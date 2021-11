Lamia Kallel s’interroge ?

La vague de soutien qui fait suite à l’arrestation de Samir Bettaieb, dénonçant le recours à l’article 96 du code pénal, me rappelle un certain 12 mars 2011 soir où mon père a été taxé de voleur par un juge, invité d’honneur du journal de 20h pour l’occasion. Mon père venait d’écoper le même jour, d’un mandat de dépôt sur la foi du même article 96, avant toute instruction et après 48h de « kidnapping » et plus de 6 semaines d assignation à résidence surveillée.

S’en est suivi des plateaux et des unes de journaux qui le taxaient de, je cite, « spoliateur de milliers de milliards des caisses de l’état », toujours sur la foi de cet article 96.Pour en arriver, un an après, sur le plan judiciaire, à un rapport de fin d’instruction attestant noir sur blanc, de je cite, » l’absence d’un millime d’origine illicite dans les comptes bancaires » d’un père, voleur malgré lui! Les mêmes voix qui dénoncent aujourd’hui l’article 96 du code pénal, s’étaient pourtant réjouies de son utilisation en 2011 et aucune n’a dénoncé la confiscation des biens du père, décidée et signée par le pouvoir exécutif, le même jour du mandat de dépôt, préalablement à tout début de preuve qui l’accable.

Après enquête, le président de la commission de confiscation des biens a pourtant officiellement et publiquement qualifié ces biens comme je cite, « conformes aux revenus et même moindres par rapport à ce que mon père aurait pu gagner s il avait fructifié son héritage ». Le caractère politique de cette confiscation a été déclaré, et c’est enregistré par un huissier, devant une commission parlementaire. Aucune voix n’a pourtant résonné parmi celles des défenseurs des droits de l’hommes… Il n’est jamais trop tard, il ne sera jamais trop tard!

Entre temps, je garde espoir à tomber sur nos milliers d’hectares à Kasserine, notre château de Sousse et la moitié de la ville de sfax, autant de biens dont je me suis réjouie d’en apprendre l’existence via les médias