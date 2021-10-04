بسوسة/تونس ليلة 22 ماي/آذار 2021التقرير الختامي للندوة الأخيرة عن بعد:

» الانتفاضة الأخيرة بقطاع غزّة والقدس الشريف: الدوافع، الحصيلة، والآفاق « .

– تنظيم : المعهد التونسي للعلاقات الدولية.

– المشاركون :

1- الدكتور أحمد المناعي: رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية (تونس).

2- الدكتور نزار بوش: أستاذ بجامعة موسكو ومحلّل سياسي وإعلامي بإذاعة سبوتنيك (سوريا/روسيا).

3- أ. خالد أبو علي حسن: باحث بيئي وأسير سابق محرّر (فلسطين).

4- الدكتورة إيمان الكشباطي: أستاذة علم اجتماع وإعلامية/ جامعة تونس 1 (تونس).

5- الدكتور عادل بن يوسف: أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن وإعلامية/ جامعة سوسة ومنسّق الندوة (تونس).

6- أمير العقربي: باحث في تاريخ الزمن الراهن ومقرّر الندوة (تونس).

مقدمة:

يعتبر الصّراع الفلسطيني الصهيوني قضيّة حارقة رغم تجاوزه سبعة عقود. و تعدّ معاناة الشعب الفلسطيني جزءا من الهم العربي الذي تحمله الشعوب جيلا بعد جيل و من منطلق شعورها بالدور التاريخي الذي تلعبه في سبيل الارتقاء بوعي شعوبها تعمل « الانتيليجينسيا العربية » على تحليل الواقع و تفسير أسبابه و البحث عن حلول لوضع حد لمعاناة شعب اغتصبت أرضه و العاليتفرج

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الندوة التي شاءت الظروف الصحية العالمية أن تجعلها افتراضية و التي شاركت فيها خيرة الكفاءات من تونس و الوطن العربي تم خلالها التباحث حول الجذور التاريخية للصراع الفلسطيني الصهيوني و دور الربيع العربي في صرف الأنظار عن هذا الصراع، بالإضافة لواقع المرأة الفلسطينية و مدى نجاحها في تحقيق المساواة مع الرجل دون نسيان ما خلفهالعدوان الأخير على الشعب الفلسطيني…

وبعد تبادل الكلمات وتقديم منسق الندوة الندوة، أهدافها والغاية منها، تولّى المشاركون التدخّل بتقديم ورقاتهم حسب الترتيب التالي:

أ. خالد حسن ابو علي: « فلسطين: جذور الصّراع والتراكمات التي أدّت إلى هذا العدوان والإنتفاضة بوجه المحتلّ »:

ركّز الأستاذ خالد أبو خلي حسن من مدينة جنين بفلسطين المحتلة على الجوانب التالية:

يعتبر الصراع العربي الصهيوني صراع ضارب في التاريخ ومتعدّد الأبعاد ذي جذور تاريخية سعود إلى منتصف القرن التاسع عشر حيث بدأت فكرة إنشاء وطن قومي لليهود تظهر و قد وقع تداول بعض أسماء دول لإقامة الوطن الموعود على أراضيها كالأرجنتين و أوغندا… لكن الرأي استقر على فلسطين من خلال اللعب على وتر المقدسات و قصة الهيكل و أرض الميعاد وهو توظيف جاذب للمتدينين و الباحثين عن عذرية دينية لكن مسألة المقدسات ليست سوى واجهة للصراع الذي كانت أهدافه في العموم سياسية من خلال زرع كيان داخل الجسم العربي و استراتيجي من خلال محاولة السيطرة على المياه و المنافذ البحرية في منطق الشرق الأوسط و لعل الشعار الذي يرفع في اسرائيل « اسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر » خير دليل.

2- د. نزار بوش: « في طبيعة وصدى الصواريخ التي استهدفت تل أبيب في الانتفاضة الأخيرة« :

ركّز الدكتور نزار بوش من موسكو في مداخلته على النقاط التالية:

أنّ الربيع العربي يصرف الأنظار عن الصراع العربي – الصهويني فإلى غاية بداية القرن الحادي و العشرين كانت القضية الفلسطينية محور الاهتمام الأكبر لدى الشعوب العربية و كان الشارع يتحرك بمجرد حدوث عدوان على الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى حناجر الفنانين التي حملت القضية لكن الوضع بدأ في التغير مع احتلال العراق و حرب إلى 33 يوم في لبنان و مع إطلالة الربيع العربي و ما خلفه من دمار و خراب و أزمات كبيرة انشغلت الشعوب بأوضاعها الداخلية كما أن بوصلة « الجهاد » تحولت من فلسطين إلى أماكن أخرى بدعم من شيوخ قدموا الفتاوى لمن يطلبها…

