DÉSASTRE des ISLAMISTES MAROCAINS, PRÉALABLE à CELUI , “ En MARCHE “ …d’ EN NAHDHA … Abdelaziz Dahmani

Le PJD , Parti de la Justice et Développement , islamiste marocain , bien que moins inféodé à l ARGENT et aux ORDRES ÉTRANGERS , que son “ frère “ tunisien d ‘ En NAHDHA , a connu , HIER , un vrai DÉSASTRE ÉLECTORAL , durant les législatives marocaines .

PERDANT plus de 80 % de ses sièges ….Et comme En Nahdha , il était le Principal Parti marocain de ces … Dix dernières Années . Leurs “ Printemps “ ont des fins maccabres … Pourtant le Maroc , de ses Dix dernières années , s est développé d une façon bien plus performante . Parce que le PJD , fut mieux contenu . Et le Palais Royal a conservé le vrai pouvoir des ministères de Souveraineté , et des grandes décisions de Développement . PJD , mieux contrôlé , que l “ amateurisme “ coupable de son frère tunisien . Le RNI , et le PAM , partis centristes semblent être les grands vainqueurs de l élection législative , marocaine , d hier .

Et avant le dépouillement definitif des bulletins de vote le RNI , 97 sièges , PAM 82 ont déjà presque la majorité , pour un Parlement au total de 395 sièges . Le PJD , n a obtenu …que 12 sièges contre 125 dans l Assemblée précédente … Oui , un vrai désastre , …et En Nahdha , doit afficher ce jour un moral ….d un futur Grand Vaincu … SAuf s ils se consolent du dernier succès …des Talibans , destructeurs , et intolérants vis à vis de la Démocratie classique , et d une férocité totale vis à vis des femmes Afghanes , dont le seul rôle est de rester enfermées , chez elles , ou totalement “ burquanisees “ …

Ce 9 Septembre , hélas , existe un lien atroce , ignoble , entre des adeptes du terrorisme islamiste …tunisien , et les succès des Talibans ! En effet , le 9 Septembre 2001 , voilà juste 20 ANS , DEUX TUNISIENS , ne nous cachons pas le visage , deux , islamistes infeodes ,se passant pour des journalistes , “ marocains ‘“ avec de faux passeports belges , ont ASSASSINÉ , via une bombe camouflée , le Leader de la Résistance Afghane , Shah Ahmed MESSAOUD , connu sous le nom du “ Lion du PANSHIR “ . Et qui était en Guerre contre les …Talibans . Cet assassinat , de force majeure , a précédé de …2 jours , le Drame terroriste du 11 Septembre 2001 , contre les Tours de New York . L entrée en guerre américaine en Afghanistan , suivie par la Guerre d Irak , le discours délirant de Gannouchi , de vouloir détruire tous les Intérêts Américains … Pour en devenir dix ans Après , leur supplétif , leur serviteur , tout en devenant pour son propre compte , un Super Gros Nabab , un vorace aux immenses appétits politiques et Financiers …

Hier et aujourd’hui , electoralement , c est la débâcle légale , démocratique , des Islamistes marocains . Ceux de Tunisie , qui ont aveli et détruit leur “ incertain “ pays , suivront … AD