstein » و « Victoria Melgar « ؟ وهل تعرف « Fausto Giudice » وحركة « Alliance Zapatiste de Libération Sociale AZLS » التي كان ينشطها؟ وهل تعرف « Lise Garon » صاحبة كتاب Le Silence Tunisien وجمال جاني وعزيز فال في كندا ثم كمال الجندوبي بداية من تأسيس منظمته نهاية 1996 ؟

وهل تعرف « Gilles Perrault » وعبد الحق التوكابري من حركة الوحدة الشعبية وفيصل الكعبي من حركة الناصريين وموريس بتانMaurice Butin العميد المتقاعد وناصر القضايا العربية ؟

ثم هيثم مناع و » فيولات داغر » بعد تأسيس منظمتهم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في سنة 1998 وتوفيق المثلوثي صاحب إذاعة البحر المتوسط في باريس بداية من سنة 2000. والأشخاص الثلاثة من طائفتكم الذين نشطوا وتحركوا في المناسبات وكل في دائرته الخاصة الضيقة هم الطالب أنيس بن جديدة الذي أسس لجنة لمساندة ضحايا القمع …CSVRT وعبد السلام بوشداخ مؤسس » DLMM « وخالد بن امبارك في Besancon اعماق الريف الشرقي الفرنسي[3].

ومن تعتقد أنه جمع الاف التوقيعات من غير التونسيين وعلى مدى 15 سنة لمساندة الحركات الأحتجاجية في السجون واضرابات جوع زعمائكم من أمثال المنصف بن سالم وحمادي الجبالي وعبد اللطيف المكي والهاروني والعويديدي وتوفيق الراجحي وغيرهم ؟

على ذكر الراجحي عندما أطلق سراحه في سنة 1993 اتصلت هاتفيا بالسيدة دناتلا روفيرا في لندن وشكرتها على ما بذلته من جهد في هذا الملف وسألتها ان كان الراجحي قد اتصل بها لشكرها فقالت لي يا سيد المناعي هؤلاء لا يعرفون الشكر. وتدعون الحديث باسم دين جاء نبيه ليتمم مكارم الأخلاق.

ومن تعتقد أن تولى قضية وليد البناني من الساعات الأولى التي نزل فيها في مطار بركسل في مارس 1992 ونسق مع محاميه في باريس وبركسل وذهب على رأس وفد لمقابلة السفير البلجيكي في باريس في شأنه واستمر ذلك حتى سنة 1996 في الندوة الصحفية التي دعى اليها محاميه في بركسل . ولقد فعلت ذلك على الرغم مما كنت أعلم من دوره في العملية الأنقلابية ومن أن اخوانه في الجزائر قد وزعوا المشروبات والحلويات يوم أوقف في بركسل.

وبعد تقديمي قضية لدى اليونسكو في حق المنصف بن سالم في شهر أوت 2002 وتحقيق هدفها في حلحلة القضية بأن منح ابنيه جوازات السفر وغير ذلك, فلمن تتصور أن بعث جلال عياد في 14-4-2004- وعبد اللطيف المكي في 17-2-2004 طلبهما لتقديم قضيتهما لدى لاليونسكو؟

À :tunisielibre@yahoo.fr

17 févr. 2004 à 18:05

procuration

Je sousigne, moi Abdellatif Mekki que je procure Dr Ahmed Mennai pour presenter ma plainte auprès de l’instance de l’U.N.E.S.C.O contre le gouvernement tunisien qui me prive de mon droit de poursuivre mes etudes superieures Abdellatif Mekki Tunis le 17/02/2004

ومن تعتقد أنه نسق بين هؤلاء جميعا من جمعيات وأشخاص من مختلف البلدان والأعراق والمشارب الفكرية والسياسية على مدى أكثر من 15 سنة، فقد كان أغلب هؤلاء يعادونكم؟ ولا أحسبك ساذجا إلى الحد الذي تتصور فيه أن واحدا من طائفتك قد فعل ذلك؟

إنني أخجل ان أقول فعلت هذا أو ذاك لأني لا أعمل ذلك من أجل اكتساب موقع اجتماعي أو سياسي وانما ارضاء لضميري فقد دافعت عن كل تونسي مهما كان انتماءه السياسي والفكري أوالنقابي والأجتماعي علمت بمظلمته ولن أندم حتى على ما عملته معك شخصيا فقد علمتني المرحومة أمي وأوصتني بان أعمل الخير في اهله وبالخصوص في غير أهله من أمثالك وأمثال شيخك……….