و قد ساهمت التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في صرف الأنظار عن معاناة الشعب الفلسطيني باصطناع معارك هلامية أحيانا وزادت « اتفاقية أبراهام » وصفقة القرن في مزيد تهميش القضية، ناهيك أن أنظمة عربية أعلنت تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية وهي تباعا: الإمارات والبحرين والمغرب وعما قريب السودان.وقدم عرضا حول نوعية الصواريخ التي استهدفت الكيان الصهيوني وهي في الأصل سورية- إيرانية مطورة الصنع وفي مقدمتها صاروخ القاسم …

3- د. عادل بن يوسف: » الانتفاضة الأخيرة بغزّة والقدس الشريف: الحصيلة البشرية والسياسية و هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار »:

أكد الدكتور عادل بن يوسف في مداخلته على انّ حصيلة العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية كانت ثقيلة من الناحبة البشرية والمادية بسقوط حوالي 240 شهيد و 1490 جريحا زد على ذلك الخسائر المادية المتمثلة في ملايين الدولارات بتدمير المنازل و المستشفيات والمنشآت الصحية والثقافية من مكتبات ودور نشر… و الأبراج (برج الجلاء ذو الطوابق العشرة مثلا) الذي كان يحتضن مؤسسات إعلامية أجنبية لقناة الجزيرة ووكالة آسوشايتد- بريس…

وأضاف أنه لا يمكن المرور دون الإشارة لعدد القتلى من الجانب الصهيوني الذي تجاوز 12 ضحية (حسب الرقام الرسمية) إضافة لعشرات الجرحى وخاصة هو فقدان الشعور بالأمن لدى غالبية الشعب بالكيان الصهيوني بسبب قدرة صواريخ المقاومة على اختراق العمق الصهيوني: حيث سقط 42 صاروخا (من مجموع 3200 صاروخ) بكل من هشارون (شمال تل أبيب) و بمنطقة يهودا وريشون لتسيون…

أما على الحصيلة المادية فقد قدر خبراء اقتصاديون الخسائر المترتبة عن العدوان بملايين الدولارات دون التغافل عن الإحراج الذي وُضع فيه الصهاينة نتيجة الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان…

4- د. إيمان الكشباطي: » لمرأة الفلسطينية، الانتفاضات ومسار تحقيق المساواة المواطنية« :

ركّزت الدكتورة إيمان الكشباطي في مداخلتها على جملة من الأفكار الهامة المتصلة المرأة الفلسطينية وفي مقدمتها أنّ واقع المرأة يكشف تناقضات المجتمع الفلسطيني وأنه رغم التنوع العرقي والديني للشعب الفلسطيني، إلا أنّ سيادة التشريع الإسلامي على المنظومة القانونية قد ساهمت في تهميش مكانة المرأة رغم محاولات التدارك من خلال اعتماد مبدأ « الكوتا » في الانتخابات. فالمرأة الفلسطينية محرومة من تولي المسؤوليات السياسية والإدارية العليا لصالح الرجل وقدمت أرقاما حول هذه الظاهرة… وفي الواقع لا تعد المرأة الفلسطينية استثناءا في محيطها العربي فالنساء في العالم العربي يواجهن نفس الوضع. و في المقابل نجد دولا محافظة تتبوأ فيها النساء مراكز القرار العليا و استحضرت هنا « بنازير بوتو » في باكستان و « ميغاواتي سوكارنو بوتري » في أندونيسيا…

5- « صدى الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة في الخارج »: الدكتور أحمد المناعي

ركّز الدكتور أحمد الماناعي رئيس المعهد التونسي للعلاقات الدولية في مداخلته على تعقّد القضيّة الفلسطينية ودقتها وتحولها إلى قضيّة دولية بامتياز

توصيات الندوة: بعد تقديم الورقات والنقاش خرج المشاركون بجملة من التوصيات تركزت حول النقاط التالية:

أولا: ضرورة غرس الوعي بالقضية الفلسطينية لدى مختلف الفئات العمرية و الاجتماعية كضرب من ضروب مراكمة الانتماء الوطني و الانتصار للقضايا العادلة

ثانيا: قطع الطريق على الأفكار التي تنحرف ببوصلة النضال إلى دول أخرى غير فلسطين.

