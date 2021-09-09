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المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي

Publié par Candide le 9 septembre 2021 dans Chroniques

على اثر البيان الصادر عن سفراء الدول السبعة المعتمدين بتونس، وما تضمنه من مقترحات وافكار لمساندة بلادنا في تركيز مسارها الديمقراطي وفق رؤية تتماشى والوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لجميع فئات المجتمع التونسي،

فان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي يعبّر عن استغرابه من طريقة كتابة هذا البيان، الصادر عن رؤساء بعثات دبلوماسية ذات وزن وشأن، باسلوب لا يتماشى مع الاعراف الدبلوماسية في ذكر اسماء رؤساء الدول بتلك الطريقة حيث وجب ذكر الصفة كاملة لسيادة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد في البيان المذكور ولا اختزاله في ثلاث كلمات .

وتدعو نقابة السلك الدبلوماسي سلطة الاشراف على المرفق الدبلوماسي الى لفت نظر الجهات الدبلوماسية المعنية لتعديل بيانها في ما يخص الصفة الكاملة لسيادة رئيس الجمهورية.الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي

#ابراهيم_الرزقي

Permalien

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