وسأعطيك فكرة عن حجم حضوركم في التحركات السياسية والميدانية الأولى التي وقعت في فرنسا و سويسرا.

في شهر جانفي 1993 أسست أنا ومنذر صفر والمرحوم علي السعيدي اللجنة التونسية للمطالبة باستقالة الرئيس بن علي كرد فعل سياسي وسلمي على توريط الدولة التونسية وتسخيركل امكانياتها المادية والأدبية للدفاع عن أخ الرئيس المتورط في قضية تجارة مخدرات في فرنسا وأبيتم ان تنضموا الينا واعتبرتم أن هذا العمل غير لائق. ولكم الحق في ذلك فأنتم من أنصار الحلول الجذرية الأنقلابية وان فشلت فالحل بأحداث الفراغ الدستوري باستهداف الطائرة الرئاسية بصاروخ استنقر.

في شهر جوان 1995 وقع أول تحرك ميداني للمعارضة التونسية على الأرض الأوروبية. وكان حراك كبير على مدى ثلاثة ايام في جنيف بمناسبة زيارة الرئيس بن علي لمنظمة الشغل العالمية وكانت مناسبة لي لأواجهه لا بصاروخ استنقر وانما فقط بكتاب عن حديقته السرية، كان فيه من نصيبك وزوجتك صفحة ونصف.

تصور أن كل الحراك صادرته حركتك فاضطررت الى كتابة هذه الرسالة الى رئيس تحرير جريدة الحياة التي نشرت روايتكم[4].

ولم يكتف من راسل جريدة الحياة وهو منكم بالكذب والسطو على ملك الغير، بل مسحني من الفديو الذي صورتموه عن الوقفة امام الأمم المتحدة وكنت أول المتكلمين فيها وقيل لي أنه حاول أيضا مسح ابنتي أميرة من الصورة غير أنه لم يستطع فنيا لأنها كانت في الصف الأول وسط مجموعة من المحتجين.

يوم 4 ماي 1997 انتظمت وقفة أمام مقر التجمع في نهج بوتزاريتس بباريس للأحتجاج على الإعتداء الثاني الذي استهدفني بتاريخ 14 مارس 1997 وقد حضرها 47 شخصا من جنسيات كثيرة ولم يكن منهم من طائفتك الا ثلالة هم الحبيب المكني و رضا ادريس وعبد الرؤوف الماجري.

وانطلقت يومها حملة – بن علي عشرة سنين يكفي Ben Ali YAKFI Dix ans ca suffit– لم تشاركوا في اية محطة من محطاتها.

وبخصوص هذه الإعتداءات العنيفة على أحمد المناعي مرتين وعلى منذر صفر مرة، أتعتقد أن النظام التونسي قد أخطأ الهدف وأنه كان يريد توجيهها لقيادات النهضة؟

فعلى مدى عشرين سنة لم يتعرض واحد منكم الى مكروه من قبل النظام، فقد كنتم أهون عليه من ان يفعل بكم شيئا، وانما وقع الاعتداء على الفاعلين في الساحة الفرنسية والذين كشفوه لدى الرأي العام. وكل اعتداء له أسبابه، فالاعتداء الثاني و الأخطر على أحمد المناعي جاء في خضم حملة ملصقات للتنديد بزيارة بن علي المرتقبة الى باريس قمت بها انا وأصدقائي في Alliance Zapatiste de Libération Sociale AZLS

