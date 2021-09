AH ! LES HYPOCRITES . POUR EUX , NEJLA BOUDEN … “ NE SERAIT PAS COMPÉTENTE ! “ DÉJÀ ! ! ! Abdelaziz Dahmani

Entre deux sommeils , ce matin , j ai entendu sur une Rado Étrangère , la “ confirmation “ de la nomination de Madame Nejla Bouden Ben Romdhane comme nouveau Premier ( ou Première ? ) Ministre , désignée parle Président Tunisien Kaies Saied … A cette “ Première “ dans l Histoire tunisienne , maghrébine et sûrement arabe … , les premières critiques , deja …. IL en faut , rien n est parfait dans ce monde . Entre deux sommeils , j ai pas retenu les noms . Pour eux “ ELLE SERAIT INCOMPÉTENTE “ …Un mot à alors fusé dans ma tête : “ Ah , les Hypocrites “ ! Pour dire vrai , je ne défends pas , la promue Nejla Bouden , je ne la connais pas , et suis incapable de la savoir compétente ou pas. Bien que son parcours est des plus respectables . Et qu Elle fut impliquée dans Les réformes notamment de …l enseignement supérieur , et ses succès discrets dans les domaines scientifiques … Mais pour eux , “ Elle serait déjà …incompétente “ Jugement primaire , d une sorte de cours de justice Taliban ! Incompétente parce que Femme ? Oui , dans leurs pensées intimes , une Femme ne peut être que “ Complémentaire “ , n ayant pas tous les Droits , d une citoyenne reconnue , sans aucun préjugé . Oui des Droits de s enrichir ou de séduire . Mais pas d être aux commandements , de diriger … Le Cocasse , est que cette “ incompetence “ déjà avancée , vient de Ceux qu ont jugé Hichem Mechichi , competent , ou encore celui qui devait lui précéder , et qui durant plus d un mois de recherches …de compétences …nécessairement inférieures à la sienne ….d un inconnu ! La “ Révolution “ de 2011 , a commencé par des Premiers Ministres , très “ compétences ‘“ , en procès , en clandestinités , en justes ,injustes séjours en prisons . Tout ce monde cité, et d autres , n a pour “ compétence “ essentielle , c est d être dans les bonnes grâces …de Rached Ghannouchi . Et ce qu’ il agrée ,devient Premier Ministre Compétent , et autres postes de pouvoirs , Puis suivra la disgrâce … À Nejla Bouden ,cette période de grâce , n est pas accordée , par ceux la même qui étaient soumis ,au plus “ Incompetent “ de nous tous : Rached Ghannouchi ! IL est Compétent en Quoi ? Au delà , d un ensemble de forfaits connus : crimes politiques , envois humains pour la guerre de Syrie ,argent sale Etranger . Argent mal propre qui a permis de s acheter des “ bonnes consciences de nouveaux riches “ , et des paquets de députés … Députés , sous ordres pour juger les compétences . Un cercle tant vicieux … L incompetence avancée de la Nouvelle Premier Ministre est tout de meme compensée par un “ belle révérence “ d un député gelé , qui a dit , sans filets : “ Madame Bouden sera notre Angela Merkel “ … La Démocratie tunisienne , avec ses coins obscurs , retords , de derrières les lumières , à parfois des débordements curieux . Un de nos adages populaires dit : “ Mentez , mentez , si vous voulez , mais n exagérez pas trop ! “ Dans le Cas de Merkel , qui part avec tous les regrets du monde conscient ,Angela Merkel , fut super …compétente , grande chancelière , est la vraie “ maîtresse “en politique allemande . Et son Président …, n est que dans le Rôle que Ghannouchi , a voulu attribuer… à Kaies Saied ,! Non , par respect de la Constitution qu il s est taillé . Mais pour rester , nuance , le Seul maître à bord , malgré tous les cumuls de …ses incompétences et autres forfaits …. AD

Partager cet article : E-mail

Imprimer

Facebook

Twitter

Tumblr

LinkedIn

Pinterest

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires