رسالة مفتوحة الى الأستاذ غسان بن جدو…بقلم أحمد المناعي

رئيس قناة الميادين

سلاما واحتراما وبعد

منذ حوالي التسع سنوات ونصف وتحديدا في صباح يوم 8 فيفري 2012 هاتفتني في الفندق الذي نزله أعضاء « بعثة المراقبين العرب الى سوريا » في دمشق وأخبرتني بأنك على علم بقرار الجامعة العربية إنهاء مهمة بعثتها في ذلك اليوم وأنك قادم إلى دمشق من بيروت وتود أن أعطيك حديثا لقناتكم عن البعثة ومهامها والتقرير الذي رفعته للأمانة العامة للجامعة العربية في نهاية مهمتها.

وقد وافقت دون أدنى تردد لأنني تحررت يومها من التزاماتي تجاه مشغلي وأيضا لرغبتي في المساهمة في كشف حقيقة ما كان يحدث في سوريا والذي تظافرت جهود عشرات القنوات العربية والغربية على تزييفه منذ بداية الأحداث في سوريا وخصوصا استنادا الى كذب وأباطيل أحد أعضاء البعثة الذي لم يعمل فيها إلا ثلاثة أيام وباع ضميره بخمسين ألف دولار لقناة الجزيرة.

ولقد جاءني سائقكم في الموعد وتحولت الى مقر الميادين ووجدت لديك كل الحفاوة والترحاب. كان ذلك أول لقاء بشخصك الكريم وإن كنت أعرفك من زمن بعيد من خلال مراسلاتك لقناة الجزيرة منذ تأسيسها وسبق لي أن ترجمت للفرنسية حوارك مع السيد حسن نصرالله في شهر جويلية 2006.

لقد سبق احترامي وتقديري لشخصك لقائي بك.

عندما كنا نحتسي القهوة في انتظار تجهيز الأستيديو بادرتني بسؤالي عن تفسيري لعجز حركة النهضة على حسن تسيير شؤون البلاد… فأجبتك بأنهم يفتقرون إلى ثقافة الدولة… ولأنني خبرتهم زعيما وقيادة وقواعد وفكرا وممارسة لعقود كان بإمكاني أن أجيبك بأنهم مناوئون للدولة الوطنية أصلا… وأنهم لم يتربوا أو يتدربوا على البناء وإنما على الهدم والتخريب… ولكنك لم تستضفني للحديث عن النهضة وتونس وإنما عن البعثة وسوريا.

هي دقائق معدودات ونودي عليك من طرف الطاقم الفني وبينما كنا متّجهين نحوه قلت لي بأن الشيخ راشد قد تلقى 200 مليون دولار من أمير قطر: المائة الأولى عن طريق الشيخ القرضاوي قبل الأنتخابات والثانية مباشرة بعد الأنتخابات. لم أسألك شيئا ولم أطلب منك شيئا ولو قلت لي يومها بأن أحفظ سرك لكتمته إلى الأبد.

بعد الأدلاء بحديثي وفي مساء ذلك اليوم بعثت لي برسالة ألكترونية مضمونها: « سلامات أيها العزيز الشريف والشهم والشجاع والمناضل الكبير« . نلتقي على خير قريبا باذن الله » ..

ghassan benjeddou <benjeddou@gmail.com>

À :tunisielibre@yahoo.fr°8 févr. 2012 à 20:40

وتصورت شخصيا أن قناة الميادين قد بثت حديثي في نفس اليوم أو في الأيام التالية لكونه شهادة ميدانية صادقة من داخل البعثة وغطت حوالي شهرا ونصفا من العمل… ولم أسأل عن مصيره لعدة سنوات.

وحتى عندما صادف أن طرحت قضية ملايين الدولارات القطرية للغنوشي في الإعلام التونسي عقب تصريحات وزير الخارجية السوري المرحوم وليد المعلم وسئلت عن ذلك في احدى الأذاعات التونسية أكدت ذلك دون ذكر المصدر.

وبعد سنوات احتجت لحديثى معكم للأستشهاد ببعض ما جاء فيه في كتاب كنت أعده عن البعثة العربية وبحثت عنه دون جدوى ولجأت الى أصدقائي لمساعدتى في ذلك فلم يتوصلوا هم أيضا الى نتيجة فاتصلت بك في عنوانك الألكتروني ووجدت أنك غيرته… وبتاريخ 22-2-2016 اتصلت بالسيدة غادة بن جدو ممثلة الميادين في تونس فكان ردها:

« إن شاء الله سأعلمه بذلك وحين نتلقي أي رد سأحيله لكم تحياتي. »ثم كان الصمت…

السيد غسان بن جدو

أنت الذي هاتفتني وأنت الذي جئتني من بيروت وأنت الذي بعثت لي بسائقك وسيارتك وأنت الذي استجوبتني ويؤسفني أن تسكت صوتي في وقت كان فيه كشف الحقيقة عما كان يحدث في سوريا من أبسط الواجبات الإنسانية.

حاولت أن أفهم وأن أجد تفسيرا لهذا الصنيع فعجزت. وتصورت أنني قلت شيئا عن النهضة لم يعجبك.؟؟

قيل لي في السنوات الأخيرة أن « قناة الميادين » التى هي صوت المقاومة في المشرق وفي سوريا على وجه الخصوص هي في الوقت ذاته منبرحركة النهضة وزعيمها الغنوشي في تونس وأنها لا ترى حرجا في أن يكون الأخير هو من أرسل آلاف الإرهابيين إلى سوريا وهو الذي هلل وكبرعندما استهدفت الصواريخ الأمريكية الأرض والقوات السورية…ردا لجميل الشعب السوري الذي احتضنه في ستينات القرن الماضي واحتضن سبعة عشر من أتباعه المتامرين على الدولة التونسية في نهاية التسعينات.

ليكن في علمك يا سيد غسان بن جدو أنني لم أطلب يوما من صحفي أو صحيفة أو قناة تلفزية شيئا بل اني كثيرا ما رفضت دعوات من قنوات غربية في عقد الألفين وأحلتها على بعض من أصبحوا « زعماء الثورة التونسية » لسبب بسيط وهو أني أكره الشهرة ولكني أكره أيضا الأهانة وصنيعك معي هو مهين فعلا.

أخيرا اذا حدث أني وأصدقائي قد أخطأنا وأنكم أديتم واجبكم ببث حديثي ….فرجائي المعذرة

والسلام

أحمد المناعي

عضو بعثة المراقبين العرب الى سوريا سابقا.

الوردانين في 3 2سبتمبر 2021

Interview de Sayyed Hassan Nasrallah à la chaîne Al Jazeera du 21 juillet 2006