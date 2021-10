Livre: Les prisonniers palestiniens sous occupation sioniste: maltraitance, torture et négligence médicale. Par Zohra Credy et Ahmed Manai

Editions de l ITRI: 250 pages– 18 D

Parution le 16 septembre 2021

Avant-propos

Dans ce contexte marqué par l’offensive impérialiste qui tente de défendre ses intérêts géostratégiques face au bloc euro-asiatique en encourageant la politique de « normalisation » des pays arabes avec l’ennemi sioniste au détriment des aspirations à la dignité et à la liberté des peuples du Levant et notamment celles du peuple palestinien, l’Institut tunisien des relations internationales a tenu à publier cet ouvrage pour rappeler la centralité de la cause palestinienne et démontrer au vu des crimes abominables commis envers ce peuple, que la paix ne peut être envisagée avec les sionistes, porteurs d’une idéologie raciste, suprémaciste et fasciste.,,,,,,,