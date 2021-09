Livre: La nouvelle guerre secrète

LE LIVRE



Dans le cadre de la guerre menée contre le terrorisme, les armées occidentales sont conduites à intervenir hors de leurs frontières pour neutraliser les menaces à leur source. Engagées dans un environnement chaotique, elles doivent sans cesse s’adapter à des adversaires déterminés et créatifs. Cela rend le renseignement, sous toutes ses formes, essentiel pour le succès de leurs opérations. Pour acquérir les informations nécessaires au démantèlement des réseaux terroristes, le besoin de nouvelles unités militaires spécialisées, agissant clandestinement, est apparu. Plusieurs pays ont ainsi créé de petites unités de recherche humaine, opérant en civil et en secret, chargées de conduire des opérations de renseignement antiterroriste au profit des forces spéciales, des forces régulières ou des services de renseignement.

Pour la première fois, ce livre identifie et décrit ces unités militaires clandestines qui jouent un rôle primordial dans les conflits actuels, celles-là même que Washington, Londres et Tel Aviv font tout pour garder secrètes, en changeant régulièrement leur nom, en dissimulant leurs budgets et leur déploiement. C’est notamment le cas des unités mistaravim de Tsahal popularisées par la célèbre série israélienne Fauda et de nombreuses autres unités britanniques et américaines. Car cette pratique n’est pas nouvelle.

Ce livre révèle l’existence de The Pond, le service de renseignement secret du Pentagone qui exista, durant 20 ans, parallèlement à la CIA et de l’unité de renseignement militaire britannique Phantom, qui opéra secrètement pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage plus que jamais essentiel pour mieux comprendre les coulisses de la guerre antiterroriste et des opérations clandestines.





LES AUTEURS



Eric Denécé, ancien analyste du renseignement, est directeur du Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) et auteur de nombreux livres sur le renseignement et les opérations spéciales.



Alain-Pierre Laclotte, ancien cadre des troupes aéroportées (1er RCP, 11e RPC), a passé vingt ans au service du ministère de la Défense avant de créer et de diriger une des principales sociétés de sécurité privée française.