ولكن كيف تفاعلت قيادة النهضة مع هذه الاعتداءات؟ بالنسبة للإعتداء الأول الذي وقع علي في 29 فيفري 1996 كان الصمت كاملا لأن الرعب كان كاملا وحتى راشد نسي واجب التضامن ولم يصدر بيانا ولا حتى اتصل بي للمواساة. أما في الاعتداء الثاني فقد رأى فيه فرصة للظهور على الساحة بعد طول غياب فأصدر بيانا استنكر الأعتداء ووو واقحم ابنته القاطنة بلندن والتي ادعى ان بيتها قد تعرض لمحاولة خلع[5].والأغرب من كل ذالك أن البيان كان بتاريخ 17 مارس 1995 أي قبل سنتين من تاريخ الأعتداء.

ولقد دفع المرحوم علي السعيدي حياته في ديسمبر 2001 جزاء ما قام به في محاكمة المنصف بن علي سنة 1992. فمن منكم وخاصة الذين ساعدهم علي السعيدي نطق بكلمة، فيما عدى ذلك الأنتهازي في جنيف الذي ابتز إخوة علي السعيدي بدعوى الدفاع عن قضيته.

وفي عشية يوم 7 نوفمبر 1997 انتظمت مسيرة بالمشاعل انطلقت من امام جامعة جوسيو وانتهت في ساحة الباصطي وضمت 41 شخصا لم يكن من بينهم واحد منكم.

في الندوة الصحفية التي انعقدت في نادي الصحافة بباريس في شهر جويلية 1992 بالموازاة لمحاكمتك ورفاقك امام المحكمة العسكرية، والتي كنتُ أحد أهم منظميها فقد تم مسح صورتي وتدخل ي . وقد سمعت وقتها بولعابي ممثلكم يوصي الكامرمان بألا يصور من تلك الجهة وحسبته يعني جهة احمد بنور فاذا بها جهتي هي التي منعه من تصويرها وعندي الكاسات الكاملة للندوة[6].

السيد علي العريض،

لا حاجة لذكر اسباب هذا الإصرار على انكار جريمة – فشيخكم راشد الغنوشي اعترف أخيرا بأن الإنقلاب جريمة- تولدت عنها جرائم كثيرة على مدى عشرين عام. ومن باب الإشارة، فالمرحوم الشيخ الترابي الذي أوحى اليكم انقلابه في السودان واقتديتم به سبق وان اعترف بالتفصيل الممل بانقلابه مع البشير على حكومة السودان الشرعية.

وللتذكير فقد هدد شيخك في خطاب في الخرطوم صيف سنة 1990، ولم يكن سوى رئيس سابق لحركة دينية مطاردة في بلد صغير، هدد الولايات المتحدة الأمريكبة ومصالحها في العالم (وأشعلوا وقود الحرب على الطاغوت بقيادة الأمريكان اليوم في كل مكان-الخرطوم اوت 1990)- بما لم يهددها به رئيس كوريا الشمالية المالك للسلاح النووي والصواريخ العابرة للقارات. ثم يطير للولايات المتحدة في 2011 للإعتذار واستلام المهمة الجديدة.

ألا يستحق آلاف ضحايا سياسته الهوجاء كلمة اعتذار؟

السيد العريض لقد استمعت إليك في مداخلة على قناة المستقلة ليلة 26 أفريل 2005 وفهمت منك أنك تتحمل مسؤوليتك فيما حدث في 1991 وقد اعتذرت لضحاياك. وجاء من بعدك محمد شمام قائد العمليات في المحاولة الأنقلابية ليعترف ويعتذر بدوره في جوان [7]2008 ……

ولدي اعتراف ضمني من شيخك، ولدي عشرات الشهادات من نفس القبيل لقيادات ميدانية، فلماذا تصرون على الإنكار؟

