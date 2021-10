J’ai connu ce monsieur(Marzouki) quand j’ai fait la connaissance de sa femme: Noura Lahouel Bratovanov

·

MONCEF MARZOUKI,

J’ ai connu ce monsieur quand j’ai fait la connaissance de sa femme , la Française, mère de Miriam et Nadia . Cette dernière a étudié dans la même classe que mon fils.

Installée à Tunis, je les ai perdus de vue . Un jour à l’ aéroport Tunis Carthage, mon mari et moi tombons sur le couple Marzouki avec la jeune Nadia qui n’ était plus qu’ un squelette enveloppée dans une peau . Qu ‘elles ne furent ma surprise et ma peine !

» Qu’ est-il arrivé à Nadia ? ai-je demandé

– Elle souffre d’ une anorexie psychique , me répondit Dr Moncef Marzouki et il ajouta :

– j’ envoie toute la famille en France ( Miriam y était déjà étudiante ) et moi je reste ici et je me bats contre Ben ALI. «

Une fois sa femme partie, c’ est Badi qui est venue occuper la villa d’ el Kantaoui

Je perds de ses nouvelles jusqu’ au jour de passage au Maroc où j’ ai enseigné, je suis descendue dans le même hôtel où j’ avais l’ habitude de m’ y installer quand j’ étais de passage à Casablanca .

Le réceptionniste me connaissait et m’ avait fait une révélation .

Il sortit de son tiroir un passeport tunisien ouvert à la première page, il s’ agissait d’un Tunisien du nord du pays de 26 ans descendu dans ce même hôtel il y a quelques temps . Un jour , ce Tunisien lui avait demandé s’ il pouvait trouver un transport pour se rendre à Marrakech , il lui conseilla de prendre un louage . Ce qu’ il fit . Sur la route, un contrôle de la gendarmerie royale, arrêta ce jeune tunisien et il fut condamné à 8 ans de prison car c’ est un individu impliqué dans le terrorisme .

Quand Moncef Marzouki fut nommé président provisoire en Tunisie, il vint en visite au Maroc et fit libérer tous les prisonniers

tunisiens dans les geôles marocaines parmi eux ce jeune dont je voyais la photo , et comme il avait la double nationalité et le passeport français , il quitta Le Maroc vers la France et abandonna derrière lui son passeport tunisien à L’ hôtel.

Le frère de Moncef Marzouki est venu à l’ hôtel , montrant sa carte d’ identité nationale marocaine , demander le passeport , demande qui fut refusée en attendant que les autorités viennent le réclamer et payer le séjour de ce terroriste tunisien soutenu par Moncef Marzouki .

J’ ai su aussi que Moncef Marzouki planque une partie de son argent au Maroc , il a été aidé par Chadli Ayari pour faire les transferts

Noura Lahouel Bratovanov

11/10/2021

Madame Badi dont il est question etait l epouse de Mohamed Mestiri, un nahdaoui parisien