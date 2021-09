La France veut réduire les visas accordés aux Maghrébins : 4 questions sur un bras de fer

POLITIQUEGOUVERNEMENT

L’octroi de visas pour la France aux ressortissants du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie sera durci d’ici quelques semaines. Le gouvernement reproche à ces trois pays de refuser la délivrance de laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur Europe 1.

C’est « une décision drastique », « inédite », assure Gabriel Attal, mardi 28 septembre au micro d’Europe 1. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que la France allait restreindre le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains, algériens et tunisiens pour leur entrée en France. Il confirmait une information de la radio, qui évoquait une baisse à venir de 50 % du nombre de visas délivrés pour les ressortissants du Maroc et de l’Algérie et de 33 % pour ceux de la Tunisie. « C’est une décision rendue nécessaire par le fait que ces pays n’acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France », a expliqué le ministre. Une décision « injustifiée », selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

POURQUOI LE GOUVERNEMENT PREND-IL CETTE DÉCISION ?

Rappelons tout d’abord que cette annonce survient dans un moment de tension entre la France et ces trois pays du Maghreb. Les relations entre Paris et Rabat se sont abîmées dans l’affaire Pegasus, du nom du logiciel d’espionnage conçu par l’entreprise israélienne NSO Group auquel le Maroc a été accusé d’avoir eu recours. Rabat a démenti, enclenchant plusieurs procédures judiciaires notamment en France.

Les relations franco-algériennes demeurent, elles, compliquées par la question mémorielle. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a, de nouveau, réclamé en juin une reconnaissance des faits survenus pendant la colonisation de l’Algérie par la France, entre 1830 et 1962. Emmanuel Macron s’est d’ailleurs lancé ces derniers mois dans une série d’actes symboliques parmi lesquels, début septembre, sa demande de « pardon » aux harkis au nom de la France.

Et en Tunisie, où le président Kais Saied s’est arrogé tous les pouvoirs, la France a souligné « la nécessité de préserver le calme et l’État de droit ».

Mais c’est avant tout sur le sujet des laissez-passer consulaires (LPC), ce document officiel indispensable à la reconduite sur leur territoire d’origine des immigrés expulsés, que le bât blesse. Les trois pays n’en délivrent qu’au compte-goutte, freinant des expulsions déjà rendues compliquées par la crise sanitaire et les fermetures des frontières. La décision française sur les visas vise justement, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à « pousser les pays concernés à changer de politique et accepter de délivrer ces laissez-passer consulaires ».

QUE REPROCHE LE GOUVERNEMENT À CES TROIS PAYS EN MATIÈRE D’IMMIGRATION ?

« Ces pays n’acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et ne pouvons pas garder en France », a précisé Gabriel Attal. Le gouvernement a déclaré avoir fait preuve d’assez de patience depuis les premières négociations lancées en 2018. Accusé par la droite et l’extrême droite de ne pas expulser assez, il pointe du doigt la responsabilité des trois pays du Maghreb : « Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces. Aujourd’hui on met cette menace à exécution », a insisté Gabriel Attal.

Force est de constater que les chiffres lui donnent raison. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur communiqués mardi à l’AFP, l’Algérie a délivré entre janvier et juillet 2021 un total de 31 laissez-passer consulaires pour 7 731 obligations de quitter la France (OQTF) prononcées, et 22 expulsions réalisées, soit un taux d’exécution de 0,2 %. Un taux qui s’élève à 2,4 % pour le Maroc et 4 % pour la Tunisie.

Emmanuel Macron, qui avait promis au début de son quinquennat un taux d’exécution des reconduites à la frontière de 100 % tous pays confondus, a dû réclamer à son gouvernement, fin juin, des mesures « opérationnelles très rapidement ». Une priorité : expulser des étrangers irréguliers auteurs d’actes de terrorisme ou fichés pour radicalisation, et ceux ayant commis des crimes et délits et autres infractions graves.

FAUT-IL Y VOIR UNE MANŒUVRE POLITIQUE ?

À neuf mois de la présidentielle et alors que Marine Le Pen se fait déborder sur sa droite par la presque candidature d’un Éric Zemmour particulièrement virulent sur la question migratoire, Emmanuel Macron doit donner des gages à son électorat droitier. Cette annonce intervient d’ailleurs le jour de la présentation prévue mardi après-midi par la candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle de son projet de référendum sur l’immigration.

La responsable d’extrême droite entend, en effet, « rétablir des critères stricts pour l’entrée, et le maintien sur le territoire mais aussi pour l’acquisition de la nationalité », ou encore réformer le droit d’asile, pour que les demandes soient effectuées en dehors du territoire français. Ce référendum porterait également sur l’inscription, dans la Constitution française, de « la priorité nationale » dans l’accès par exemple au logement ou à l’emploi, comme elle l’a défendu la semaine dernière en Moselle. « Les Français, parce qu’ils ont la nationalité française, peuvent avoir plus de droits – et je l’inscrirai dans la Constitution – que les étrangers présents dans notre pays », estime-t-elle

À droite, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a salué la mesure tout en précisant, caustique : « C’est fou comme les problèmes sont de plus en plus faciles à régler à mesure que la présidentielle approche… » Quant au président par intérim du RN Jordan Bardella : « On jugera le résultat », s’est-il borné à commenter.

CES RESSORTISSANTS SONT-ILS TOUJOURS AUSSI NOMBREUX À VENIR EN FRANCE ?

Non, en réalité, le nombre de visas demandés par les ressortissants de ces trois pays a significativement baissé lui aussi. Entre janvier et juillet 2021, ce sont 11 815 demandes algériennes qui ont été déposées. En 2019, il y en avait eu 504 173 en 2019. Côté marocain : 24 191 visas demandés et 18 579 délivrés en 2021. À titre de comparaison, en 2019, c’était 420 000 demandes, 346 000 acceptations. En Tunisie, cette année, 12 921 visas pour la France ont été demandés, 9 140 obtenus. En 2019, ce sont 192 000 visas demandés pour 145 000 obtenus. Une situation qui peut s’expliquer, au moins en partie, par l’irruption de la crise sanitaire.

Mardi après-midi, le Maroc était le seul pays visé par cette décision à avoir réagi. « Nous avons pris acte de cette décision, nous la considérons comme injustifiée », a déclaré le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, lors d’une conférence de presse avec son homologue mauritanien, Ismaël Ould Cheikh Ahmed.

