Il y a dix ans Moammar Kadhafi était assassiné par l’impérialisme occidental

Publié par Jean-Pierre | 19 Oct 2021 | Libye | 0 |

Par Luc Michel

# RADIO ALGERIE/

PODCAST/ LUC MICHEL: IL Y A DIX ANS MOAMMAR KADHAFI ÉTAIT ASSASSINÉ PAR L’IMPERIALISME OCCIDENTAL

–https://vimeo.com/635923784

Interview de Luc MICHEL par RADIO :.

On a dit tout et n’importe quoi depuis sur la Libye !

D’un côté les médiamensonges et les scénarios géopolitiques occidentaux qui tentent de formater une Libye virtuelle.

De l’autre de sinistres escrocs qui inventent littéralement des infos sur une Libye dont ils ignorent tout.

Le géopoliticien Luc MICHEl (au combat depuis 1985 avec la Jamahiriya de Kaadhafi et le MCR libyen) dit ses 4 vérités sur la destruction de la République des Masses de Kadhafi et le chaos libyen en ces années 2011-2021. Les noms, les faits, appuyés sur une connaissance intime du Dossier libyen, le géopoliticien dresse un réquisitoire implacable contre les ennemis et les faux amis du peuple libyen …

* Radio Alger:

Le guide de la révolution libyenne a été tué il y a 10 ans par un groupe de rebelles assisté par la France et l’Otan. Quelles sont les raisons de son assassinat, qui sont réellement les coupables ?

Est-il possible que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles il a été assassiné et enterré dans un lieu secret ?

* Radio Alger: Peut on espérer un retour des kadhafistes au pouvoir, des sympathisants ont participé pour la 1ere fois au dialogue ibterlibyen , un candidat pro khadafi peut il se présenter aux élections

* Radio Alger:

Quel avenir pour la Libye 10 ans après

ALLER PLUS LOIN :

* CEREDD / Analyse / Luc MICHEL :

GEOPOLITIQUE DE LA DESTRUCTION DE LA JAMAHIRIYA LIBYENNE

–http://www.lucmichel.net/2014/01/14/ceredd-analyse-luc-michel-geopolitique-de-la-destruction-de-la-jamahiriya-libyenne/

* CEREDD

GÉOPOLITIQUE DE LA JAMAHIRIYA LIBYENNE (INTRO)

Luc Michel

–http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Luc_Michel.050113.htm

* ENTRETIEN AVEC LUC MICHEL SUR LE SITE ‘LA VOIX DE LA RUSSIE’ (MOSCOU, 2015) : LA « NOUVELLE » LIBYE (PARTIE 1)

–http://www.lucmichel.net/2021/09/02/luc-michels-geopolitical-daily-entretien-avec-luc-michel-sur-le-site-la-voix-de-la-russie-moscou-2015-la-nouvelle-libye-partie/

* ENTRETIEN AVEC LUC MICHEL

SUR LE SITE ‘LA VOIX DE LA RUSSIE’ (MOSCOU, 2015) :

LA « NOUVELLE » LIBYE (PARTIE 2)

–http://www.lucmichel.net/2021/09/02/luc-michels-geopolitical-daily-entretien-avec-luc-michel-sur-le-site-la-voix-de-la-russie-moscou-2015-la-nouvelle-libye-partie-2/

* VOIR LE PARCOURS LIBYEN DE LUC MICHEL

(1985-2011) : http://www.lucmichel.net/2020/01/12/luc-michels-geopolitical-daily-luc-michel-et-la-jamahiriya-libyenne-la-verite-sur-le-chaos-libyen-ii

_____________________________

Source : auteur