سيدي محمود المناعي …في ذكرى وفاته (4 أكتوبر1994 )

1994سيدي محمود المناعي …….في ذكرى وفاته-04 أكتوبر

هو أكبر أخوتي مولود في فيفري1928 ومقامه متميز في العائلة فهو « سيدي » و سيد كل اخوتي الذكور والأناث على عادات وتقاليد مجتمعنا وعائلاتنا. فهو الأب الثاني في حضور الأب ويتولى الصدارة في غيابه.

لم أكن أعرفه كثيرا الى حد سنتي الرابعة أو الخامسة أي الى عام 1946 أو 1947. فقد كان كثير السفر والسفر وقتها لم يكن بالطيارة ولا بالسيارة وانما بالحمير والبغال في أفضل الأحوال.كانت رحلة الشتاء والصيف الى بلاد افريقيا لشراء الحبوب وبيع زيت الزيتون. السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت سنوات صعبة عسيرة بالنسبة للجميع فهي بين المجاعة والخصاصة. وقد تولى أخي محمود القسط الأكبر من مسؤولية العائلة. والدي كان ينشط أيضا في فلاحته المتواضعة وتجارته الهزيلة لكن في دائرة البلدة.

لم أستأنس بأخي محمود وأتعود على حضوره الدائم الا في سنة 1950 أو 1951 . في تلك السنة دخل يخدم في البريد في الوردانين ومركز البريد هو عبارة عن غرفة تنوسط دار مدير المدرسة وأحد قسميها. كانت المدرسة الوحيدة في الوردانين(مدرسة الأمل حاليا).

وأذكر أنه ذات يوم وقع تحويل مركز البريد الى محل استخرج من دار جدي فرحات كان أوسع من الأول وبقي هناك الى بداية الستينات ومنذ ذلك الوقت سيبقى أخي محمود قريبا منا.

بداية من سنة 1952 وانطلاق المقاومة من أجل الأستقلال وميلاد مجموعة فلاقة الوردانين سيصبح مركز بريد الوردانين أحد نقاط التجنيد حيث أن أخي محمود كان أحد أفراد الهيئة الثلاثية المشرفة على العملية وهم حسن موسى وعلي بلقاسم كان محمود أمين مال الشعبة الدستورية(هو الذي أعطاني اشتراكي في الحزب عام 1954 والذي أحتفظ به الى الان) والمسؤول أيضا على تلقي المساعدة المالية من الأتحاد العام التونسي للشغل عبر عبدالله فرحات لتسليمها الى حسن عبدالعزيز الذي يوزعها بدوره على عناصره.

وأتذكر أني حضرت حصتين من المفاوضات بين محمود المناعي و« متطوعين للأختفاء » هما محمد الجيلاني سعيدانة وحمزة الصغير منصور… كلام غريب بالوشوشة والهمسات فيه وعود والتزامات وبعد أقل من ربع ساعة مع كل منهما تم الأتفاق . وقد انضما الأثنان للمقاومة حتى النهاية وبعد الأستقلال دخل الأول سلك الحرس الوطني ودخل الثاني سلك الأمن.

في سنة 1953 وقع تركيز مركز جندرمة في في معصرة في حومة بئر زعبار. كان قائد الجندرمة يهوديا يسمى كوهن ويتحدث اللهجة التونسية بطلاقة. كان يتجول في القرية منفردا يسلم على الناس قبل أن يسلموا عليه… لا يحمل سوى مسدسا.

وفي مرة من المرات جاء الجندرمي كوهين الى مركز البريد ودخل إلى ما وراء الحاجز -الكنتوار- حيث أخي دون استئذان وسمعت حديثا غريبا بين الرجلين..

وقد روى لنا أخي فيما بعد أن الجندرمي طلب منه بالحاح أن يلاقيه بحسن بن عبدالعزيز…ولو من بعيد « والله يا شي محمود نشوفو برك… والله… » وأخي يحتج أنه لا يعرفه ولم يره أبدا في حياته وأنه موظف.

مركز بريد الوردانين فيه موظف واحد هو القابض وعون التلقون وموزع البريد وهو الذي يأتي يوميا يشكارة البريد من الساحلين حيث تسلمها الحافلة قبل أن تواصل رحلتها الى قرى ومدن الشط البحري انتهاء بالمهدية.