وهل بإمكانك أن تفسر للتونسيين ما كنت تصرح به قبل سجنك في نهاية 1990؟

قال علي العريض يوما من أيام أواخر ديسمبر سنة تسعين في اجتماع لقادة العمل الطلابي في الجامعة » نحن أولى من التجمع بحكم تونس.. نحن الآن الحزب الأكثر شعبية، ونوعية المنتسبين للحركة أرقى أخلاقا ومستوى من كل منخرطي التجمّع.. نحن أولى بحكم البلاد … » هذا قبل أيام من اعتقاله…

طبعا لم يكن الوقت ولا الظرف يسمح بالسؤال عن برنامج الحكم ولا عن البدائل الاقتصادية والسياسية والمجتمعية ولا حتى عن الكيفية في الوصول اليه .. ولكن « الأمور منظمة بشكل دقيق وقيادة الحركة أعدت لكل صغيرة وكبيرة عدتها..» « اطمئنوا لا بأس » .. « الاعتبارات الأمنية لا تسمح لنا بأكثر من هذا » .. ثم الضحكات ..



مجموعة من الكلمات المغناطيسية الساحرة كانت تكفي للجم الأفواه وتجميد العقول.. « الإخوة يتلهفون لنيل الشهادة في سبيل الله ». « كلنا شوق إلى ساعة ملاقاة العدو.. » و « المستقبل لهذا الدين » و« لينصرن الله من ينصره » …و« وما النصر إلا من عند الله… ». « وكان حقا علينا نصر المؤمنين ».. » و« كلنا استعداد لمجابهة الطاغوت ونيل الشهادة.. ». و « إذا لقيتم العدو فاثبتوا« .

وهكذا …آيات وأحاديث وحكم تساق في غير مواضعها وسياقاتها ..

خطاب تكرر على ألسنة كل من أدمجتهم ماكينة الشيخ ليعاد نفس الكلام.. فقط كانت البلاغة والتنميق ما يميز خطابا عن خطاب آخر.. من صالح كركر إلى الحبيب اللوز إلى حمادي الجبالي إلى مبروك الزرن إلى الصف الثاني من عبد الكريم الهاروني للعجمي لعامر العريض للمكي ..كلهم خطابهم واحد موحد) ..من شهادة السيد عفيف الغانمي)[8]

التمويل

لا أشك في أنك متيقنا من أن أنشطة وتحركات بهذه المستوى وعلى مدى 17 سنة لا بد أن تكون ممولة من قطلر وبعض امارات الخليج او من دول ومؤسسات أوروبية كما هو الحال منذ وصلتم للحكم في تونس. فما من واحد ممن ذكرتهم كان ليقبل أن يمد يده لأحد ليستعطفه. كل الذين ذكرتهم كانوا ينفقون من جيوبهم ومن خبز أطفالهم. ولقد فكرت عندما أسست التنسيقية للدفاع عن الحريات في تونس في ديسمبر 1991 أن أطلب مساعدة الموسرين منكم فتوجهت الى أحدكم فأعطاني 50 فرنك و10 طوابع بريدية أي أقل مما صرفته في النقل. بعد سنوات قليلة يحاكم الشيخ بتهمة الأستلاء على أموال جمعية….

أعطيك هذا الجرد لما صرف في أكبر وأضخم ندوة نظمناها في باريس بتاريخ 26جوان 1999- بعد ندوة المتيالتي سنة 1992 -والتي ظمت أكثر من 200 شخص.

Location de la Salle 500 F

Boissons, verres et assiettes 230 F

Fax et téléphone

Ginette Skandrani 150 F

Monder Sfar 50 F

Ahmed Manai 100 F

Dépenses totales 1030 F a diviser par 6 soit 170 F par association

Ce décompte a fait l objet de la réunion du samedi 23 octobre 1999 qui a réuni Ginette Skandrani Monder Sfar Amina Kadi et Ahmed Manai

D autre part une somme de 200F a été collectée lors de cette réunion sur la base de 10 pour cent des ventes de livres Cette somme a été confiée a Fausto et servira de fond de caisse pour la publication des actes de la journée du 16 octobre

