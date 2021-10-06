منصف الزناد…..العائد من الماضي

لكم سعدت اليوم السبت 2-9 -2021 بلقاء صديقي المنصف زناد الذي تعرفت عليه سنة 1965 في مدينة نانصي بشرق فرنسا. وقد كان جاري في المدينة الجامعية « فان دفر »لمدة ثلاث سنوات. منذ غادرت نانصي سنة 1968 لم ألتق المنصف الا مرتين وهذه هي التانية. لم نكن الا حوالي 12 طالب تونسي في نانصي في تلك الفترة والمنصف هو الوحيد الذي استقر هناك وبنى عائلة وامبراطورية في ميدان التحاليل البيولوجية والمخبرية.

في سنة 1966 نظمنا احتفالا بمناسبة عيد الأضحى حضره أكقر من عشرين طالب وطالبة من تونس والمغرب وتركيا وايران وفرنسا( زوجة أحد أصدقائنا مختار الربيع التي كانت من جزيرة ريونيان) وقد وفر لنا مدير الحي الجامعي قاعة كبيرة احتفلنا فيها بالعيد ومطبخا وكل لوازم الطبخ وماعون الأكل والشرب ولأول مرة في حياتي طبخت الكسكسي لمجموعة بهذا العدد. كما وفر لنا قاعة أحرى صلينا فيها صلاة العيد.

وعلى اثر ذلك فكرنا في انشاء جمعية لمسلمي « لورين » لخدمة الجالية العمالية التي كانت تتركب من الجزائريين خاصة وتحتاج الى بعض الخدمات من رفع الأمية وغير ذلك.

وفعلا تم ذلك وقد اخترنا لها رئيسا في شخص محمد بن كروم مغربي_فرنسي(وقتها لم يكن يسمح للأجانب بتأسيس جمعيات وجاء ذلك مع فرنسوا مترند سنة 1981 )وكنت الكاتب العام.

كل الذين شاركوا في الأحتفال أصبحوا أطباء ومهندسين وخبراء كبار في اختصاصاتهم ورجعوا الى أوطانهم والوحيد الذي استقر في نانصي هو الصديق منصف زناد.

وقد تعهد المنصف بسحب ملف هذه الجمعية من البرفكتور وسنكتب عتها ورقة حالما يتم ذلك.

Association des musulmans de Lorraine.