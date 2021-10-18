النهضة : خلفيات الأزمة وآفاق الإنقاذ

أحمد المناعي-باريس جويلية 1994

كلمة…..لا بد منها

هذه الوثيقة التي أضعها بين يدي القاريء لها قصة بسيطة، سأرويها بعجالة لغاية مساعدة القاريء على معرفة الظروف التي تنزلت فيها.

في أحد أيام شهر حزيران/يونيو 1994، اتصل بي أحد قادة حركة النهضة رضا ادريس وأخبرني أن حركته بصدد تقويم مسارها منذ نشأتها وأنها أوكلت الأمر لكثير من أعضائها، غير أنها تحتاج في الآن نفسه إلى آراء ملاحظين مستقلين لا هم أتباعها ولا هم بخصومها، لعل في آرائهم ما ينفع النهضة فيما هي فيه من تقويم ومراجعات لخططها السياسية واستشراف المستقبل.

وقد رحبت بالفكرة وقبلت بالمهمة والتزمت بإنجازها في الموعد وبالحجم المطلوبين، واشترطت شخصيا شرطا واحدا وهو نشر الورقة متى تيسر ذلك. وقد وعدني صاحبي بذلك، مضيفا بأن كل المساهمات ستنشر في كتاب….لاحقا.

وفي الموعد المحدد، تموز/جويلية 1994، سلمت ورقتي المخطوطة لصاحبي، دون الحفاظ على نسخة منها، ليقيني بأنها ستنشر في كتاب. وبعد حوالي السنة، عقدت حركة النهضة مؤتمرها في بلد أوروبي ورجع إلي صاحبي يقول لي بأن الورقة قد لاقت الاستحسان وأطلعني على ما انتهى إليه المؤتمر من إقرار » بأن النهضة قد أخطأت وأن بقية أحزاب المعارضة قد أخطأت وأن النظام أيضا قد أخطأ »، وأضفت مازحا « دفع الله ما كان أعظم وطاح الكاف على ظله ». وأكد لي في نهاية اللقاء بأن المساهمات ستنشر قريبا.

أدركت يومها بأن مغالطة النفس واستبلاه الرأي العام مستمران إلى ما لا نهاية، وظللت أطالب بنسخة من ورقتي، غير أنها لم تكن بحوزة صاحبي، ولم تنشر طبعا في كتاب جامع ولا أحسب أن شيئا من هذه المساهمات قد نشر.

وبتاريخ 26 ماي 1999، أي بعد حوالي خمس سنوات، وصلتني الورقة مع رسالة من صاحبنا، يعتذر فيها على التأخير في إرسالها لكونها لم تكن بحوزته وملاحظا « ولقد دفعني الفضول مرة أخرى لقراءة المحاولة مجددا وأدركت عمق نظراتها التقويمية وسداد تأملاتها الإستشرافيّة، مما يجعلها حية في حوارنا الحالي فشكرا مرتين ».

والحقيقة أن بعض ما شخصته هذه الورقة في سنة 1994، قد سبق لي أن صرحت به إلى مجلة أرابيس في باريس في شهر نوفمبر 1992، حيث قلت « لم يبق لحركة راشد الغنوشي إلا اختيارا من اثنين، فإما أن تتحول إلى عصبة لا تأثير لها على واقع البلاد، وإما أن تتحول إلى أسطورة. وفعلا، تعرف النهضة نزيفا خطيرا في صفوفها. فأطرها النشيطة والمؤثرة في الداخل تملأ السجون واختارت كثير من الأطر المتوسطة والمناضلين القطع معها. أما في الخارج وخاصة بفرنسا، فإن أطرها قد استقالت أو جمدت نشاطها، وهناك منهم من حافظ على علاقات شكلية مراعاة لظروفهم المعيشية. إن عدم الارتياح عام وأغلبية المناضلين يطالبون المحاسبة والتحليل العميق لأسباب فشل خطة حركة النهضة. وهم يطالبون بحوار سياسي ومفاهيمي وليس هذا ما يميز النهضة »… »

وتتمحور الخلافات حول ضرورة التحليل النقدي للمرحلة السابقة. ويطرح خصوم الغنوشي بكل وضوح، قضية المسؤولية عن البدء بمواجهة النظام. ويبدو أن المتهم الأول هو « التنظيم السري » الذي اتخذ قرار قلب النظام بالقوة غداة الانتخابات التشريعية لسنة 1989، بدعوى أن هذا الأخير قد أغلق أبواب الحوار ».

وقد واصلت « ولقد أكدت الأحداث التالية ضعف الحركة وأثبتت السهولة التي تم بها القضاء على الجانب الأكبر من الحركة، طابعها النخبوي في حين اعتقدت القيادة السرية أن كل الذين صوتوا للقائمات المستقلة هم من أنصار النهضة »….. » ويضاف إلى كل ذلك، خلافات حول شكل النشاط، ففي حين ينادي البعض بالرجوع للسرية، يقترح آخرون إنشاء حزب سياسي. »

ولقد صدرت في العشر سنوات الأخيرة كثير من الدراسات عن حركة النهضة، بعضها مناوئ لها مثل دراسة عبد الله عمامي « تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة » سنة 1992(1)

وأعترف أني لم أقرأ ها حيث أني لم أحصل على نسخة منها (مصورة) إلا في سنة 2002. وقد أكد لي الشخص الذي سلمنيها، وهو عضو سابق في « التنظيم السري للنهضة » بأنه إذا ما طرحنا جانبا السب والشتم الذي اشتملت عليه، فإن كل ما جاء فيها من أحداث ووقائع وأسماء هو صحيح.كما صدرت دراسة لعبد الباقي الهرماسي وأخرى للهاشمي الحامدي وكلاهما من النوع المناويء بحسب ما قرأته من ردود عليها، كانت في أغلبها عنيفة وحتى مخلة بأبسط قواعد الحوار الفكري، مما يدل على أن الرأي المخالف وخاصة إذا جاء من ذوي القربى كما هو حال الهاشمي الحامدي، لا زال غريبا عن النهضة.