Copie aux représentants des 6 associations organisatrices

Fait a Paris le 25 octobre 1999

إنّ ما قيل على لساني أنني قلت : » لو قرأ نهضاوي علي سورة الفاتحة لما صدقته حتى أرجع للمصحف « ، هو صحيح. وقد قلته اقتباسا من مقولة شهيرة للشيخ البشير الأبراهيمي الشيخ المقاوم في جمعية العلماء الجزائريين وهو قدوتي وقد تعرفت عليه في شهر جانفي 1965 في جامع ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة رحمه الله، من أنه لو أعلنت فرنسا إسلامها فلن يصدقها.

إن خطئي الأكبر مع الشخص الذي سيصبح شيخكم ارتكبته في أحد أيام شهر جويلية 1969. يومها جاءني راشد ليودعني في طريق رجوعه الى تونس بعد غيابه عنها لمدة خمسة اوستة سنوات بين مصر وسوريا وفرنسا. كنا أمام مدخل مصلى كائنا في رقم 15 نهج بلفيل في باريس 11 بفرنسا. كان أخوه المرحوم المختار في مقهى في الجانب المقابل من النهج يراقب السيارة البيجو 403 القديمة الرمادية اللون التي اشتراها ليرجعا على متنها الى تونس عبر إسبانيا والمغرب والجزائر. وأوصيته بزيارة الأستاذ مالك ابن نبي المفكر المعروف والذي لم يبلغ صيته المشرق آنذاك لكونه كان يكتب بالفرنسية والذي تعرفت عليه شخصيا في إقامتي بالجزائر سنة 1964- 1965. وعندما عانقني راشد للمرة الأخيرة قال لي إنه سيرجع ليثوّر قبيلته بني زيد.تخيلت أن ذلك من ……………..

أما خطئي الثاني فقد كان في سنة 1978، في أكتوبر من تلك السنة طلب مني الحبيب المكني أن أرتب لقاء لراشد مع المرحوم عبد الله فرحات وزير الدفاع الوطني واخرا مع المرحوم مصطفى الفلالي الذي أقيل وقتها من ادارة الحزب الأشتراكي الدستوري وعين على رأس اللجنة المغاربية المشتركة.

كانت الجماعة تخشى ردود فعل عدائية من المرحوم محمد الصياح حسب قولهم. وتمت اللقاءات. بعد أسيوع جاءني صديق يسألني ان كنت فعلت ذلك حقا….. المهم أنه نصحني بأن أحذر راشد فهو خطير جدا حسب قوله.

ومعذرة يا أخي ان استهنت بنصيحتك فقد كنت على حق[9]. فراشد الغنوشي هو أخطر مغامر سياسي عرفته تونس المستقلة.

خطئي الأكبر قلت هو أنني أخذت كلامه على مأخذ الهزل في حين أن الخمسين سنة الأخيرة كانت كلها جهود منقطعة النظير لتحقيق هذا الحلم التدميري لتونس مجتمعا ودولة ودينا من أجل ان يصل الى الحكم. هنيئا لكم بالحكم وهنيئا لكم بما غنمتم ….

أخيرا وليس آخرا، لا أدري ان كنت تحب الأفلام وحتى ان كنت لا تحبها فحاول ان تشاهد فِلمًا شاهدته شخصيا سنة 1959 وقد كنت في الثانوي وهو فلم رائع بكل المقاييس وفيه درس لمن يعتبر[10]. وهذا هو عنوان الفلم:

Film de Mark Robson avec Humphrey Bogart, Rod Steiger, Jan Sterling : toutes … Plus dure sera la chute …

والى موعد قريب ستكتشف فيه أن ما عرفته من تطرّفي لا يكاد يساوي جناح بعوضة.

