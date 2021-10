Adieu Bernrnard Tapie

Bernard Tapie se rend même dans une réunion électorale du FN, à Orange. C’est l’écrivain André Bercoff – son ami – qui racontera la scène. Tapie prend le micro, les huées couvrent presque son discours. Il attaque, sur le thème de l’immigration, provocateur : « On prend tous les immigrés, on les met sur un bateau, on les emmène très loin d’ici. » La foule acclame, surprise. Tapie reprend : « Et quand ils sont loin, pour être sûrs qu’ils ne reviennent pas, on coule les bateaux. » Le public est aux anges. Soudain, Tapie adopte un autre ton, et lance : « Je ne me suis pas trompé sur vous. J’ai parlé d’un massacre, et vous avez applaudi. Demain, au moment de vous raser ou de vous maquiller, lorsque vous vous verrez dans la glace, gerbez-vous dessus… » La fin du meeting est assez houleuse, évidemment… C’était aussi cela, Tapie. Une sacrée « paire de burnes », comme aiment à le caricaturer les auteurs des Guignols de Canal

Partager cet article : E-mail

Imprimer

Facebook

Twitter

Tumblr

LinkedIn

Pinterest

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires