عماد بن حليمة: أدعو رئيس الدولة لوضع وديع الجري قيد الاقامةالجبرية

14-17

هلال الشابة تعود الى الرابطة المحترفة الاولى

قررت الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم المنعقدة يوم السبت 11 سبتمبر 2021 ما يلي :

المصادقة على عقوبة فريق الهلال الرياضي الشابي الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020 ، وتمتد فترة العقوبة من 30 ديسمبر 2020 إلى غاية 11 سبتمبر 2021.

المصادقة على رفع العقوبة مباشرة إثر انتهاء أشغال الجلسة العامة العادية ، على أن ينشط الهلال الرياضي الشابي خلال الموسم 2021-2022 في الرابطة المحترفة الأولى .

اي ان رئيس الجامعة استغل الجلسة العامة ليضفي “شرعية” متاخرة على قرار اتخذه هو بمعية الكورال المرافق له المسمى مكتبا جامعيا ويفلت من ملاحقة هلال الشابة للمطالبة بالتعويض

انعقدت الجلسة العامة وكان واضحا ان وديع الجريء يريد طي ملف هلال الشابة باخف الاضرار فالريح عاتية وهو لم يفلح في ايجاد منفذ الى رئيس الدولة قيس سعيد، الغاضب اصلا من الجري ومن الجامعة منذ تنظيم كاس تونس السنة الماضية في المنستير خلافا لرغبة الرئيس في التئام المباراة في تونس العاصمة كما جرت العادة منذ انطلاق مسابقة الكاس

ضعف وديع الجريء بعد 25جويلية فلا يوسف الشاهد ولا المشيشي ولا النهضة ولا شبكة علاقاته في مختلف اجهزة الدولة قادرة على مساعدته، الكل يترقب ماذا سيفعل قيس سعيد” وتبكي امك وما تبكيش امي”

اضف الى ذلك ان وديع الجريء ستشعر منعه من السفر لو حاول مغادرة البلاد لذلك تفادى وضع نفسه في هذا الموقف وتغيب عن التزاماته كعضو في المكتب التنفيذي للكاف وحتى عن قرعة كاس امم افريقيا في الكاميرونhttps://www.youtube.com/embed/3CSCnN-2YOo?feature=oembed

ماذا حدث لفريق الدفاع عن هلال الشابة؟

نشر عماد بن حليمة وهو عضو فريق الدفاع عن هلال الشابة فيديو شرح فيه ملابسات ما حدث في الجلسة العامة اليوم، وقال بن حليمة ان الجامعة التونسية لكرة القدم تحولت الى جائحة فرعونية لكرة القدم تدار بمنطق العصابات مضيفا” شفت الفساد يمشي على قدميه ، جلسة عامة 120ب مشاركا و اعوان الحراسة اكثر من 200 عونا فضلا عن الباندية”

وقال الاستاذ بن حليمة انه تاكد اليوم مما عاينه في الجلسة العامة ان الجري قادر على البقاء رئيسا 100عام اخرى وانه لو اراد لصوتت له الجمعيات رئيسا مدى الحياة

وقال عماد بن حليمة الذي دخل في ملاسنة مع وديع الجريء وقال له على الملا “يزي بلا ترهدين وما تسلمش علي”

” وصلنا مدعوين للحضور للترافع على هلال الشابة في حدود السادسة مساء لموقع الجلسة العامة، استقبلنا فريق خاص من اعوان الحراسة وتم اقتيادنا الى الطابق الاول لنوضع في غرفة بلا شبابيك ودون تكييف وتم منعنا من الخروج ، 6 اعوان حراسة يعسو علينا ، قالوا عنا تعليمات ما تخرجوا لا ما تجي التعليمات ”

واضاف عماد بن حليمة ان هذه التعليمات مصدرها وديع الجريء

وبادر بن حليمة بالاتصال بقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية للاعلام باحتجاز محامين ،

يواصل عماد بن حليمة سرد كواليس مغامرته مع فريق الدفاع عن هلال الشابة” خرجنا بالقوة وتوجهنا لقاعة الجلسة العامة تم صدنا واغلاق الباب شديت صحيح لمنع غلق الباب ، وقتها حلونا الباب ودخلنا، هذه ممارسات وديع الجريء جايب انزال متاع شركات حراسة وباندية لهرسلة فريق الدفاع

هذه عملية عصابات، هو في موقع ضعيف كلا العصى م التاس الكل،

خاف بعد رفع الغطاء عنه، مشى وحدو قرر ان ينهي فترة الايقاف وجاب الجلسة العامة ليفلت من حكاية التعويض ،

ما حدث اليوم فضيحة ، حجز محامين ومنعهم من الوصول الى القاعة ”

واضاف عماد بن حليمة” ان وديع الجريء يمثل خطرا على الامن العام والكرة ونزاهة الرياضة ولا بد من محاسبته واحالة ملفاته على القضاء واطالب رئيس الدولة بفرض الاقامة الجبرية عليه” وتوجه عماد بن حليمة بكلمة الى الجمعيات الخانعة لرئيس الجامعة” جاي عليكم الدور واحد واحد زايد الطبل الي تعملو فيه لوديع الجريء”

مبروك لهلال الشابة….