ثالثا: التصدي لكل مشاريع التطبيع واعتبارها جرائم ولا وجهات نظر.

رابعا: التشجيع على الاشتغال على القضية الفلسطينية في البحوث العلمية لضمان ديمومة حضور القضية الفلسطينية في المخيال الشعبي وتوارث حملها عبر الأجيال.

حرّر بسوسة/تونس ليلة 22 ماي/آذار 2021 على الساعة 22.15 د/ 00.15 د دقيقة.



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أحمد المناعي: في سنة 1948

يوم « أخذ اليهود فلسطين »:

في مثل هذه الأيام من شهر ماي سنة 1948 كنت طفلا في السادسة من عمري و في السنة الأولى في الكتاب عند سيدي المؤدب قوقو في سيدي ابراهيم بالوردانين. كنا قد تحولنا للسكن في دار جدي المرحوم محمد صالح فرحات كي يتسنى لوالدتي رحمها الله الاعتناء بوالدها و هو على فراش الموت.

ذات يوم جاءت صفية زوجة خالي عبد الله رحمهما الله لزيارة الجد. كانت المرة الأولى التى أراها وبدت لي أنها من عالم اخر. حديثها كان غريبا و لباسها كان أغرب. كانت عارية الرأس وتخرج سافرة ولا أحد يشعر بالحرج.وسألت أمي كيف يمكنها ذلك فقالت لي انها بنت المدينة.

كنا جالسين على الحصير نستمع لحديث الخالة صفية بنت المدينة و هي على ما كانت عليه من المعرفة و الثقافة و الإطلاع و في لحظة ما قالت أن « اليهود قد أخذوا فلسطين » ».

لم أكن أعرف ما اليهود و ما فلسطين فلم يكن عندنا يهود في الوردانين. و لكني تلقفت المعلومة و أسكنتها في أحد أركان ذاكرتي وظت خامدة الى أن جاءت لحظة انتعاشها.

بدأت أسمع بفلسطين والفلسطينيين أيام الأعتداء الثلاثي على مصر سنة 1956. لكن الى ذلك الحد لم تكن فلسطين تمثل شيئا يذكر بالنسبة لي ولا حتى بالنسبة للكبار من حولي. كان الأعلام بدائيا …الراديو لمن تيسر له والصحافة لمن يقرأها وهم قلة ولم أكن من بينهم.

الحقيقة أن خمسينات القرن الماضي كانت سنوات التحرير الوطني في تونس والمغرب أولا ثم في الجزائر.لم تكن القضية الفلسطينية حاضرة في المشهد السياسي وكانت مأساة الفلسطينيين ونكبتهم وخسارة وطنهم وديارهم اخرقضايا التونسيين أوعلى الأقل أبناء جيلي.

في الجزائر:

في شهر جانفي 1965 كنت في عاصمة الجزائرحيث علمت بميلاد حركة التحرير الفلسطينية » فتح « و بعد أسبوع من الإعلان نظمت جبهة التحرير الوطني الجزائرية مظاهرة ليلية مساندة للمقاومة الفلسطينية. ولأول مرة في حياتي أشارك في مظاهرة بذلك الحجم قال لي صديقي ودليلي في الجزائر رشيد بن عيسى أنها بحجم المظاهرة التي عرفتها العاصمة الجزارية يوم الأعلان عن الأستقلال تحت شعار » باب الواد اداه الواد » ».

منذ ذلك التاريخ وفلسطين بوصلتي وهي في قلبي وفي قلب زوجتى وأبنائنا وبناتنا وأحفادنا وحفيداتنا المنتشرين بين أوروبا والكندا دونما دعاية سياسية أو توجيه فكري… هو حب بالفطرة كحب الأم وكحب الأرض وكحب القيم الأنسانية…

ابني الطاهر المناعي في مشروع صعوده الى قمة الأيفرست كان ينوي تركيز العلمين التونسي والفلسطيني على هذه القمة غير أن شابا فلسطينيا كان يهيئ نفسه لهذا المشروع طلب منه أن لا يحرمه من تحقيق حلمه وحلم الفلسطينيين بأن يكون صاحب هذا الشرف شاب فلسطيني.

وما ميز القضية الفلسطينية عن كل قضايا الأستعمار في العالم أنها تحولت في أقل من قرن الى قضية انسانية يجتمع حولها الناس من كل الأعراق ومن مختلف التوجهات السياسية والفكرية والدينية وما كان ذلك ليتم لولا قوة ارادة شعب الجبارين و قدرته على استنباط أشكال المقاومة المواتية لكل مرحلة تاريخية