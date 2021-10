LES TRENTE ANS (30) de l’INSTITUT DU MONDE ARABE

L’institut du monde arabe a été fondé en 1987 à l’instigation de l’ex-président français Valéry GISCARD D’ESTAING. L’objectif déclaré: faire connaître la culture et la civilisation arabe au monde occidental; le but implicite : démontrer au monde entier que la France est une puissance « musulmane », c’est-à-dire la tutrice de ce monde tant convoité depuis longtemps par les puissances européennes…Pour fêter ses 30 ans, l’IMA a donc décidé d’ouvrir grandement ( et gratuitement ses portes) pendant trois jours, du 30 septembre au 1er octobre, au grand public : »expositions, musée, visites guidées, concerts, ateliers, cours d’initiation à la langue arabe…tout est gratuit! « annonce le dépliant du programme de l’Institut. Pour la visite guidée, nous avons : « Second biennial of photography in the contemporary arab world » où des photographes arabes, mais aussi étrangers, restitue par l’image ou les images appropriées, pertinentes, la drames que vit le monde arabe….Tous les pays arabes ou presque y sont présentés.Les photographies sont parlantes et disent mieux la réalité du monde arabe que mille discours théoriques…LES CHRTIENS D’ORIENTLes Chrétiens d’Orient n’ont pas été oublié, et une exposition leur est dédiée sous le titre de: « CHRTIENS D’ORIENT. Deux mille ans d’histoire ».Sur la suggestion de ma fille, Hanna, qui ne manque jamais ce type de manifestations culturelles dont elle raffole, je me suis donc rendu en sa compagnie aujourd’hui, 30 septembre, à l’IMA, pour nous immerger dans la foule des visiteurs assoiffés de culture et de découverte désintéressés de l’Autre. Le public était composé essentiellement d’Européens, et peu d’Arabes paradoxalement! Ma fille me fait faire tous les étages où sont exposés photographies, pièces de musée, tissus et tapis antiques, ateliers, musiques, etc.Nous avons pris des photos et nous nous sommes finalement photographiés comme des touristes, et non comme des chercheurs de « culture »! Alors, ma fille me dit : « attention, Papa, ne pas les reproduire sur ta page FB, ces photos, et ne joue pas au narcissique! » Je lui ai répondu : » sans petite dose de narcissisme, ma chérie, la vie et l’existence de l’Etre, perdent leur sens, et ce qui donne des motifs d’action et d’amour de vivre, c’est justement cet ego dont parlent les Psychologues!… »Au contraire de l’avis de ma fille (discrète et modeste), je m’autorise à doubler l’exposition photo de l’IMA par la mienne!!!

