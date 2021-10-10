توفي أول رئيس جمهورية لإيران بعد الثورة الإسلامية أبو الحسن بني صدر اليوم السبت عن 88 عاما في منفاه في باريس. وعلى الرغم من « »مشاركته بالثورة عام 1979 وقربه من الخميني، إلا أن صراعه مع المتطرفين داخل النظام الإيراني أجبره على الهروب إلى المنفى.

تعرفت على المرحوم بني صدر سنة 1968 في باريس وكان وقتها رئيس جمعية الطلبة الأيرانيين في فرنسا وربما أيضا في بقية البلدان الأوروبية ,.حيث كان زعينا طلابيا بارزا في بداية الستينات في يلده. ,

لم يكن الطلبة الأيرانيون في باريس منفتحين على غيرهم وقتها حيث كانوا مراقبين من قبل السافاك وكانوا يعيشون على التقية,

هذه الصورة قي اذاعة فرنسا الثقافية في ندوة جمعتني به لحوالي الساعة بتاريخ 23 ماي 1992 و عندي تسجيلها وسأخاول ترحمتها, الكتاب الذي بين يدي هو كتابه عن « الأسلام وحقوق الأنسان »

رحم الله أبو الحسن بني صدر ورزق أهله الصبر والسلوان