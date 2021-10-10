  • Recherche: »
  • Accueil
  • »Chroniques»توفي أول رئيس جمهورية لإيران بعد الثورة الإسلامية أبو الحسن بني صدر اليوم السبت عن 88 عاما في منفاه في باريس.
Poster un commentaire

توفي أول رئيس جمهورية لإيران بعد الثورة الإسلامية أبو الحسن بني صدر اليوم السبت عن 88 عاما في منفاه في باريس.

Publié par Candide le 10 octobre 2021 dans Chroniques

توفي أول رئيس جمهورية لإيران بعد الثورة الإسلامية أبو الحسن بني صدر اليوم السبت عن 88 عاما في منفاه في باريس. وعلى الرغم من «  »مشاركته بالثورة عام 1979 وقربه من الخميني، إلا أن صراعه مع المتطرفين داخل النظام الإيراني أجبره على الهروب إلى المنفى. 

تعرفت على المرحوم بني صدر سنة 1968 في باريس وكان وقتها رئيس جمعية الطلبة الأيرانيين في فرنسا وربما أيضا في بقية البلدان الأوروبية ,.حيث كان زعينا طلابيا بارزا في بداية الستينات في يلده. ,

لم يكن الطلبة الأيرانيون في باريس منفتحين على غيرهم وقتها حيث كانوا مراقبين من قبل السافاك وكانوا يعيشون على التقية,

هذه الصورة قي اذاعة فرنسا الثقافية في ندوة جمعتني به لحوالي الساعة بتاريخ 23 ماي 1992 و عندي تسجيلها وسأخاول ترحمتها, الكتاب الذي بين يدي هو كتابه عن « الأسلام وحقوق الأنسان »

رحم الله أبو الحسن بني صدر ورزق أهله الصبر والسلوان

Permalien

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Gravatar
Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Annuler

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :