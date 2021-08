TUNISIE …AU DELÀ du DÉSASTRE US , EN FUITE … DE KABOUL: Abdelaziz Dahmani

Événement mondial considérable de ce jour , Fin mois Août 2021 . Le dernier soldat Américain , a quitté , avec un jour d avance ! , l ´ Afghanistan . Suite à une défaite réelle , et après la plus longue guerre commencée par les États Etats de son Histoite . Guerre de 20 ans , devenue désastreuse au fil de l enlisement . Des milliers de morts , des dizaines de milliers de blessés et des pertes , estimations sources sérieuses , s évaluent entre 1400 , à 2300 milliards de dollars ! . Chiffres ahurissants , quand on sait que la Tunisie , en pannes économiques a toutes les peines pour trouver , du côté des plus grandes institutions financières mondiales , 3 a 5 milliards de ces « précieux « billets verts « . Pour clore son budget , d une Tunisie , pillée , par ses malfaiteurs.

Tirs de joie à Kaboul , et dans l aéroport évacué , du côté des Talibans , vainqueurs . Un mouvement islamiste , sunnite , radical , mais non de cet Islam à exporter , ailleurs , tel le wahhabisme , et autres Salafistes . Talibans , se « consolant « de vouloir être maître chez eux , résistants aux modernisme , à l occupation étrangère , et niant une période peu connue …Ou l Afghanistan , à été un État qui se voulait sobrement moderne , donnant priorité à l Éducation , la santé , la Culture , et femmes , années 60/70 en jupes presque courtes .

Cet Afghanistan a , oui , existé , autant moderne que la Tunisie … , et Liban des mêmes époques …. Depuis la Tunisie , et Liban ont à leurs tours pris de Si mauvais chemins ! Mais une Résistance , bord des plages , ne peut être celle dans les rageuses montagnes , certains de plus de 5 milles mètres … Ça donne à réfléchir ! Ce départ du dernier Soldat US de Kaboul , sonne t il le glas de la puissance considerable Américaine ? Je ne le crois pas . Les États Unis , ont connu d autres grandes et mini défaites . La plus retentissante est celle de l évacuation débâcle , en 1975 du Vietnam . Les derniers soldats en fuites de de Saigon , devenue depuis Ho chi Minh ville , et des citoyens de la double nationalité s accrochant aux dernières hélicoptères . On avait , alors , prédit la fin de “ l Impérialisme Américain “ …

Les États Unis ont rebondi grâce à leurs cerveaux , immenses richesses et nouvelles technologies . Et ce fut plutôt la Fin de l Ex Union Soviétique ! Alors considérée Ennemi No UN … Mais en 2021 , les États Unis , ne sont plus les maîtres incontestés , auréolés du Prestige de l ETat de Droit , et Puissance No Un du “ Bien “ , contre les Axes du “ Mal “ … D’ autres forces montent en puissances . Parce que les États Unis n ont plus la lucidité d être toujours du côté du bon Droit des Peuples . Ils sont devenus aveugles et complaisants avec des Régimes compromis , en dictatures et corruptions . Parce que , Eux États Unis , les considèrent comme ses alliés , marchants à ses ordres et désirs . Au delà du soutien intense , aveugle , à un Israël , de plus en plus arrogant et expansif . Mais cela c est de la « politique intérieure Américaine « …

La débâcle de l Afghanistan , à pour raison , d avoir fait confiance , à des dirigeants Afghans , compromis , corrompus , d ou l écroulement et de l État Afghan et de son armée , gangrenée de l Interieur . Le Premier Afghan à fuir fut son Président , qui depuis des semaines se prélasse dans les fameux faux paradis des pays du Golfe Ceci , c est pour dire qu ‘ en Tunisie , les Américains , depuis 2011 , ont aussi misé , sur de mauvais « canessons « , les Frères Musulmans . Dans un cadre plus global , allant de l Égypte au reste du Monde Arabe . C etait à la suite de réelles révoltes populaires contre d anciens dictateurs …

Notre 14 Janvier 2014 , à Tunis , Sfax et ailleurs . Place Et Tahrir , Le Caire … Dictateurs , d hier pour un grand nombre , amis et alliés des meme États Unis . De Ben Ali a Moubarek … En Tunisie , leurs choix , l Administration Démocrate de Obama – Mme Clinton fut les Islamistes d En Nahdha , filière alors inconditionnelle , des autres Frères Musulmans d ‘ Égypte , de Syrie , de Libye , du Yémen et d Ailleurs . Le Tout a tourné , grâce à l Égypte …et a la Syrie , a une confusion et défaites générales .

Dernier , récent , naufrage , celui des Freres Musulmans tunisiens … Voilà juste quelques mois , ils étaient sur un beau bateau de Luxe , au large de …Hammamet . Les voilà , depuis le 25 Juillet , presque , en petits groupes sur de frêles barques de sauvetages , navigants, chaque groupe dans des directions différentes . Et commençant à s accuser les uns les autres . Leurs chances ? Les eaux de Hammamet ne sont pas tant agitées , vagues modérées , sans quoi , ils auraient plus vite sombrés … Clémence du nouveau Chef Kaies Saied ? , hier encore victime , méprisé , de leurs arrogances et sarcasmes … Hier , c était l aéroport de Kaboul … Demain l aéroport de Tunis Carthage ?

Une opération Américaine évacuant ses alliés , aidés depuis 2011 , à diriger la Tunisie , malgré leurs passés douteux et incompétences ? J ai des doutes , parce que l Amérique , un certain temps , va se replier , dans un certain isolationnisme . Et que les Ghannouchi et Compagnies , n ont jamais été de réels alliés , mais côté tunisien , de simples pions , de l ´ immense échiquier US , avec un grand adversaire en face , la Chine de XI …, la Super Grande puissance des prochaines décennies . Et un petit pion , à ce niveau planétaire , et autres conquêtes de l Espace , n a aucune importance …Au delà des petites vanités , et arrogances locales . AD