أحمد المناعي

الوردانين في 20 أفريل 2019

ملحق أخير :

لقد أثبتَّ لي بتجرّئك على اتهامي بالتطرف على المباشر وفي غيابي أنّه لا أخلاق لكم وأنكم تتساوون في ذلك أعضاءًا وقيادات وأنّه لا فرق بين رجالكم ونسائكم وأضرب لك مثلا من ألف. ثمة امرأة من أخواتكم اسمها عائشة الكافي كانت استاذة تربية دينية في التسعينات في معهد ثانوي في بنزرت. أعتقلت أكثر من مرة بداية من 1993 وحكم عليها …. /

في سنة 1997 رحّلتها السلطة الى فرنسا ككثير من نساء اللاجئين للإلتحاق بزوجها. وأتصور أنها ما زالت تعتقد بأن الأخير هو الذي مكنها من ذلك بنضاله العظيم. المهم أني دعوتها الى أكبر ندوة نظمتُها على مدى 18 سنة في شهر جوان 1999 لتقدم شهادتها عن الاعتداءات الجنسية على السجينات. وهذا ما صرّحت به :

J’ai été incarcérée le 19 mai 1995, d’abord à Bizerte.

« Vous savez, je dois vous dire et ceci en solidarité avec toutes les femmes qui passent par la centrale d’arrêt de Bizerte : le directeur de cette prison (M.E.K.) abuse sexuellement des femmes incarcérées. Il a surtout voulu abuser des femmes des dirigeants de Ennahda, pour les humilier. Certaines ont été violées. Quand la gardienne (Mme R.H.)m’a fait comprendre que ce serait bientôt mon tour en disant « Vous savez, c’est mon patron, je dois exécuter les ordres ». Je lui ai répondu : « C’est votre patron, ce n’est pas le mien ».

J’ai été aussitôt envoyée par convoi à la prison de Monastir, pour me punir et rendre les visites de mes parents plus pénibles.

لقد أبكتني وأبكت الكثيرين في قاعة ضمت أكثر من مئتي شخص وحتى المرأة التونسية اليهودية التي كانت تحضر كل ندواتنا لتتجسس علينا لحساب النظام اضطرت للخروج من القاعة باكية. وتولّت جينات اسكندراني و فاوسطو جيودتشي جمع المداخلات واصلاحها واعتنيا خصوصا بورقات أتباعكم اصلاحا لغويا وتحسينا في الأسلوب وزادوها حنّة وحرقوصا..

هذه الأستاذة في مادة التربية الدينية…….. هاتفتني في بيتي ذات يوم جمعة من سنة 2003 لتقول لي « يا ساقط يا واطي » وقطعت!!!

فبالله قلي سيد العريض < دين أبوكم إيه؟ >

[1] Comité de Lutte contre la répression et pour la défense des libertés publiques (Evreux), fondé par Feu Ali Saidi en 1992

[2] Conseil de la Communauté Tunisienne en France. fondé par Mondher Sfar en 1992

[3] Tunisie : Démocratie Maintenant (TDM), Droits pour les Maghrébins et au Maghreb ( DLMM), la Coordination, pour la Défense des libertés en Tunisie ( CDLT)

[4] https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/27/ahmed-manai-lettre-au-redacteur-en-chef-dal-hayat/

[5] اقرأ البيان

[6] https://tunisitri.wordpress.com/2011/11/26/les-deux-proces-devant-le-tribunal-militaire-de-tunis-au-cours-de-lete-1992/

[7] https://tunisitri.wordpress.com/2018/08/04/suede-12-juin-2008-la-lettre-de-repentance-et-d-excuse-de-mohamed-chammam-chef-d-etat-major-d-ennahda/

[8] https://tunisitri.wordpress.com/2018/10/03/le-massacre-de-l-universite-du-9-mai-1991-le-temoignage-de-rafik-ghanmi/

[9] https://tunisitri.wordpress.com/2017/10/16/ahmed-manai-ma-reponse-a-lotfi-zeitoun-17012005/

[10]https://www.telerama.fr › Cinéma › Films › Film noir

https://tunisitri.wordpress.com/2019/03/20/ahmed-manai-lextremiste-et-ali-laaridh-le-super-cool-en-attendant-la-suite/