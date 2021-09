GHANNOUCHI, l‘AMÉRICAIN ,” CONVERTI “ , PASSE de “CHICAGO des ANNÉES 30“ ….à “FORT ALAMO“ … Abdelaziz Dahmani

Suite à la débâcle des islamistes marocains aux dernières Élections législatives , le Secrétaire Général du PJD , Saad Eddine El Othmani , a eu le Courage , de Démissionner , hier , ainsi que l essentiel de son Bureau Politique …

Sortir , par la porte de la Dignité , Bravo ! Rached Ghannouchi , destructeur , [non exclusif ] , de la Tunisie de ces Dix dernières Années , n aura jamais , ce courage , de se retirer avant le naufrage total . Parce qu il a son “ calendrier “ , à respecter , ordres de ses financiers , de ses commanditaires . Il est leur Otage , otage de leurs cynismes dominants . Et dans la “ qudrature du cercle “ tunisien , il a pris toute la Tunisie en Otage , pour la conduire , conscient ou non , à la déchéance et à la destruction , lui faire perdre au fil des ans , valeurs morales , rigueurs , économie , naguère plus saine , et éthiques .

Et les chétifs , d hier , sont devenus des Nababs , par les Ghenimas , et autres affaires , non avouées. Les Islamistes marocains , du PJD , ont reconnu d emblée , les raisons de leurs faillites ,lors des élections marocaines . Non ceux de Tunisie , s accrochent comme derrière des barricades , réclament le retour pathétique , hideux , a l´avant le 25 Juillet , un avant de leurs immenses privilèges , par Le retour insensé à la “ légitimité du Parlement gelé “ . Parlement , aussi véreux , que l ´etat calamiteux de “ Chicago des Années 30 “ . Époque de la Prohibition , et de l Amérique à genoux de

l ‘ année 1929 … CHICAGO-BARDO , soumis aux Gangsters , maffieux , roublards , des liasses de $ , traficants , corrompus , boxeurs ‘ courageux “ s attaquant à une femme … C est ce Parlement , pardon pour les plus honnêtes de ses élus , demandé par Ghannouchi , son Parrain , pour qu il retrouve , le chemin , et le but de sa mission destructive … À “ Chicago des Années 30 “ , a succédé hier , non , la réflexion de tirer la leçon du 25 Juillet , et du Ras le Bol de la majorité du pays , ou encore tirer leçons des élections marocaines , et de la faillite de l idéologie de l Islam Politique …

Non ! Voila que Ghannouchi , veut s enfermer , se barricader à son « Fort Alamo “ , du Mont Plaisir ! , en attendant SECOURS , illusoires , par des interventions et pressions étrangères , par un coup de gueule de menaces d Erdoghan , le mouvement de dizaines de nervis , de la frontière Sud , ou par le secours de quelques valises « vertes « , pour que l Intendance tienne . Et dans son w » Fort Alamo « , assiégé , par le très fort désir national , pour qu il déguerpisse le plus vite , Ghannouchi , trouve appui et confort par ceux même , les ultras de son parti , qui ont aidé à la destruction du pays , allant de l économie …a la justice .

Mais “ Fort Alamo “ , n est que du Cinema primaire , ancien . La réalité des Ghannouchi , et compagnie , n est que de plus en plus piteuse , de jour en jour . Et sa fin va être triste , en se condamnant lui même , par ses excès de Dictateur , se voulant “ président à Vie “ de son parti , par ses excès de richesses personnelles , au dépend de … , par sa soumission à des volontés étrangères , sans compter , les crimes approuvés de l expédition en Syrie , et des dirigeants politiques nationaux . Qui de Chokri , a Brahmi , et autres , ont eu tord , de chercher les Crimes et Opérations secrètes , dans la poussière noire , des dessous des tapis moelleux , de quelques salons dorés …. AD ,