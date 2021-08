L’Afghanistan et le 11 septembre 2001

dimanche 29 août 2021 , par do (Date de rédaction antérieure : 29 août 2001).

À l’époque où l’Afghanistan était soviétique, les Afghanes avaient droit à l’avortement et à la contraception. Elles pouvaient se promener têtes nues, maquillées et en minijupe.

Les Américains réussirent à entrainer l’URSS dans la souricière afghane (il existait à cette époque un jeu sur Apple nommé « Kaboul spy » destiné à faire de la propagande contre la présence soviétique en Afghanistan). Les Américains ont financé les seigneurs de la guerre islamistes afghans pour qu’ils virent les soviétiques d’Afghanistan. Ils ont réussi. Il y avait principalement quatre seigneurs de la guerre qui se battaient entre eux dès qu’ils n’étaient pas unis contre un ennemi commun, l’URSS. Il y avait Massoud, Dostom, Hekmatyar et un quatrième dont je ne me souviens plus le nom.

Ces seigneurs de la guerre islamistes ont réduit les droits de Femmes à rien du tout. Les massacres et les viols étaient très courant (notamment avec le trop fameux Massoud que l’Occident aime tant). Ce sont les Américains qui sont les coupables puisqu’ils les ont commandités.

Ces seigneurs de la guerre se finançaient aussi avec un énorme trafic d’opium et d’héroïne.

Depuis plus de 20 ans… l’image est vieille

Après la chute de l’URSS, les Américains voulurent construire un tuyau à pétrole (pipeline) pour trimballer les hydrocarbures (pétrole, gaz) de la Caspienne au travers de l’Afghanistan et du Pakistan (alliés) puisqu’ils ne pouvaient le transporter au travers de l’Iran (ennemi).

Mais, une fois les Soviétiques partis, les seigneurs de la guerre se faisaient la guerre entre eux et le pays était très instable. Les Américains ne pouvaient toujours pas construire leur tuyau à pétrole.

Ils financèrent alors la formation des Talibans (ce mot signifie « étudiant ») au Pakistan dont les services secrets (ISI) pouvaient être considérés comme une annexe de la CIA. Les talibans étudiaient la religion islamique dans des madrassas intégristes au Pakistan.

En 1996, les talibans étaient prêts et entrèrent militairement en Afghanistan. Ils conquirent en peu de temps ce pays avec l’appui de la population qui en avait marre des guerres perpétuelles. Ils établirent plus ou moins la paix et interdirent le trafic d’opium et d’héroïne.

Cependant, les Américains ne pouvaient toujours pas construire leur tuyau à pétrole, le pays n’étant pas suffisament stable. Ils décidèrent alors de régler le problème eux-mêmes.

6 mois avant le 11 septembre 2001, ils préparaient déjà la guerre contre l’Afghanistan par une propagande fantastique sur la destruction des Bouddhas de Bamians par les « horribles talibans ». Les Amerloques n’osaient pas encore faire leur propagande sur le sort des femmes puisque tout le monde pouvait alors les accuser de ne pas s’en être préoccupés pour virer les Russes. On s’en souvenait encore.

Le 11 septembre 2001 fut commandité par la CIA pour plusieurs raisons : faire peur, détuire les libertés et avoir une bonne excuse pour envahir l’Afghanistan. Une fois l’Afghanistan envahi, ils désignèrent Hamid Karzaï comme président d’Afghanistan. Il faut dire qu’Hamid Karzaï était le représentant d’UNOCAL en Afghanistan et qu’UNOCAL était un fabriquant américain de tuyau à pétrole.

Les Amerloques ne parvinrent à aucun moment à stabiliser suffisamment le pays pour pouvoir construire leur tuyau à pétrole. Mais, ils relancèrent le trafic d’opium et d’héroïne pour financer la guerre, en revendant ces drogues en Chine et en Russie dans le but de les affaiblir. Rappelons que la guerre de l’opium menée par l’Angleterre à une autre époque était destinée à faire accepter à la Chine que les Anglais puissent vendre chez elle l’opium qu’ils cultivaient déjà en Afghanistan. Rappelons aussi que l’Amérique est la fille de l’Angleterre.

Ils pillèrent aussi autant qu’ils le pouvaient les très nombreuses carrières de pierres précieuses afghanes.

Il faut signaler aussi que l’Afghanistan est un coin placé entre la Chine et la Russie que l’Angleterre utilisait déjà vers 1850 pour son « grand jeu », comme disait Kipling.

