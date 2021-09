 Rached GHANNOUCHI :“ TO BE or NOT TO BE “ ! … Abdelaziz Dahmani

Telle est la dramatique question , , a l instar du Prince de “ Hamlet “ que ce jour , RG doit se poser : “ To be or … “ . Le voilà en nouvelle situation infernale , entre l enclume et le marteau . Et tous ses gardes , ses fortunes , ses opérations secrètes ne suffiraient pas à lui trouver une solution , ou plutôt une Sortie honorable.

Depuis le 25 Juillet dernier , le jour de la RÉVOLTE POPULAIRE , contre les Dix Ans de “ Fassed “ , le jour où Kaies Saied a pris , en compte ce Courage , en a fait sien , pour geler le Parlement , licencier le Gouvenememt … R. G . depuis se démène avec des Hauts et des Bas . Des jours , où on le croit dopé , par des soutiens étrangers , d autres déprimé … IL se démène depuis 50 jours , pour que Kaies Saied , revienne sur toutes les décisions du 25 Juillet , comme étant décisions “ anti constititionnelles. “ , qu Elles relèvent d un “ Coup d Etat , illegal “ . RG , a suggéré en plusieurs occasions, que Kaies Saied recule et qu il rétablisse la “ légalité d avant le 25 , laisse les circulations libres de tous les fuyards * avec leurs grosses fortunes , laisse les députés , jouissant de l impunité , traîner le même Président dans une sordide boue . Ou qu ils usent de leurs languages de charretiers , ou de leurs coups de poings contre , ce qui leur déplaît . “ Demoncratie “ des petits seigneurs , et des mentalités de gangsters …

Mais voilà , dans ce Parlement “ gelé “ , les températures montent …en coulisses . Les députés gelés , se voient entre eux , discutent , échafaudent des solutions de sortie de crise . Certains d entre eux sont près pour voter la dissolution , d autres pour des dégâts minima … échafaudent des solutions , vouloir réunir une majorité de 109 députés pour démettre … , et leur Président Rached Ghannouchi , et sa docile adjointe du Perchoir , la Vice P. Samira Chaouachi Mais comment voter si le Parlement reste gelé ? To be or …

Pour la petite et grande “ Histoire “ Ghannouchi , aurait dû être destitué en plusieurs occasions , avant le 25 . Les 109 , étaient à “ porter de main “ . Mais les menaces , les pressions , les dossiers fourbis contre des députés supposés véreux , ont empêché la déchéance de ce Nabab au doux sourire … ‘ To be or not to be “ , expression chère a l immense Sheakspear l auteur genial de “ Hamlet “ , doit agiter RG ! Il pourrait , une fois encore , retourner sa veste , nécessairement en pur cashmere , pour sauver sa situation . Il pourrait pour couper court à sa destitution parlementaire , décider que les décisions de Kaies Saied , du 25 Juillet sont “ Constitutionnelles “ , légales , en application , bien digérée de l article 80 … Que le Gel du Parlement où rôdent des loups et chacals affamés , est des plus opportunes … Ainsi Rached Ghannouchi , ne sera pas , en fin de parcours , d un aventurier génial , destitué de la façon la plus humiliante … IL pourra compter sur les … longues hésitations … de Kaïs Saied , pour perpétuer les gains d illusions actuelles . Il pourrait , RG , croire encore , que l Etranger , complice pourrait encore le sauver , que les hommes armés des frontières libyennes , de Erdogan , et frères libyens seront encore d un possible Secours. Illusions de faux mirages … Les grands Complots , les téméraires Comploteurs , revendiquent ils des pays entiers ? , finissent souvent dans la petite poussière de l Histoire des Belles Nations , Et la Tunisie en fait partie .

La République Tunisienne , du 25 Juillet 1957 , à succédé au “ To BEY or not to BEY “ ! … La Resurrection Tunisienne , du 25 Juillet 2021 , est aussi en train de retourner à sa vraie nature , de pays , modéré , à la bonne justice sociale . Et , nos espérances de CITOYENS , de succéder à celui , SUJET , de sa Majesté Anglaise , Reine du pays du légendaire auteur de “ To BE or NOT to BE “ …. AD