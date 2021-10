Faouzi Charfi: « Les propos de Moncef Marzouki sont inexcusables »

L’Economiste Maghré

Par Nadia Dejoui -12 octobre 2021

Faouzi Charfi

Entre la composition d’un nouveau gouvernement et les propos de l’ancien président provisoire de la République Moncef Marzouki, il y a de quoi faire pour les partis politiques. A l’instar du parti Al Massar et de son Secrétaire général Faouzi Charfi qui réagit.

En effet, la position du parti Al Massar est claire notamment, après la déclaration de Moncef Marzouki. Puisque, rappelons-le, ce dernier appelle les puissances étrangères à intervenir en Tunisie. Il demande aussi d’empêcher la tenue du Sommet de la Francophonie. Dans ce contexte, Faouzi Charfi, le secrétaire général du parti Al Massar estime, dans une déclaration à leconomistemaghrebin.com, que les propos de Moncef Marzouki sont non seulement inexplicables, mais aussi inexcusables. Surtout provenant de la part d’un ancien président.

De plus, Faouzi Charfi ajoute: « Je condamne sans réserve les propos de Moncef Marzouki, qui rappelons le, sont irresponsables. Ce qui est indigne de sa part c’est de vouloir demander à une puissance étrangère, même un pays ami, d’intervenir dans les affaires intérieures tunisiennes. Or, de telles annonces prouvent une fois de plus son immaturité. Plus encore parce qu’il a violé les principes mêmes de la souveraineté de l’Etat et le respect de l’Etat. Je pense que c’est la fin pour Moncef Marzouki. »