اوّل مرة سأكتب عن نفسي و باختصار بسبب حرماني من منحة البرلمان:زهير مخلوف

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بدأ المشوار سنة 1988 حين انتدبت بوزارة التعليم العالي بجامعة المرازڨة بنابل(المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بنابل)

– سنة 1990أطردت بسبب مقالاتي ونشاطي السياسي ومشاركتي في دعم القوائم المستقلة لإنتخابات 1989.

– وسجنت سنة 1991 وحرمت بعدها من رواتبي لمدة( 20 سنة) فالتجأت للعمل كتاجر متجول ونجحت بعون الله وتوفيقه في كسب قوتي وقوت عيالي.

وفي سنة 2009 أعاد بن علي سجني بسبب فيديوهات كنت اعرضها في المواقع الألكترونية تحكي عن القتل تحت التعذيب(نبيل بركاتي ،وفيصل بركات ورشيد الشماخي وكمال المطماطي ومحمد الماجري ووووووو و حوالي 150 فيديو منشور منذ 2005 إلى 2011)وخرجت في فيفري 2010 من السجن وعاودت النضال إلى أن سقط بن علي رحمة الله عليه.

وجاءت الثورة وعدت في ماي 2011 لعملي كتقني رئيس بنفس الجامعة ويكذب من يقول أننا تحصلنا على تعويضات في هذا الصدد – مشات فينا وفي الحشاشة والحمد لله -. ومن أجل الوطن يهون كل شيئ.

لم أسجل بهيئة الحقيقة والكرامة كضحية أو صاحب ملف عانى السجون و التعذيب والتجويع والتنكيل.

وبالرغم أني انتخبت كنائب رئيس فإني كنت لا أؤمن بالتعويضات مطلقا فقد كنت أناضل ضد الاستبداد فحسب وسجنت في عهد بورقيبة وعهد بن علي في ثلاثة مناسبات وأوقفت أكثر من 30مرة وتم تعذيبي بشكل وحشي لا تتحمله الجبال فما بالك بالبشر. وفاقت المدة بين الايقاف والسجن ثلاثة سنوات كاملة. وليس فخرا أن يسجن الرجال من أجل تثبيت الديمقراطية وكنس الدكتاتورية.

– سنة 2014 تم انتخابي من طرف المجلس الوطني التأسيسي كنائب رئيس بهيئة الحقيقة والكرامة واختصمت مع الرئيسة سهام بن سدرين ومجموعة من الانتهازيين ممن أرادوا إفساد المسار وإفلاس الدولة وتبديد المال العام وتوتير أجواء البلاد ودفعها نحو الاحتقان و مراكمة الأحقاد. وآثرت بلادي و مصلحتها على شهرية أو راتب منقوع بدم الوطنيين الأحرار،ومن لحظتها تم التنكيل بي من طرف الترويكا والنهضة وكل الذين تناوبوا فشلا على الحكم بشكل قميء ومبتذل.

– وعوقبت بالنهاية في شهر أوت 2015 بالإعفاء من الهيئة رغم أن المحكمة الإدارية حكمت واصدرت قرارا برجوعي.

–ومن غرائب الدهر أن ذات المحكمة التي انصفتني بالرجوع قرّرت حرماني من رواتبي نهائيا لمدة ثلاثة سنوات ونصف ولم أتمكّن من الاستقالة من الهيئة باعتبار انه يوجد حكم قضائي بالرجوع لصالحي ولم يقع إنهاء إلحاقي من طرف مجلس الهيئة انتقاما مني حتى لا أتمكن من الرجوع لوظيفتي بالجامعة حيث كنت أشتغل هناك كتقني رئيس إلى أن انتهت مدة عمل الهيئة المقررة في 31ديسمبر 2018.

بحيث انه ومنذ 15 أوت 2015 إلى 31 ديسمبر 2018 بقيت بدون راتب ومحروم قضائيا منه ولا أستطيع العودة لعملي وممنوع من الرجوع للهيئة أو الاستقالة منها.

– رغم ذلك عانيت كثيرا والتجأت للإقتراض من اخوتي وأصدقائي بمقدار فاق 33 ألف دينار مازال نصيب منها لم يقع خلاصه إلى حد هذه اللحظة استلفت لأعيل عائلتي حيث كانت ابنتي تدرس بالجامعة بالمنستير (صيدلة) و تعرفون مصاريف هذا الاختصاص وابني يدرس بمعهد ثانوي بأريانة.

– في موفي ديسمبر 2018 عدت لأزاول وظيفتي بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بالمرازڨة.