سنة 1954 نجحت في الشهادة الأبتدائية وأصبح أخي يطمئن لي فينوبني في بعض الأعمال وخاصة في توزيع البريد القليل وفي جلبان شكارة البريد من الساحلين, كنت أعشق ذلك فقد كان له دراجة هوائية جديدة. وكان يكلفتي أيضا بمهام خاصة سريعة ذات طبيعة سرية لدى أحمد قلابة في الحومة القبلية, رسائل شفوية لا أفهمها واتيه بالرد من نفس الطبيعة,أحمد قلابة أصبح عون حرس وطني بعد الأستقلال.

عرس صامت

تزوج أخي محمود ربيع سنة 1954 من خديجة بنت الحبيب حميدة في أجواء غريبة. عرس ليس فيه أبسط مظاهرالفرح. عرس صامت بلا طبل ولازكار ولا زكرة ولا غناي ولا غناء لسبب اعتبره الجميع عاديا وقتها وهو أننا كنا في ظروف كفاح وأن هناك شهداء وهناك محاكمات ومساجين.( تذكرت ذلك بعد أكثر من أربعين عاما عندما حضرت في اليوم التالي لزواج بنت الغنوشي في 1995 في لندن. راح الغنوشي يشتكي لي كثرة ضيوفه وضيق القاعة التي استأجرها .وأسفه أن لم يكترى قاعة كذا .أو كذا ..ولا أحسب أنه فكر يومها في ضيق عنابرالسجون التي ضمنها لأتباعه وهرب سنة 1989.)

بعد الأستقلال استقال أخي محمود من البريد ودخل عالم التجارة والأعمال. وقد صاحبته صيف عام 1958 الى سيدي بوزيد لأكثرمن شهرين لكيل النعمة-القمح والشعير-واللوز مع شريكيه انذاك حسن موسى ومحمود بالحاج.ولأول مرة أركب ظهر الجمل في رحلة ليلية من بوزيد الى أم العظام ,

ودخلوا عالم الزيت والزيتون وأسسوا أول معصرة عصرية في الوردانين. وقد احتاج تركيبها قدوم فتي ايطالي وكنت أنا الوسيط بينه وبين القوم وقد سكن معنا في أحسن غرفة في الدار.

ونشط الثالوث في صناعة الشامية . ثم فتحوا محلا لتجارة مواد البتاء في سوسة هو وحسن موسى والبشير اسطى وستستمر هذه الشركة الثلاثية وتتطور وتتنوع وتقتحم ميادين عديدة وخاصة السياحة. في بداية الستينات أنشأوا نزل القصروهو أول نزل سياحي في سوسة وقد استمرت هذه الشركة الثلاثية الى اخر حياتهم.

رجل الأعمال لم يهجر السياية:

ظل الشأن العام من المشاغل الأولى لمحمود المناعي فقد استمر في تحمل المسؤوليات في الشعبة الدستورية ثم في الدائرة الحزبية ثم تولى رئاسة بلدية الوردانين لدورتين متتاليتين من 1972 ال 1980 . وهي مسؤوليات مكلفة لمن يتحملها من الموسرين اذ كثبرا ما يتولى تسديد النفقات التي تعجز عنها ميزانية البلدية.

كان سندي وسند مليكة وأطفالي في كل الصدمات التي عرفناها في حياتنا بداية من أوت 1997 عندما اعتقل ابني بلال وكان عمره دون الخامسة عشر ثم في أفريل 1991 عندما وقع اعتقالي وبقيت العائلة تجهل مصيري. عملت مليكة زوجتي كل ما استطاعت للتعرف على مصيري فكتبت الى وزير العدل واتصلت بالمحامين والروابط الحقوقية في تونس وفرنسا أما أخي محمود فقد اتصل مباشرة بعبدالله القلال وزير الداخلية الذي اعترف له بأني كنت عنده ولكن ليس تحت مسؤوليته..والفاهم يفهم.

يوم 18 ماي 1991 غادرت مطار يورقيبة-المنستيرعلى متن طائرة تونس الجوية في اتجاه باريس. كان في توديعي أخي محمود وزوجتي مليكة. لم نتحدث كثيرا فالأيام السابقة كانت أياما حزينة لنا جميعا. عندما عانقت أخي وقبلته لم أكن أتصور أنني لن أراه بعد ذلك أبدا ولا حتى أن أكلمه. ففد حرصت بعد أن استقر بي الحال في باريس أن لا أهتف له كي أجنبه غضب بن علي فقد كنت أعرف موقف الأخير منه منذ عام 1987 .