وفي المقابل، لا نكاد نُحصي المقالات والدراسات والكتب الممجدة لحركة النهضة ودورها ألطلائعي في الساحة الإسلامية وفي المشهد السياسي التونسي. فهي الأولى من بين مثيلاتها في التسامح والمسالمة والاجتهاد والتنوير والديمقراطية.. وقد صدر بعضها عن جيل المثقفين الجدد من أبناء النهضة الأوفياء للخط الرسمي، وصدر البعض الآخر عن كتاب وباحثين أجانب تعرفوا على النهضة من خلال منشوراتها وتصريحات وأحاديث زعيمها، وأنتج كل ذلك حركة ملائكية أو كما يقول أبناءها « حركة ربانية » متقدمة على عصرها وسابقة لزمانها

.

إني لا أدري بصراحة إلى أي حد ساهمت شخصيا في الترويج لهذه السنفونية وبالخصوص في تقديم النهضة كضحية بريئة لقمع النظام المستبد في تونس، ومهما كان مستوى مسؤوليتي وحجم دوري في كل ذلك، فقد فعلته وأنا على تمام الوعي بأن المرحلة تقتضي مني التكتم على بعض الحقائق، حفظا للأرواح والأعراض وأنه لا يمكن على أية حال، منح النظام الاستبدادي مبررات إضافية لتصعيد قمعه.

وأذكر أنه إبان نشري كتاب « العذاب التونسي= الحدائق السرية للجنرال بن علي » في بداية 1995 آخذني البعض على محاباتي أو حتى تواطئي بالصمت عن مسؤولية حركة النهضة فيما حدث في تونس. واعترفت لهم أني فعلت ذلك للأسباب التي ذكرتها آنفا وأيضا لأني لم أكن أملك وقتهاـ موفى سنة 1994، موعد تسليمي مخطوط الكتاب للناشرـ سوى إشارات وبعض الخيوط عن خطة النهضة. بل أكثر من ذلك، لم أكن أعرف شيئا كبيرا عن حركة النهضة على الرغم من معرفتي لكثير من زعمائها وأدبياتها المنشورة. وهو ما لا يرتقي إلى معرفة الأجهزة وآليات صنع واتخاذ القرار، أي العقل المدبر للحركة.

ولقد لازمت الصمت أيضا لاعتقادي بأن أفضل نقد وتشريح هو ذلك الذي يصدر عن أتباع الحركة ومسؤوليها لغاية الإصلاح وتصويب المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رصيدها.

مع كل أسف وعلى الرغم من استقالة الكثيرين من قادة النهضة، لم يجرؤ أحد منهم على الكتابة،(فيما عدا كتاب الحامدي الذي لم أتوصل إليه) أكثر من صفحات يلخص فيها أسباب الاستقالة، على أن أغلبيتهم اختاروا الخروج منها على أطراف الأصابع ولم يكتبوا سطرا، وكلهم مثقفون يعرفون الكتابة ومنهم من يتألق فيها. وهم في صمتهم أشبه ما يكونوا باليساريين التونسيين الذين حرموا مواطنيهم من التعرف على حقبة من تاريخ تونس المعاصر، كانت لهم فيه صولات وجولات. وهو الأمر الذي دفع بأحدهم وهو عبد العزيزالمزوغي إلى إطلاق صرخة استغاثة لدعوة شباب الستينات ـ الذي شاخ وهرم الآن ـ للكتابة قبل الاندثار. (2)

لماذا نشر هذه الورقة الآن؟

لأن نشرها قد تأخر، كما قلت، ـ ولكن أيضا وبالخصوص، لاعتقادي العميق بأنه لا يمكن إعادة تشكيل المعارضة وتوفير الحد الأدنى من شروط بناء المستقبل دون الالتزام بأبسط القيم الأخلاقية كالوضوح والشفافية والصدق وروح المسؤولية، كما أنه لا يمكن لقوى الإصلاح أن تتصرف بالأساليب التي تعيبها على النظام دون أن تفقد ثقة المواطن وتفقد رصيدها المعنوي وتفقد فوق كل ذلك روحها.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================

بسم الله الرحمان الرحيم

باريس في 26 ماي 1999

الأخ الكريم: أحمد، حفظه الله

أسأل الله العلي القدير أن تكون والعائلة جميعا على خير حال وبعد.

فأرجو المعذرة أولا على التأخير في مدك بنص المساهمة القيّمة التي تفضّلت بتقديمها لإخوانك بين يدي حوارهم في السنوات القليلة الماضية. ذلك أن النص لم يكن بحوزتي.

ولقد دفعني الفضول مرة أخرى لقراءة المحاولة مجددا وأدركت عمق نظرتها التقويميّة وسداد تأمّلاتها الاستشرافيّة مما يجعلها حيّة في حوارنا الحالي. فشكرا مرتين.

لا شيء في الحقيقة يغفر لنا تقصيرنا في التواصل فضلا عن التعاون الفكري والعملي لما من شأنه أن يُساهم في الدفع في شأن قضيّتنا وبلادنا والأمة. فهل من تدارك !

والى لقاء قريب أستودعك الله وأرجو لك الصحة والعافية ومزيد العطاء الوطني والسلام عيكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أخوك. رضا إدريس.