L’empire anglais s’est perdu en Afghanistan, de même que l’empire soviétique. Aujourd’hui, c’est le tour des USA.

L’Afghanistan est le tombeau des empires.

Les USA ont poussé l’URSS à intervenir en Afghanistan (par Zbigniew Brzezinski, conseiller de Carter)

Selon la version officielle de l’histoire, l’aide de la CIA aux moudjahidine afghans a débuté courant 1980, c’est-à-dire après que l’armée soviétique eut envahi l’afghanistan, le 24 décembre 1979. Mais la réalité est tout autre : c’est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l’assistance clandestine aux opposants du régime prosoviétique de Kaboul. Lorsque les Soviétiques ont justifié leur intervention en affirmant qu’ils entendaient lutter contre une ingérence secrète des États-Unis en afghanistan, personne ne les a crus. Pourtant, c’était la vérité !

Afghanistan – Massoud assassin et violeur ! (RAWA)

« Afghanistan – 13 novembre 2000 – RAWA – Ni les talibans, ni les moudjahidins ! » Texte publié le 13 novembre 2000 par RAWA, la célèbre organisation féministe afghane. Ce texte date d’avant le 11 septembre 2001 et montre bien que Ahmad shah Masoud, le puissant chef de l’alliance du nord ne valait pas mieux que les autres seigneurs de la guerre afghans.

Les guerres du pétrole expliquées aux enfants

La guerre de l’impérialisme américain contre l’Afghanistan est en réalité menée pour le pétrole. Il s’agit en effet de construire un pipe-line pour transporter le pétrole ou le gaz de la Caspienne tout en contournant l’Iran (*). D’ailleurs, Hamid Karzaï, le gauleiter d’Afghanistan nommé par les Américains, est le représentant d’UNOCAL, l’entreprise américaine qui doit fabriquer ledit pipe-line !

(*) Il s’agit d’amener le gaz ou le pétrole de la mer Caspienne vers la mer d’Oman ; afin de l’amener ensuite en Méditerranées en passant par la Mer Rouge, puis par le canal de Suez.

L’attentat du 11 septembre 2001 a été commandité par la CIA

Pourquoi ne voyez-vous pas que la tour explose ? (vidéo 2’45)

Je suis sidéré que tous ceux qui ont compris qu’il y avait des explosifs dans les tours soient obnubilés par ces minuscules fumeroles, comme celle indiquée ici par la belle flèche rouge faite par un utilisateur averti des logiciels de photos ; alors que l’énorme explosion juste au-dessus leur crève les yeux. Explosion que j’entoure d’un très maladroit trait jaune dans l’espoir qu’elle soit enfin vue ; car, manifestement, quand la vérité est trop aveuglante, elle rend aveugle !

Les États-Unis encouragent le trafic de drogue en Afghanistan

9 mars 2014

Pour la troisième année consécutive, l’Afghanistan occupé par l’OTAN a battu tous les records en matière de culture de pavot à opium. Selon un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, sa production a augmenté à un point tel qu’on peut désormais voir des cultures se répandre dans des zones jusque-là vierges. En dépit de conditions météorologiques défavorables, en particulier dans les parties occidentale et méridionale du pays, les plantations d’opium ont occupé une surface de plus de 209.000 hectares, dépassant de près de 36 % les chiffres de l’année précédente.

Guerre d’Afghanistan – pour quelques milliers de milliards de dollars de minerais précieux ! (Vidéo 1’27’’)

Extrait du journal de la nuit de France 2 du 15 au 16 juin 2010

En fait, il y a trois causes à cette guerre : la principale est le pétrole ou le gaz de la mer Caspienne, mais il y a aussi la culture du pavot ; et, maintenant, l’on nous en révèle une autre : il y a pour des milliers de milliards de dollars de minerais précieux dans le sous-sol de l’Afghanistan. Décidément, les Afghans n’ont pas de chance, l’impérialisme occidental n’est pas prêt de les laisser en paix !

Petit traité de stratégie moyen-orientale

Lettre écrite le 19 février 2012 à un ami

au sujet des événements actuels en Syrie

(Syrie, Libye, Iran, Irak, Palestine, Hezbollah, Israël, USA et Afghanistan)

Les États-Unis sont en train de détruire la syrie pour préparer la guerre contre l’Iran. Et ils veulent faire la guerre à l’Iran parce qu’ils ont perdu en Afghanistan.