– وفي شهر أكتوبر من سنة 2019 تم انتخابي كعضو بمجلس نواب الشعب حيث بذلتُ كل ما في وسعي لخدمة شعبي وجهتي ولم انخرط في أية مناكفة أو خصومة أو صراع ولم أتغيب ولو للحظة واحدة عن جلسة عامة أو لجنة وقمت بما يمليه علي ضميري وديني وربي.

ولكني فوجئت في 25 جويلية 2021 بتجميد عمل البرلمان ثم بتعليق العمل به.

– في 22سبتمبر2021 أصدر السيد قيس سعيد أمرا يحرمنا كنواب من منحنا ورواتبنا وذلك من دون أن يحلّ مجلس نواب الشعب ومن دون أن ينهي تفرغنا ومن دون تمكيننا من الاستقالة باعتبار انها لا تقبل إجرائيا ولا قانونيا إلا إذا تم تقديمها بشكل رسمي بمكتب ضبط مجلس النواب الذي بدوره يُعلم رئيس البرلمان وهو الذي يؤشر عليها وتقع معاينتها من طرف المكتب ثمّ تُعلنُ في جلسة عامة ويقع إعلام الهيئة العليا للانتخابات بها ،وهو ما أضحى مستحيل شكلا وقانونا.

وبهكذا أمر رئاسي أصبحت محروما من راتبي كنائب ومحروم من راتبي كتقني رئيس بالجامعة وممنوع من الاستقالة وممنوع من إنهاء التفرغ في أكبر عملية تحايل ومخاتلة في تاريخ الإدارة التونسية.

هذه وقائع قصَصتها على الرأي العام لفضح جرائم أعاني منها منذ 31 عاما،واتحمل وحدي مسؤولية ما قمت به من أجل وطني وغرس أسافين في خاصرة الاستبداد دون أن أهاب التفقير أو التداين المفروض أو عمليات التجويع الممنهجة التي تعرضت لها منذ 1990.

– واليوم وبعد ما قام به قيس من عملية ممنهجة لتجويعنا أقول له:

انا مستعد أن آكل حجرا وترابا وعلقما واجوع انا و ابنائي وزوجتي ولكن لن تكسر عزيمتنا ولن نخنع أو نخضع لقمعك ودكتاتوريتك ولن أتركك تتفرد بالسلطة حتى وإن سجنتي وحاكمتني بالإعدام وانت الذي وجهت لي تهمة كاذبة تافهة باطلة (الاتصال والتواصل مع جهات أجنبية وتبادل معطيات من شأنها المس من أمن البلاد) ووضعتني ظلما لمدة شهرين في الإقامة الجبرية وهو ما أشّر للجراد الداعم لك والذباب الإلكتروني للنيل مني وهتك عرضي بخطاب الأفتراء والكراهية والعنف والحقد والتحريض والضغينة و المخاتلة والتضليل والاستبلاه والبهتان والتفاهة و التهريج وكلمات البذاءة و الشعبوية الهلامية بشكل يتقيّؤ منه العقلاء.

أختم لأقول :أجوع ونجوع ونُجوّع ونبقَى على عهدنا مناضلين ولا نركن إليك قيس سعيد ولكننا ندعوا الله أن يهديك في الدنيا قبل أن نلتقي أمام الله فأقتص منك طولا وعرضا، ويومئذ لا ينفعك جاهك ولا سلطانك.

وأقسم انه لو بقيتْ حسنة واحدة تشفع لك وتدخلك الجنة فلن أهبها لك ولن اغفر لك.

لقد غفرت لمن جوعني وجوّع عائلتي لأكثر من 31سنة ولكني لن اغفر لك ولن أتجاوز عن خطيئتك تجاهي وتجاه عائلتي وعوائل نواب ليس لهم من ذنب إلا انه تم ترذيلهم بشكل ممنهج ليخلوا لك الميدان فتقوم انت بإصدار أوامر العار والشنار لتجويعهم.

فما ذنب هاجر بوهلال النائب في البرلمان المعلقة أعماله ان تفاجأ هذا اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 برفض مصالح ‘الكنام’ تمكينها من جرعة علاج مرض السرطان بسبب إيقاف جرايتها علما وأنها موظفة طيلة 25 سنة ولم تستأنف إلى اليوم عملها في وظيفتها،وحرمت من راتبها وبقيت معلقة وشمت بها أعداء الانسانية أنصار قيس سعيد.

النائب الصامد رغم التجويع والتنكيل والقمع والبهتان.

النائب الذي يقول ويردد دائما.

الجوع ولا الخضوع.

بل تموت الحرة ولا تأكل بثدييها.

آكل حجرا وعلقما وترابا وزقوما ولا استجديك راتبا سيدي قيس سعيد.

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. .

النائب المناضل المتعفف رغم أنف قيس سعيد

زهير مخلوف