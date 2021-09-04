

« عمرو موسى » يفجر قنبلة إعلامية ويكشف الأوراق

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(القاهرة)وكالت أنباء « /

اسر السيد عمرو موسى الامن العام السابق للجامعة العربة لاحد الصحافين خلال عشاء حضره هذا الاخير انه مستاء جدا من تطور الاحدا ث في سوريا وقال له بان ما يحدث لا علاقة له بالثورة الشعبية مؤكدا ان دولا خليجية واخرى غربية تعمل جاهدا على تدمير النظام السوري والقطر السوري سياسيا اجتماعيا مضيفا بان الاوضاع خرجت عن السيطرة في سوريا وان هذه الدول تمول حربا ارهابية مسخرة لها كل امكانياتها وطاقاتها البشرية والمالية نافيا ان يكون ما يجري حاليا ثورة الشعب السوري بعد ان تبين ان المقاتلين هم ارهابيين مرتزقة يتم انتدابهم من دول عربية واسلامية من كافة انحاء العالم.

واردف بان بعض الفضائيات العربية تلعب دورا قذرا وتساهم في التحريض على سوريا محاولة نشر الفتنة المذهبية لاستقطاب اكبر عدد ممكن من التكفيريين ومن العناصر الحساسة للمسالة المذهبية كما عبر عن ندمه لما جرى في ليبيا التي اتهم فيها معمر القذافي بقتل شعبه بعد ان نجحت احدى الفضائيات العربية الخليجية رفض ذكر اسمها في تجنيد العالم باسره ضد نظام القذافي.

وها هي ليبيا اليوم تعيش التفكك وانعدام الاستقرار ولم تعد تعرف الامن ولا الامان الذان كانت على الاقل تتمتع بهما في عهد الرئيس الراحل كما اسر للصحافي المذكور انه اي عمرو موسى تلقى اغراءات كبيرة لا يمكن تخيلها مقابل الادلاء بتصريح يجرم فيه نظام الاسد ويتهمه فيه بقتل وابادة شعبه وانه حزين لما يجري في سوريا من قتال وانه مع حل سلمي ومصالحة بين المعارضة والنظام السوري وان يكون الشعب السوري هو الفيصل والحكم وهو من يقرر مصيره بنفسه وشدد السيد عمرو موسى على ضرورة توقف الدول المتدخلة في الشان السوري على ضخ المال والسلاح وعلى تجنيد المرتزقة الاجانب بل عليها ان تقول كلمة خير وان تتدخل ايجابيا بالصلح بين اللاطراف المتنازعة