ليلة 5 أكتوبر 1994

حاولت النوم على عادتي مع منتصف الليل. أطفأت الأنوار وحاولت النوم وعلى غير العادة هجرني النوم ليلتها وتقلبت في الفراش ونهضت واشتغلت بعض الوقت..ثم ..مع الساعة الرابعة دق جرس الهاتف واختطفت السماعة في الجرس الثاني وكأني كنت أنتظره. كان على الخط أخي الأصغر عبدالكريم: سيدي محمود الدائم الله. كنت أسمع البكاء والنحيب من حوله..قلت له: رحمه الله ..حاولوا أن تؤخروا الجنازة الى اخر وقت..سأكلمكم في الصباح..

وبادرت بكتابة هذه الرسالة-الفاكس الى الرئيس. ثم أرسلتها..وانتظرت..انتظرت الصباح لأحجز بقعة في الطائرة وانتظرت رد الرئاسة…كنت أسكن على بعد عشر كلمترات من مطار أورلي وكانت الأجراءات سهلة وسريعة. قدرت أنه لوجاءت الموافقة الرئاسية قبل العاشرة فبامكاني السفر والوصول قيل الدفن…..انتطرت طويلا ولم يأت رد. مع الساعة الحادية عشر اتصلت بالعائلة وعزيت الجميع وأعلمتهم أنني لن أجيئ.

من الغد اتصلت بالصديق فاوسطو الذي رقن لي مخطوط الكتاب وأعلمته بأن لا شيئ يمنعني الان من نشر الكتاب وفي يوم الأثنين توجهنا معا الى دار نشر « لادكفارت » لمقابلة مديرها فرنسوا جاز. بعد أسبوع اتصل بي فرنسوا وقال لي أنه سينشر الكتاب خارج البرنامج السنوي ويحتاج لجلسة عمل مع بعضنا. وصدر الكتاب في 3مارس 1995.

رسالة فاكس / الى الرئيس بن علي(مخطوطة)

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد رئيس الدولة التونسية: سلاما و بعد،

بلغني اليوم الأربعاء 5 أكتوبر نعي أخي المرحوم محمود المناعي و سيقع دفنه اليوم بعد صلاة العصر.

انك تعلم أنني لا أستطيع توديعه و دفنه و ليس ذلك خوفا، فالموت الذي أدركه اليوم سيدركني بعد ساعة أو عام، و لست أبالي به ما دام بعده اللقاء مع خالقي.

إنني لا أستطيع أن أقوم بهذا الواجب لأن وضعي الإداري لا يسمح بذلك.

لذا:

أطلب منك الإذن لي بالدخول لتونس لساعات قليلة، أشيع فيها أخي لمثواه الأخير ثم أرجع من حيث أتيت، و أحتاج في ذلك لضمانك الشخصي و ليس سواه، و أحتاج في ذلك لتدخلك الشخصي لدى السفير التونسي بباريس لمنحي رخصة الدخول و الخروج في شكل جواز سفر صالح ليوم.

يمكن لك أن ترفض لي هذا الحق المشروع… و لن يزيدني ذلك إلا صلابة و شدة في مقاومة نظامك. و قد تقبل و تعد و تفي بوعدك، و أن بعد ذلك أمرا.

و الســـــــــــــــــــــــلام

أحمد المناعي

تلفون: 33.1.690575.76

فاكس:33.1.69440686

حرر بباريس في 5 أكتوبر 1994 على الساعة الرابعة صباحا

كنت مقرا العزم في حال الموافقة على طلبي حضور جنازة أخي أن أقطع مع لجوئي السياسي ووضعي المعارض خاصة بعد أن أخرجت عائلتي واكتشفت حقيقة المشروع « التخريبي » لتونس.

فيما بين تاريخ وفاته في أكتوبر 1994 وتاريخ رجوعي الى تونس في أكتوبر في 2008 كثيرا ما كنت أرى أخي محمود في المنام وكنت اراه دائما حيا ولم أصدق أنه مات الا عندما زرته في مثواه الأخير وقرأت عليه الفاتحة.

كل عبارات الشكر والاجلال والتقدير والعرفان لاتفي أحي محمود وخديجة حقهما …ورحم الله كل الذين ذكرتهم وقريبا سنلتقي لأعبر لهما عن محبتي.

أحمد