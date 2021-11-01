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النيابة العمومية : تصدر بطاقة جلب جوالة في حق مروان #القاسمي القرصان، الخبير السيبرني لراشد الغنوشي – علمنا من مصادر أمنية مطلعة ان النيابة العمومية اصدرت بطاقة جلب جوالة في حق المدعو مروان القاسمي الخبير السيبرني و المكلف من قبل راشد الغنوشي بالتنصت على السياسين المعارضين له و ذلك بعد ما تأكد بالحاجة و البرهان انتهاكه المعطيات الشخصية و عديد الجرائم الأخرى التجسس و اختراق أجهزة الدولة بعد الانتهاء من إجراء الإختبارات الفنية على المعدات المحجوزة من المقر المركزي لحزب حركة النهضة في مونبليزير و التي تفيد بتورط القاسمي

و لمن لا يعرف هذا المجرم السيبرني في ما يلي نبذة عن السيرة الذاتية هذا الأخير:مروان القاسمي رئيس جهاز القرصنة في النهضة… يراقب معارضي الغنوشي يفتش عن بنات افكارهم.. يسجل محادثاتهم في الفيس بوك وميسنجر.. ويقرصن رسائلهم عبر البريد الإلكتروني.. إنه قفاء أثر.. مخلص ووفي.. وقد توصلنا ونحن نشتغل بقضايا السياسة والشأن العام من بعض مصادرنا .. و بعد الدراسة والنظر توصلنا الى اكتشاف وجود جهاز قرصنة وتنصت داخل حركة النهضة يشرف عليه المدعو مروان القاسمي ابن أخت رفيق عبد السلام… مدعوما بفريق من المدونين و القراصنة المختصين في الانترنات والموالين للحركة. وهذا الجهاز يتكفل بالتنصت الإلكتروني في الانترنات ومراقبة اتصالات كل قيادات حركة النهضة والتفتيش في حساباتهم في العالم الافتراضي واختراق البريد الإلكتروني الخاص بهم.. وكذلك مهاجمة خصوم الحركة في الانترنات…هل من حق حزب سياسي أن يجند فرقا للدعاية السياسية في الفضاء الافتراضي.. ؟طبعا.. هذا من حق أي حزب.. وتمارسه جميع الاحزاب كشكل من اشكال الإشهار والتسويق السياسي ومواجهة الخصوم..لكن الهزيمة الأخلاقية ان رئيس حركة النهضة حول جهاز الانترنات التابع للحركة الى فريق تفتيش ومراقبة يحارب الرأي المخالف ولا يقبل المعارضة داخل كيان حزبه.

وتفيد الانباء ان معارضي راشد الغنوشي من القيادات العليا في النهضة ومن قيادات الصف الثاني المزعجين خضعوا لمراقبة دقيقة من طرف هذا الجهاز الخاص الذي يشبه في مهامه أعمال أجهزة الاستخبار والاستعلام… وممن تعرضوا للرقابة المستمرة محمد بن سالم وعبد اللطيف المكي والصادق شورو ومنية براهم وسمير ديلو وعبد الحميد الجلاصي ومحسن السوداني وعلى النفاتي وعلى العريض وعامر العريض وحمادي الجبالي.. وآخرين.. بل اخضع كذلك كل الكتاب العامين الجهويين للرقابة الصارمة خاصة مجموعة 17 كاتب عام جهوي الذين نسقوا اجتماع سوسة واعلنوا فيه رفضهم توسيع صلاحيات راشد الغنوشي خلال المؤتمر 10 ونددوا بانقلابه على الديمقراطية… واستيلائه على كل الصلاحيات… وعارضوا توجهاته.. من هو مروان القاسمي..؟لا يتعدى عمر هذا الشاب 27 عاما وقد درس العلوم السياسية لكنه حظي برعاية خاصة من رفيق عبد السلام وراشد الغنوشي. فتم تكليفه بإجراء تربصات في إيطاليا في اختصاص القرصنة المعلوماتية والأمن الالكتروني وكيفية اختراق الفضاء الافتراضي والحسابات في الفيس بوك وتويتر وانستاغرام..وللتغطية على نشاطه في التنصت على معارضي راشد الغنوشي عين في مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية التابع لحركة النهضة والكائن بالمنزه التاسع نهج عبد العزيز الثعالبي وهو في الحقيقة مركز يشبه غرفة عمليات لجهاز جوسسة مكلف بجمع المعلومات وتحليلها ورفعها رأسا الي الشيخ راشد.يذكر ان مروان القاسمي يعمل بتنسيق كامل مع المدعو لسعد الجوهر ي وهو المسؤول الأول عن جهاز اخر يطلق عليه سرا جهاز الاستعلامات داخل الحركة… وبعد معركة المؤتمر العاشر استقدم لسعد الجوهري 15 نفرا من المجموعة الأمنية 87 للإشراف على إدارة مقر مونبليزير والاستفادة من خبراتهم الأمنية والادارية.في الاثناء تحول مروان القاسمي إلى شخص صاحب نفوذ لدى الغنوشي الذي سخره في المدة الأخيرة لمطاردة انشطة المرشحين المعارضين له من داخل الحركة والتفتيش عن أفكارهم وتوجهاتهم..

كان الغنوشي مصرا على تحويل الحزب إلى ملكية خاصة به لذلك شرع في تصفية معارضيه وشطبهم من القائمات الانتخابية على قاعدة الولاء لشخصه هو فقط.. وشن حربا ضد قدماء المناضلين من أصحاب الشرعية السجنية وقام بابعاد اغلبهم بشكل ممنهج. بل أن راشد الغنوشي كان يلتقي ببعض المعارضين بعد استدعائهم في مكتبه الخاص كمثل المحقق.. وكان يطلعهم على ملف يحتوي كل محادثاتهم الخاصة وعلاقاتهم في الهاتف وفي الفضاء الافتراضي والبريد الالكتروني… في دهشة منهم..هكذا يسيء راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام إلى مناضلي حركة النهضة ويهينهم ويحول الحزب إلى مزرعة خاصة.